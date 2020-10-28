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Как получить максимум от игры, не переплачивая — рассматриваем варианты
В конце 2020 года, вместе с появлением на рынке нового поколения видеокарт для ПК и особенно нового поколения консолей, геймерам вновь предстоит ответить на вечный вопрос — консоль или ПК? И если раньше этот вопрос можно было перефразировать вроде «универсальный девайс для всего» или «узкоспециализированный для игр», то теперь все гораздо сложнее.
В то же время ПК, способный одинаково хорошо справиться со всем сразу, может стоить столько же, сколько актуальная консоль, действительно удобный ноутбук и периферийные гаджеты для обоих. Однако, если рассматривать только игры, то и здесь баланс сил после появления нового поколения консолей далеко не очевиден. Поэтому попробуем разобраться, что выбрать на следующие несколько лет геймеру — консоль нового поколения или компьютер.
Прежде всего потому, что консоли перестали быть узкоспециализированными — посмотреть кино, послушать музыку или включить YouTube, Twitch или Netflix для «фонового шума» на консоли можно так же, как и на ПК.
Их экран, как правило, является следствием попытки сэкономить ради остальных «паспортных» данных, они имеют очевидные проблемы с охлаждением, уровнем шума, апгрейдом (в лучшем случае вы сможете заменить оперативную память), а если говорить честно, то портативность их очень условна (как минимум — вы будете привязаны к розетке, а часто и к столу, если не собираетесь получить ожоги). О комфорте игры на их клавиатурах лучше вообще промолчать, как и о качестве встроенного звука. Когда же доходит до цены, то несмотря на все перечисленные минусы, мы получаем фулпрайс настольного ПК с тем же, а часто и лучшим набором комплектующих.
Ее комьюнити, благодаря обратной совместимости с играми для предшественницы и общей социальной платформе, сразу пополнится миллионами участников, как и библиотека доступных на PlayStation игр традиционно предлагает ряд эксклюзивов, которые на других платформах либо не появятся вообще (слухи о появлении Bloodborne на ПК из года в год вызывают ажиотаж среди ПК-геймеров и сочувствие среди владельцев PlayStation), либо выйдут с серьезной задержкой (например, чтобы поиграть в безусловный хит Horizon Zero Dawn, ПК-геймерам пришлось подождать 3 года).
Консоли представит PlayStation 5 — судя по ажиотажу, она является наиболее желанной для игроков.
Со стороны компьютеров рассматривать будем именно полноценные ПК, поскольку «игровые» ноутбуки сегодня зачастую предлагают ограниченные в мощности версии полноформатных видеокарт.
Кроме того, ПК получат серьезную фору: сравнивая стоимость обоих вариантов, мы будем рассматривать стоимость PlayStation 5 с Ultra HD Blu-ray приводом, официальная стоимость которой в Украине составляет 16 799 гривен (вместо 13 499 грн для Digital Edition), а также включим в стоимость консоли стоимость подписки PS Plus на 8 лет (исходя из периодов, на протяжении которых были актуальны ее предшественницы PS3 и PS4).
Таким образом, PlayStation 5 Ultra HD Blu-ray и подписка PS Plus на 8 лет будут стоить для вас 27 191 гривну. От этой суммы и будем отталкиваться, сравнивая с ПК. На самом деле даже при таких уступках в пользу ПК, условия не будут совсем уж равными, поскольку владельцы PlayStation 5, которые приобретут подписку PS Plus на любой срок, бесплатно получат доступ к PS Plus Collection — 20 самых популярных игр в PS Store на весь период действия подписки, но об этом чуть позже.
Стоимость годовой подписки PS Plus сейчас составляет 1299 гривен (дадим ПК еще одну фору и будем считать, что все акции вы проигнорируете, поскольку на самом деле подписка обойдется вам значительно дешевле).
Сразу стоит предупредить — эстетикой придется пожертвовать, это лишние затраты, которые не поднимают производительность. Если речь об уровне комплектующих, как у PlayStation 5, то рассчитывать на что-то могут только те пользователи, которые уже имеют готовый ПК и нуждаются лишь в апгрейде, поскольку, отталкиваясь от заданного PlayStation 5 стандарта «4k/60 FPS + ray tracing», о дешевых видеокартах позапрошлого поколения Nvidia и прошлого AMD речь не идет (особенно учитывая, что PlayStation 5 поддерживает разрешение до 8k включительно и частоту кадров до 120 FPS, то есть, покупая компоненты для ПК, мы должны учитывать эти возможности).
Даже если снизить требования до 30 FPS в режиме 4k, то технология трассировки лучей все равно остается непроходимым барьером для видеокарт, которые старше поколения RTX 2000.
Если же учитывать, что визуальные возможности нового поколения консолей не ограничиваются технологией ray tracing, а включают еще и технологию RDNA 2, то ситуация на рынке ПК становится совсем печальной: единственным вариантом, где есть поддержка этой технологии, для настольного ПК становится только новая линейка RX 6000 от AMD.
Что же мы можем получить для ПК за 27 191 гривну?
Для объективности рассмотрим также ее конкурентов из серии RTX 3000 от Nvidia. Цены на имеющиеся версии таких видеокарт варьируются от 20 до 30 тысяч гривен, причем нижняя граница цен обычно означает, что во многих современных играх даже для 30 FPS в режиме 4k с трассировкой лучей вам придется пожертвовать качеством изображения, и в любом случае видеокарта будет работать на максимуме своих возможностей. Следует ожидать, что в будущих играх эта тенденция усилится еще больше.
Конечно, можно сказать, что разрыв между видеокартами для ПК и консолями по количеству терафлопс — слишком большой, чтобы сравнивать их напрямую. Однако, как свидетельствуют тесты — большее «паспортное» количество терафлопс — вовсе не гарантия того, что игра будет работать лучше.
Кроме того, разработчики, имея возможность работать с заранее известной и неизменной конфигурацией комплектующих (а в обеих версиях PlayStation 5 вся начинка одинаковая), смогут оптимизировать свой проект для максимально эффективного использования ресурсов системы.
Для ПК это недостижимо, поскольку только пара «видеокарта + процессор» дает несколько десятков возможных вариантов, даже если рассматривать только новейшие версии обоих. А между тем свое влияние непременно будут иметь и оперативная память, и накопитель, и материнская плата, устаревший интерфейс которой может свести на нет все ваши расходы на лучшую видеокарту и такой же топовый SSD.
На SSD стоит остановиться подробнее, поскольку быстродействие новой консоли PlayStation обеспечивается не только графическим блоком.
Скорее всего, это будет новым стандартом для видеоигр будущего, поскольку позволяет свести почти до нуля время загрузки в играх, а также значительно расширяет возможности для игр с открытым миром. За накопитель с возможностями, приближенными к имеющимся в PlayStation 5, и емкостью всего 500 Гб вам придется выложить еще 4–6 тысяч гривен. Кроме того, понадобится еще один накопитель — для операционной системы (такой вариант дешевле, чем использование основного SSD с большей емкостью).
В PlayStation 5 используется уникальный SSD, который работает через интерфейс PCIe 4.0 с пропускной способностью от 5.5 Гб/с.
Если же прибавить цену процессора (стоимость Ryzen 7 3700x и Core i9-9900, аналогичных имеющемуся в PlayStation 5 процессору по параметрам, составляет 12–14 тысяч гривен сегодня), а также материнской платы (за плату на актуальных чипсетах для новых процессоров AMD и Intel, с поддержкой Wi-Fi, придется отдать еще 4000 гривен минимум), возможно, и новый блок питания (с учетом аппетитов новых компонентов), а также систему охлаждения, то наш бюджет мы превысим почти вдвое.
23 000 ₴
4 444 ₴
44 261 ₴
3 865 ₴
10 359 ₴
2 029 ₴
564 ₴
Если же вам нужно собирать ПК с нуля, то двукратное превышение стоимости PlayStation 5 Ultra HD Blu-ray с подпиской PS Plus на 8 лет и комплектом из 20 топовых игр PS Plus Collection гарантировано.
И да, за эти игры для ПК (не все, поскольку часть их — эксклюзивы PlayStation, и на ПК в них вы сыграть не сможете) вам придется заплатить отдельно... Если учесть, что вряд ли вы будете покупать подписку сразу на 8 лет, еще и за полную стоимость, то сравнение PlayStation 5 и ПК превращается в битву тигра с котенком.
Однако, если бы дело было только в цене...
Да и сам процесс дарит совершенно разные ощущения и эмоции. Дело тут даже не в банальном комфорте — играть, лежа на диване или сидя за компьютером после нескольких часов сидения на работе.
В первую очередь, это простота входа — «принес, включил, играешь» — вместо долгих часов подбора компонентов, поиска, где дешевле, сборки этого всего (или переплаты за то, что это кто-то сделает за вас), после чего на собственно игры может уже не остаться ни времени, ни желания.
Кроме возможности просто сыграть в любимые игры, новое поколение консолей дает еще и полностью новый опыт этого процесса.
Речь здесь, безусловно, о геймпаде DualSense и технологии объемного звука Tempest 3D AudioTech. Первый превращает банальную вибрацию контроллера в полностью интерактивное тактильное взаимодействие в контексте игровой ситуации.
Консоли нового поколения выводят игровой процесс на уровень, о котором раньше даже не говорили.
Адаптивное изменение сопротивления триггеров на кнопках L2 и R2, контроль положения геймпада в пространстве, встроенные динамик и микрофон (он там для управления персонажем, а не только для общения, хотя да, общаться в процессе игры теперь можно и без гарнитуры), несколько уровней обратного отклика в зависимости от ситуации в игре позволят тактильно погрузиться в игру на совершенно ином уровне, чем просто монотонное нажатие кнопок.
Что касается звука, то ни одно описание технологии Tempest 3D AudioTech не сможет воспроизвести ощущение объемной картины окружения в процессе игры.
Возможно, ближайшим аналогом будет просмотр фильма в кинотеатре по сравнению с просмотром его на экране смартфона — с той разницей, что вам не нужно куда-то ехать в определенное время, ждать и смирно сидеть весь фильм рядом с незнакомыми людьми. Эта магия начинается и останавливается тогда, когда нужно вам. Стоит только добавить, что вся аудиосистема PlayStation 5 выведена на отдельный чип мощностью 1.5 терафлопс, поэтому не придется жертвовать производительностью для всей этой роскоши. Еще одна важная деталь: Tempest 3D AudioTech будет работать с любыми совместимыми наушниками, не требуя исключительно гарнитуры Sony Pulse 3D (хотя наиболее полно раскрывается именно с ней), причем не только беспроводными — на геймпаде DualSense осталось привычное гнездо для 3,5 мм мини-джека.
Помните о «20 бесплатных»? Пришло время остановиться на этом подробнее. Пользователи PlayStation 5 получат доступ к PlayStation Plus Collection — бесплатной коллекции игр для всех владельцев подписки PS Plus на весь срок ее действия. Например, вы можете приобрести годовую подписку на PS Plus за 1299 гривен и получить весь набор Collection, имея 365 дней, чтобы справиться с ним (а там есть на что потратить ваше время!). Или приобрести подписку на месяц за 209 гривен и исчезнуть на это время из реального мира вообще (соблазнительная идея в 2020-м, правда?). В любом случае, 20 игр ААА-класса за 100–200 гривен в месяц — это запредельное предложение, для любой платформы. Конечно, привычные ежемесячные раздачи игр в рамках «базового» PS Plus вам также будут доступны.
Конечно, говоря о взаимодействии игры с игроком, нельзя обойти и сами игры.
Например, в ноябре там раздавали Middle-earth: Shadow of War и Hollow Knight: Voidheart Edition, а владельцы PlayStation 5 дополнительно получили еще и версию Bugsnax для новой консоли.
Теперь о PS Plus Collection подробнее. В этот набор вошли 20 самых популярных в PlayStation Store игр — как эксклюзивов от Sony, так и от других разработчиков. Собственно, можно было бы остановиться и на первом названии из этого списка, потому что это легендарная Bloodborne (многие покупали PS4 только ради этого эксклюзива), причем адаптированная под новые возможности PlayStation 5 (так же, как и все другие игры в списке). Если же вас это не впечатлило, тогда держите остальные: Days Gone, Detroit: Become Human, God of War, Infamous Second Son, Ratchet and Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4: A Thief's End (это только то, что разрабатывала собственно Sony), а также Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter: World, Mortal Kombat X, Persona 5, Resident Evil 7 biohazard. В такой ситуации остается только найти время, чтобы во все это сыграть...
В завершение остается признать: эра доминирования ПК в сегменте высокопроизводительных игровых систем завершилась с появлением нового поколения консолей.
Сейчас желая приобрести или апгрейднуть игровой ПК, вам придется принять для себя тяжелое решение — оставаться в сегменте 1080р, в некоторых играх посягая на 1440р, и все равно отдать стоимость консоли нового поколения, но быть лишенным тех возможностей и опыта, которые она предлагает (также следует быть готовым повторить апгрейд примерно на ту же сумму года через два, когда появится новое поколение видеокарт). Или же приобрести топ-сборку с определенным запасом на будущее, заплатив 2-3 цены той же PlayStation 5 (вместе со стоимостью подписки), при этом игры вы не получаете ни в одном из вариантов.
Конечно, в условиях нынешнего ажиотажа на PlayStation 5 приобрести консоль может быть не так просто. Причем такая ситуация не только в Украине, но и во всем мире (и правды ради — с актуальным поколением видеокарт ситуация такая же).
Однако вскоре логистика ритейлеров оправится от шквала заказов на PlayStation 5, предложение уравновесит спрос, и мы вернемся к тем ценам, которые объявила PlayStation. Ценам, в рамках которых поколение PlayStation 5 — вне конкуренции.