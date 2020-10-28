Как получить максимум от игры, не переплачивая — рассматриваем варианты

Однако, если бы дело было только в цене...
Да и сам процесс дарит совершенно разные ощущения и эмоции. Дело тут даже не в банальном комфорте — играть, лежа на диване или сидя за компьютером после нескольких часов сидения на работе.
В первую очередь, это простота входа — «принес, включил, играешь» — вместо долгих часов подбора компонентов, поиска, где дешевле, сборки этого всего (или переплаты за то, что это кто-то сделает за вас), после чего на собственно игры может уже не остаться ни времени, ни желания.
Кроме возможности просто сыграть в любимые игры, новое поколение консолей дает еще и полностью новый опыт этого процесса.
Речь здесь, безусловно, о геймпаде DualSense и технологии объемного звука Tempest 3D AudioTech. Первый превращает банальную вибрацию контроллера в полностью интерактивное тактильное взаимодействие в контексте игровой ситуации.
Консоли нового поколения выводят игровой процесс на уровень, о котором раньше даже не говорили.
Адаптивное изменение сопротивления триггеров на кнопках L2 и R2, контроль положения геймпада в пространстве, встроенные динамик и микрофон (он там для управления персонажем, а не только для общения, хотя да, общаться в процессе игры теперь можно и без гарнитуры), несколько уровней обратного отклика в зависимости от ситуации в игре позволят тактильно погрузиться в игру на совершенно ином уровне, чем просто монотонное нажатие кнопок.
Что касается звука, то ни одно описание технологии Tempest 3D AudioTech не сможет воспроизвести ощущение объемной картины окружения в процессе игры.
Возможно, ближайшим аналогом будет просмотр фильма в кинотеатре по сравнению с просмотром его на экране смартфона — с той разницей, что вам не нужно куда-то ехать в определенное время, ждать и смирно сидеть весь фильм рядом с незнакомыми людьми. Эта магия начинается и останавливается тогда, когда нужно вам. Стоит только добавить, что вся аудиосистема PlayStation 5 выведена на отдельный чип мощностью 1.5 терафлопс, поэтому не придется жертвовать производительностью для всей этой роскоши. Еще одна важная деталь: Tempest 3D AudioTech будет работать с любыми совместимыми наушниками, не требуя исключительно гарнитуры Sony Pulse 3D (хотя наиболее полно раскрывается именно с ней), причем не только беспроводными — на геймпаде DualSense осталось привычное гнездо для 3,5 мм мини-джека.