TikTok - не просто чергова соціальна мережа, це цілий молодіжний світ зі своїми правилами, трендами, флешмобами та поняттям смішного. Саме, зайшовши у TikTok сповна усвідомлюєш, що таке Generation Gap.

Це мільярд активних користувачів, де українські інфлюенсери набирають мільйони підписників. Найбільші лідери думок у Фейсбуці нараховують сотню-декілька сотень тисяч читачів, і це при тому, що усі вони – відомі та публічні люди, на кшталт Сергія Притули (676 тис.), Яніни Соколової (89 тис.) чи Святослава Вакарчука (182 тис.).

У TikTok створюється ілюзія, що відомим може стати кожен, аудиторія людей до 20-23 років нараховує мільйони. Є там такі українці як yanadoga, аудиторія якої сягає 9.4 млн читачів, ggarmash (5.9 млн), kuzinatv (4.9 млн), evtushenko_dima (4.3 млн) тощо. То хто ж має більший вплив на аудиторію: зірки, написане якими спрямовано на аудиторію зі сформованим світоглядом, чи молоді блогери (деяким немає і 20), аудиторія яких – діти та підлітки? Ну і, щоб відкинути рештки іронії щодо цієї соцмережі та її контенту: вартість реклами на таку аудиторію також шалена, прямо пропорційна її зростанню. Тож деякі діти уже заробляють більше ніж ми з вами.

TikTok – ласий шматочок не лише для заробітку, але й для популяризації себе чи свого проєкту. Цією соцмережею активно користуються співачки Надія Дорофєєва, NK, продюсер Потап, ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов, Олександр Авраменко тощо. Ба навіть більше: останнім часом цю соцмережу почали особливо активно штурмувати й українські політики, зокрема Віталій Кличко, Олег Ляшко, Олексій Гончаренко, Ірина Верещук та інші.

Зірки та політики справді усвідомлюють переваги TikTok, як і те, що молодіжна аудиторія – найсприйнятливіша, проте, небагатьом вдається там вливатися органічно. Однак, цією сприйнятливістю користуються професіонали. І мова не лише про масові випадки шахрайства та видурювання грошей у цій соцмережі. Мова ще й про проросійський дискурс, який активно поширюється серед молодих людей. Космополітизм – позиція, якою часто прикриваються юні користувачі, чомусь більше нагадує спільний із Росією інфопростір, а не справді зацікавленість подіями усього світу. Російськомовний контент, російська політика, російська музика та флешмоби – саме це оточує українську молодь у TikTok, формуючи відповідний світогляд, смаки та політичну позицію.

Що ще підштовхує молодь: російський інфопростір краще монетизується та значно розширює аудиторію. І люди, які проводять у такому середовищі вільний час, сформували своєрідну мильну бульбашку, не бачачи альтернатив (або ж вважаючи їх не достатньо привабливим). З іншого боку – є простір, де щодня війна, втрати, дорослі чоловіки у камуфляжах і жінки-волонтерки.

Він теж існує окремо, заплющивши очі на існування молоді, яка на сьомому році війни не вважає нічим поганим спільне співіснування з Росією, яка є досить часто носієм російських тез і віддає перевагу “миру, дружбі, жуйці”. Вони справді не перетинаються – одні пікетують концерти проросійських Лободи й Ані Лорак, інші – сидять у залі в очікуванні шоу, за яке вони заплатили. У них різні світоглядні цінності та пісні, від яких вони плачуть, різні цілі та мірила успіху. І коли ці бульбашки раптом зіштовхуються – в усіх шок, бо ці два світи відкривають одне одного – і обурені фактом існування опонента.

Взяти TikTok блогерку Таїсію Онацьку (Маламан), відому як di.rubens – саме про неї вже тиждень шумлять усі соцмережі та ЗМІ. Дівчина прославилася тим, що в одному з роликів назвала Росію “улюбленою країною”, стоячи при тому на алеї Героїв Небесної Сотні. На ролик “тіктокерші” звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. У мережі розгорівся скандал.

У відповідь молода блогерка на свою тримільйонну аудиторію записала відео, у якому назвала Анатолія Штефана “ганьбою української армії” та звинуватила його в “шахрайстві, провокаціях, дискредитації та фальсифікації”. У своїй заяві вона також поширила російський пропагандистський наратив про те, що офіцер ЗСУ “воює з мирним населенням”. Водночас вона розкритикувала українські ЗМІ, які поширили цей “вирваний із контексту” запис із вибором країн..

Таїсія пояснила, що опубліковане Штефаном є спробою зловити хайп, адже вона обирала не “улюблену країну”, а країну, яку хотіла б відвідати. Тому між Україною та Росією обрала останню, адже в Україні вона і так живе та багато тут подорожувала.

Дівчина хоче, щоб проти Штефана ініціювали провадження та анонсувала позов до суду. “Вона вирішила піти іншим шляхом ніж перепросити, пояснити ситуацію і свою позицію. Вона вирішила написати скаргу у Міністерство оборони, щоб я офіційно перепросив щодо її ж відео, де вона з усмішкою обирає Росію прямо на Майдані! Подати на мене в суд за своє ж відео, яке вона публічно виклала в соцмережу ТікТок. Нонсенс.”, – написав на своїй сторінці Фейсбук Анатолій Штефан.

У ролику блогерки прозвучали слова: “У відповідь на неправомірні дії офіцера, спрямовані проти мене, я готую матеріали для відкриття кримінальної справи, а також збираю документи для відкриття судового провадження. Ця ситуація розглядається в Міністерстві оборони”. Саме на них відповіло Міністерство оборони України на своїй сторінці:

Однак, скандал не обійшовся лише натовпами невдоволених з обох сторін: співробітництво з di.rubens припинили Алло, Nestle та Borjomi. Українська освітня платформа Prometheus зняла з сайту безкоштовний онлайн-курс «Алгоритми та проєкти Scratch», у створенні якого чотири роки тому брала участь блогерка.

Таїсія записала відео українською мовою, де розповіла дитячий віршик і опублікувала своє дитяче фото у вишиванці у відповідь на контрольне запитання від Міноборони “Україна чи росія”: Згодом, дівчина видалила свій аккаунт у Фейсбуці.

Віршик, однак, не допоміг: на сайті “Миротворець” Таїсію Онацьку внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Серед причин: “свідома дискредитація Збройних сил України” та “свідома участь в інформаційній спецоперації Росії (країна-агресор) проти України”.

Таїсія також записала звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити її та взяти ситуацію під власний контроль. Серед причин – мовбито наказ Штефана про розправу над нею. Блогерка каже, що щодня на неї надходить “шквал ненависті та погроз про розправу”, а її особисті дані та дані її рідних розміщені в загальний доступ, аби кожен охочий зміг її покарати. Дівчина поскаржилася міністру, що їй бажають смерті та навіть сказали, що жити їй лишився один день.Публічно Аваков відповіді не дав ніякої.

Чи цей випадок – перший антиукраїнський скандал за участі “тіктокерів”? Ні. Ще в грудні п’ятеро студенток Харківського національного університету внутрішніх справ записали відео, на якому в казармі танцювали під пісню російського гурту “Воровайки”. Пісня називається “Наколочки” і була на той час у тренді TikTok – під нею як флешмоб користувачі записували відео. Гурт підтримує політику Кремля та Путіна, її учасники містяться у базі “Миротворець”. В репертуарі гурту є ще й пісня “Хохли”, яка містить такі рядки: “Якщо буде треба, заберемо Одесу”, “Курка – не птах, хохли – не закордон”. Але кого це турбує, якщо можна записати крутий відосик, чи не так?





22 січня в мережу потрапило чергове відео з TikTok за участі курсанток МВС, тільки цього разу дівчата танцювали з російським поліціянтом у тематичному відео “плюси зустрічання з поліціянтом”. “Плюси зустрічання з поліціянтом: завжди добрий, завжди відмаже, завжди катаєшся на патрульній машині та завжди під захистом”, – йдеться у відео.

При цьому дівчата активно демонструють шеврони МВС, а хлопець – шеврон поліції РФ.







І хоч заборона Вконтакте та ряду російських сайтів боляче вдарила по їх відвідуваності та доходах, поширення російських наративів у нашому суспільстві цей інструмент не зупинив і не зможе зупинити, оскільки побороти якусь ідею зможе лиш інша ідея. Чи означає це, що немає сенсу боротися? Ні. Ті скандали, які ми спостерігали останнім часом – вершина айсберга, решта просто не потрапило в наше поле зору. Скільки ще молодих інфлюенсерів з мільйонною аудиторією зараз вкладають у не цілком сформований світогляд юних українців проросійський дискурс? І що буде тоді, коли усі вони підуть на вибори?

Що з цим робити – однозначної відповіді немає, але заклики до заборони TikTok нічого не дадуть. Вихід лиш один – створення та підтримка українського контенту, який міг би залучати та приваблювати як блогерів, так і аудиторію. А без цього – лишається лиш чекати наступного скандалу або виходу із зони комфорту під час чергового виступу Сердючки та переспіву Гімну України у День незалежності.