Как получить максимум от игры, не переплачивая — рассматриваем варианты

Теперь о PS Plus Collection подробнее. В этот набор вошли 20 самых популярных в PlayStation Store игр — как эксклюзивов от Sony, так и от других разработчиков. Собственно, можно было бы остановиться и на первом названии из этого списка, потому что это легендарная Bloodborne (многие покупали PS4 только ради этого эксклюзива), причем адаптированная под новые возможности PlayStation 5 (так же, как и все другие игры в списке). Если же вас это не впечатлило, тогда держите остальные: Days Gone, Detroit: Become Human, God of War, Infamous Second Son, Ratchet and Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4: A Thief's End (это только то, что разрабатывала собственно Sony), а также Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter: World, Mortal Kombat X, Persona 5, Resident Evil 7 biohazard. В такой ситуации остается только найти время, чтобы во все это сыграть...