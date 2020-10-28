Як отримати максимум від гри, не переплачуючи – розглядаємо варіанти

Їхній екран, як правило, є наслідком спроби заощадити заради інших «паспортних» даних, вони мають очевидні проблеми з охолодженням, рівнем шуму, апгрейдом (в кращому разі ви зможете замінити оперативну пам'ять), а якщо говорити чесно, то їхня портативність дуже умовна (як мінімум – ви будете прив'язані до розетки, а часто й до столу, якщо не хочете отримати опіки). Про комфорт гри на їхніх клавіатурах краще взагалі промовчати, як і про якість вбудованого звуку. Коли ж доходить до ціни, то попри всі перераховані мінуси, ми отримуємо фулпрайс настільного ПК з тим самим, а часто й кращим набором комплектуючих.

Її ком'юніті завдяки зворотній сумісності з іграми для попередниці і загальній соціальній платформі відразу поповниться мільйонами учасників, як і бібліотека доступних на PlayStation ігор традиційно пропонує ряд ексклюзивів, які на інших платформах або не з'являться взагалі (чутки про появу Bloodborne на ПК з року в рік викликають ажіотаж серед ПК-геймерів і співчуття серед власників PlayStation), або вийдуть із серйозною затримкою (наприклад, щоб пограти у безумовний хіт Horizon Zero Dawn, ПК-геймерам довелося чекати 3 роки).

Консолі представить PlayStation 5 – судячи з ажіотажу, вона є найбільш бажаною для гравців.

З боку комп'ютерів розглядатимемо саме повноцінні ПК, адже «ігрові» ноутбуки сьогодні найчастіше пропонують обмежені в потужності версії повноформатних відеокарт.

Крім того, ПК отримають серйозну фору: порівнюючи вартість обох варіантів, ми будемо розглядати вартість PlayStation 5 з Ultra HD Blu-ray приводом, ціна якої в Україні становить 16 799 гривень (замість 13 499 грн для Digital Edition), а також додамо до вартості консолі вартість підписки PS Plus на 8 років (судячи з періодів, протягом яких були актуальні її попередниці PS3 і PS4).

Отже, PlayStation 5 Ultra HD Blu-ray і підписка PS Plus на 8 років коштуватимуть 27 191 гривню. Від цієї суми й відштовхуватимемося, порівнюючи з ПК. Насправді, навіть враховуючи такі поступки на користь ПК, умови не будуть зовсім рівними, адже власники PlayStation 5, які придбають підписку PS Plus на будь-який строк, безкоштовно отримають доступ до PS Plus Collection – 20 найпопулярніших ігор в PS Store на весь період дії підписки, але про це трохи пізніше.