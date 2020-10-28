Как получить максимум от игры, не переплачивая — рассматриваем варианты

Их экран, как правило, является следствием попытки сэкономить ради остальных «паспортных» данных, они имеют очевидные проблемы с охлаждением, уровнем шума, апгрейдом (в лучшем случае вы сможете заменить оперативную память), а если говорить честно, то портативность их очень условна (как минимум — вы будете привязаны к розетке, а часто и к столу, если не собираетесь получить ожоги). О комфорте игры на их клавиатурах лучше вообще промолчать, как и о качестве встроенного звука. Когда же доходит до цены, то несмотря на все перечисленные минусы, мы получаем фулпрайс настольного ПК с тем же, а часто и лучшим набором комплектующих.

Ее комьюнити, благодаря обратной совместимости с играми для предшественницы и общей социальной платформе, сразу пополнится миллионами участников, как и библиотека доступных на PlayStation игр традиционно предлагает ряд эксклюзивов, которые на других платформах либо не появятся вообще (слухи о появлении Bloodborne на ПК из года в год вызывают ажиотаж среди ПК-геймеров и сочувствие среди владельцев PlayStation), либо выйдут с серьезной задержкой (например, чтобы поиграть в безусловный хит Horizon Zero Dawn, ПК-геймерам пришлось подождать 3 года).

Консоли представит PlayStation 5 — судя по ажиотажу, она является наиболее желанной для игроков.

Со стороны компьютеров рассматривать будем именно полноценные ПК, поскольку «игровые» ноутбуки сегодня зачастую предлагают ограниченные в мощности версии полноформатных видеокарт.

Кроме того, ПК получат серьезную фору: сравнивая стоимость обоих вариантов, мы будем рассматривать стоимость PlayStation 5 с Ultra HD Blu-ray приводом, официальная стоимость которой в Украине составляет 16 799 гривен (вместо 13 499 грн для Digital Edition), а также включим в стоимость консоли стоимость подписки PS Plus на 8 лет (исходя из периодов, на протяжении которых были актуальны ее предшественницы PS3 и PS4).

Таким образом, PlayStation 5 Ultra HD Blu-ray и подписка PS Plus на 8 лет будут стоить для вас 27 191 гривну. От этой суммы и будем отталкиваться, сравнивая с ПК. На самом деле даже при таких уступках в пользу ПК, условия не будут совсем уж равными, поскольку владельцы PlayStation 5, которые приобретут подписку PS Plus на любой срок, бесплатно получат доступ к PS Plus Collection — 20 самых популярных игр в PS Store на весь период действия подписки, но об этом чуть позже.