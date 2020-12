Як отримати максимум від гри, не переплачуючи – розглядаємо варіанти

Тепер про PS Plus Collection детальніше. У цей набір увійшло 20 найпопулярніших в PlayStation Store ігор – як ексклюзивів від Sony, так і від інших розробників. Власне, можна було б зупинитися і на першій назві з цього списку, адже це легендарна Bloodborne (багато хто купував PS4 тільки заради цього ексклюзиву), причому адаптована під нові можливості PlayStation 5 (так само, як і всі інші ігри у списку). Якщо ж вас це не вразило, тоді тримайте інші: Days Gone, Detroit: Become Human, God of War, Infamous Second Son, Ratchet and Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4: A Thief's End (це лише те, що розробляла власне Sony), а також Batman: Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter: World, Mortal Kombat X, Persona 5, Resident Evil 7 biohazard. У такій ситуації залишається лише знайти час, щоб у все це зіграти...