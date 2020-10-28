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Як отримати максимум від гри, не переплачуючи – розглядаємо варіанти
Наприкінці 2020 року разом із появою на ринку нового покоління відеокарт для персональних комп'ютерів (ПК) і особливо нового покоління консолей, геймерам знову доведеться відповісти на одвічне запитання – консоль чи ПК? І якщо раніше це запитання можна було перефразувати на кшталт «універсальний девайс для всього» або «вузькоспеціалізований для ігор», то тепер все набагато складніше.
Водночас ПК, здатний однаково добре впоратися з усім одразу, може коштувати стільки ж, скільки актуальна консоль, дійсно зручний ноутбук і периферійні гаджети для обох. Якщо ж розглядати тільки ігри, то і тут баланс сил після появи нового покоління консолей далеко не очевидний. Тому спробуємо розібратися, що вибрати на наступні кілька років геймеру – консоль нового покоління чи комп'ютер.
Найперше тому, що консолі перестали бути вузькоспеціалізованими – подивитися кіно, послухати музику або ввімкнути YouTube, Twitch або Netflix для «фонового шуму» на консолі можна так само, як і на ПК.
Їхній екран, як правило, є наслідком спроби заощадити заради інших «паспортних» даних, вони мають очевидні проблеми з охолодженням, рівнем шуму, апгрейдом (в кращому разі ви зможете замінити оперативну пам'ять), а якщо говорити чесно, то їхня портативність дуже умовна (як мінімум – ви будете прив'язані до розетки, а часто й до столу, якщо не хочете отримати опіки). Про комфорт гри на їхніх клавіатурах краще взагалі промовчати, як і про якість вбудованого звуку. Коли ж доходить до ціни, то попри всі перераховані мінуси, ми отримуємо фулпрайс настільного ПК з тим самим, а часто й кращим набором комплектуючих.
Її ком'юніті завдяки зворотній сумісності з іграми для попередниці і загальній соціальній платформі відразу поповниться мільйонами учасників, як і бібліотека доступних на PlayStation ігор традиційно пропонує ряд ексклюзивів, які на інших платформах або не з'являться взагалі (чутки про появу Bloodborne на ПК з року в рік викликають ажіотаж серед ПК-геймерів і співчуття серед власників PlayStation), або вийдуть із серйозною затримкою (наприклад, щоб пограти у безумовний хіт Horizon Zero Dawn, ПК-геймерам довелося чекати 3 роки).
Консолі представить PlayStation 5 – судячи з ажіотажу, вона є найбільш бажаною для гравців.
З боку комп'ютерів розглядатимемо саме повноцінні ПК, адже «ігрові» ноутбуки сьогодні найчастіше пропонують обмежені в потужності версії повноформатних відеокарт.
Крім того, ПК отримають серйозну фору: порівнюючи вартість обох варіантів, ми будемо розглядати вартість PlayStation 5 з Ultra HD Blu-ray приводом, ціна якої в Україні становить 16 799 гривень (замість 13 499 грн для Digital Edition), а також додамо до вартості консолі вартість підписки PS Plus на 8 років (судячи з періодів, протягом яких були актуальні її попередниці PS3 і PS4).
Отже, PlayStation 5 Ultra HD Blu-ray і підписка PS Plus на 8 років коштуватимуть 27 191 гривню. Від цієї суми й відштовхуватимемося, порівнюючи з ПК. Насправді, навіть враховуючи такі поступки на користь ПК, умови не будуть зовсім рівними, адже власники PlayStation 5, які придбають підписку PS Plus на будь-який строк, безкоштовно отримають доступ до PS Plus Collection – 20 найпопулярніших ігор в PS Store на весь період дії підписки, але про це трохи пізніше.
Вартість річної передплати PS Plus зараз становить 1299 гривень (дамо ПК ще одну фору і вважатимемо, що всі акції ви проігноруєте, оскільки насправді підписка обійдеться вам значно дешевше).
Відразу слід попередити – естетикою доведеться пожертвувати, це зайві витрати, які не піднімають продуктивність. Якщо йдеться про рівень комплектуючих, як у PlayStation 5, то розраховувати на щось можуть лише ті користувачі, які вже мають готовий ПК і потребують лише апгрейду, адже, відштовхуючись від заданого PlayStation 5 стандарту «4k/60 FPS + ray tracing», про дешеві відеокарти позаминулого покоління Nvidia і минулого AMD не йдеться (особливо з огляду на те, що PlayStation 5 підтримує роздільну здатність до 8k включно і частоту кадрів до 120 FPS, тобто, купуючи компоненти для ПК, ми повинні враховувати ці можливості).
Навіть якщо знизити вимоги до 30 FPS в режимі 4k, то технологія трасування променів все одно залишається непрохідним бар'єром для відеокарт, старших за покоління RTX 2000.
Якщо ж враховувати, що візуальні можливості нового покоління консолей не обмежуються технологією ray tracing, а включають ще й технологію RDNA 2, то ситуація на ринку ПК стає зовсім сумною: єдиним варіантом, де є підтримка цієї технології, для настільного ПК стає тільки нова лінійка RX 6000 від AMD.
Що ж ми можемо отримати для ПК за 27 191 гривню?
Для об'єктивності розглянемо також її конкурентів з серії RTX 3000 від Nvidia. Ціни на наявні версії таких відеокарт варіюються від 20 до 30 тисяч гривень, причому нижня межа цін зазвичай означає, що в багатьох сучасних іграх навіть для 30 FPS в режимі 4k з трасуванням променів вам доведеться пожертвувати якістю зображення, і в будь-якому випадку відеокарта працюватиме на максимумі своїх можливостей. Слід очікувати, що в майбутніх іграх ця тенденція посилиться ще більше.
Звісно, можна сказати, що розрив між відеокартами для ПК і консолями за кількістю терафлопс – занадто великий, щоб порівнювати їх напряму. Проте, як свідчать тести – більша «паспортна» кількість терафлопс – зовсім не гарантія того, що гра працюватиме краще.
Крім того, розробники, маючи можливість працювати із наперед відомою і незмінною конфігурацією комплектуючих (а в обох версіях PlayStation 5 вся начинка однакова), зможуть оптимізувати свій проєкт для максимально ефективного використання ресурсів системи.
Для ПК це недосяжно, адже тільки пара «відеокарта + процесор» дає кілька десятків можливих варіантів, навіть якщо розглядати лише найновіші версії обох. А між тим свій вплив неодмінно матимуть і оперативна пам'ять, і накопичувач, і материнська плата, застарілий інтерфейс якої може звести нанівець всі ваші витрати на топову відеокарту й такий самий топовий SSD.
На SSD варто зупинитись детальніше, оскільки швидкодія нової консолі PlayStation забезпечується не лише графічним блоком.
Найімовірніше, це буде новим стандартом для відеоігор майбутнього, адже дозволяє звести майже до нуля час завантаження в іграх, а також значно розширює можливості для ігор з відкритим світом. За накопичувач із можливостями, наближеними до наявних у PlayStation 5, і ємністю всього 500 Гб вам доведеться викласти ще 4–6 тисяч гривень. А також знадобиться ще один накопичувач – для операційної системи (такий варіант є дешевшим, ніж використання основного SSD з більшою ємністю).
У PlayStation 5 використовується унікальний SSD, який працює через інтерфейс PCIe 4.0 з пропускною здатністю від 5.5 Гб/с.
Якщо ж додати ціну процесора (вартість Ryzen 7 3700x і Core i9-9900, аналогічних наявному в PlayStation 5 процесору за параметрами, становить 12–14 тисяч гривень сьогодні), а також материнської плати (за плату на актуальних чіпсетах для нових процесорів AMD і Intel, з підтримкою Wi-Fi, доведеться віддати ще 4000 гривень), можливо, і новий блок живлення (з урахуванням апетитів нових компонентів), а також систему охолодження, то наш бюджет ми перевищимо майже вдвічі.
23 000 ₴
4 444 ₴
44 261 ₴
3 865 ₴
10 359 ₴
2 029 ₴
564 ₴
Якщо ж вам потрібно збирати ПК з нуля, то двократне перевищення вартості PlayStation 5 Ultra HD Blu-ray з підпискою PS Plus на 8 років і комплектом з 20 топових ігор PS Plus Collection гарантовано.
І так, за ці ігри для ПК (не всі, оскільки деякі з них є ексклюзивами PlayStation, і на ПК в них ви зіграти не зможете) вам доведеться заплатити окремо... Якщо ж врахувати, що навряд чи ви купуватимете підписку відразу на 8 років, ще й за повну ціну, то порівняння PlayStation 5 і ПК перетворюється на битву тигра з кошеням.
Та якби ж річ була лише в ціні...
Та й сам процес дарує абсолютно різні відчуття та емоції. Річ тут навіть не в банальному комфорті – грати, лежачи на дивані або сидячи за комп'ютером після кількох годин сидіння на роботі.
Перш за все, це простота входу – «приніс, увімкнув, граєш» – замість довгих годин підбору компонентів, пошуку, де дешевше, збирання цього всього (або переплати за те, що це хтось зробить замість вас), після чого на власне ігри може вже не лишитися ні часу, ні бажання.
Крім можливості просто зіграти в улюблені ігри, нове покоління консолей дає ще й повністю новий досвід цього процесу.
Йдеться, безумовно, про геймпад DualSense та технологію об'ємного звуку Tempest 3D AudioTech. Перший перетворює банальну вібрацію контролера на повністю інтерактивну тактильну взаємодію в контексті ігрової ситуації.
Консолі нового покоління виводять ігровий процес на рівень, про який раніше навіть не говорили.
Адаптивна зміна опору тригерів на кнопках L2 і R2, контроль положення геймпада в просторі, вбудовані динамік і мікрофон (він там для управління персонажем, а не лише для спілкування, хоча так, спілкуватися в процесі гри тепер можна і без гарнітури), кілька рівнів зворотного відклику залежно від ситуації в грі дозволять тактильно зануритися у гру на зовсім іншому рівні, ніж просто монотонне клацання.
Щодо звуку, то жоден опис технології Tempest 3D AudioTech не зможе відтворити відчуття об'ємної картини оточення в процесі гри.
Можливо, найближчим аналогом буде перегляд фільму в кінотеатрі порівняно з переглядом його на екрані смартфона – з тією різницею, що вам не потрібно кудись їхати у визначений час, чекати і покірно сидіти весь фільм поряд з незнайомими людьми. Ця магія починається і зупиняється тоді, коли потрібно вам. Варто лише додати, що вся аудіосистема PlayStation 5 виведена на окремий чіп потужністю 1.5 терафлопс, тому не доведеться жертвувати продуктивністю для всієї цієї розкоші. Ще одна важлива деталь: Tempest 3D AudioTech не потребуватиме виключно гарнітури Sony Pulse 3D (хоча найбільш повно розкривається саме з нею), а працюватиме з будь-якими сумісними навушниками, причому не тільки бездротовими – на геймпаді DualSense залишилося звичне гніздо для 3,5 мм міні-джека.
Пам'ятаєте про «20 безкоштовних»? Настав час зупинитися на цьому детальніше. Користувачі PlayStation 5 отримають доступ до PlayStation Plus Collection – безкоштовної колекції ігор для всіх власників підписки PS Plus на весь строк її дії. Наприклад, ви можете придбати річну підписку на PS Plus за 1299 гривень і отримати весь набір Collection, маючи 365 днів, щоб впоратися з ним (а там є на що витратити ваш час!). Або придбати підписку на місяць за 209 гривень і зникнути на цей час з реального світу взагалі (спокуслива ідея в 2020-му, чи не так?). У будь-якому разі, 20 ігор ААА-класу за 100–200 гривень на місяць – це захмарна за рівнем щедрості пропозиція, для будь-якої платформи. Так, звичні щомісячні роздачі ігор в межах «базового» PS Plus вам також будуть доступні.
Звісно, говорячи про взаємодію гри з гравцем, не можна обійти й самі ігри.
Наприклад, у листопаді там роздавали Middle-earth: Shadow of War та Hollow Knight: Voidheart Edition, а власники PlayStation 5 додатково отримали ще й версію Bugsnax для нової консолі.
Тепер про PS Plus Collection детальніше. У цей набір увійшло 20 найпопулярніших в PlayStation Store ігор – як ексклюзивів від Sony, так і від інших розробників. Власне, можна було б зупинитися і на першій назві з цього списку, адже це легендарна Bloodborne (багато хто купував PS4 тільки заради цього ексклюзиву), причому адаптована під нові можливості PlayStation 5 (так само, як і всі інші ігри у списку). Якщо ж вас це не вразило, тоді тримайте інші: Days Gone, Detroit: Become Human, God of War, Infamous Second Son, Ratchet and Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4: A Thief's End (це лише те, що розробляла власне Sony), а також Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter: World, Mortal Kombat X, Persona 5, Resident Evil 7 biohazard. У такій ситуації залишається лише знайти час, щоб у все це зіграти...
Насамкінець залишається визнати: ера домінування ПК у сегменті високопродуктивних ігрових систем завершилася з появою нового покоління консолей.
Наразі, бажаючи придбати або апгрейднути ігровий ПК, вам доведеться прийняти для себе важке рішення – залишатися в сегменті 1080р, в деяких іграх зазіхаючи на 1440р, і все одно віддати вартість консолі нового покоління, але бути позбавленим тих можливостей і досвіду, які вона пропонує (також слід бути готовим повторити апгрейд приблизно на ту ж суму десь за два роки, коли з'явиться нове покоління відеокарт). Або ж придбати топ-збірку з певним запасом на майбутнє, заплативши 2-3 ціни тієї ж PlayStation 5 (разом з вартістю підписки), при цьому ігри ви не отримуєте в жодному з варіантів.
Авжеж, в умовах нинішнього ажіотажу на PlayStation 5 придбати консоль може бути не так просто. Причому така ситуація не лише в Україні, але й у всьому світі (з актуальним поколінням відеокарт ситуація є аналогічною).
Проте невдовзі логістика ритейлерів оговтається від шквалу замовлень на PlayStation 5, пропозиція урівноважить попит, і ми повернемося до тих цін, які оголосила PlayStation. Цін, в межах яких покоління PlayStation 5 – поза конкуренцією.