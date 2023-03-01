Про це повідомляють #Букви.

День “нуль дискримінації”: це щорічний день, який відзначається 1 березня Організацією Об’єднаних Націй (ООН) та іншими міжнародними організаціями. День має на меті сприяти рівності перед законом та на практиці у всіх країнах-членах ООН. Цей день був вперше відзначений 1 березня 2014 року, а розпочатий виконавчим директором ЮНЕЙДС Мішелем Сідібе 27 лютого того ж року з головною подією в Пекіні. Цей день особливо відзначають такі організації, як ЮНЕЙДС, які борються з дискримінацією людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом.

Всесвітній день цивільної оборони: започатковано у 1990 році за ініціативи Міжнародної організації цивільної оборони. День святкування обраний на честь отримання МОЦО міжурядового статусу і закріплення статуту організації, що відбулося у 1972 році. Всесвітній день цивільної оборони має за мету розповсюдження обізнаності суспільства про цивільний захист задля готовності цивільного населення до правильного поводження під час виняткових ситуацій, а також висловити подяку працівникам служб, які захищають нас від лих та наголошення на важливості високого рівня поінформованості суспільства щодо дій у разі надзвичайних випадків.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Боснія і Герцеговина – День незалежності

Панама – День конституції

Південна Корея – День руху за незалежність

Японія – Національний день боротьби за мир

Україна – День жалоби на честь Корюківської трагедії

Цього дня у світі:

86 до н. е. — римський полководець Сулла взяв штурмом і пограбував Афіни

1360 — король Англії Едуард III за 16 фунтів викупив з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який став його камердинером, зброєносцем, а згодом — одним з найвидатніших поетів Англії

1420 — Папа Римський Мартин V закликав християн до хрестових походів проти чеських гуситів

1498 — Васко да Гама приплив до Мозамбіку

1504 — сталося місячне затемнення, яке Христофор Колумб використав для залякування ямайських індіанців

1562 — у Вассі (Шампань) французькі католики вирізали гугенотів, почавши гугенотські війни

1565 — у Бразилії заснована португальська колонія Ріо-де-Жанейро. Через 20 років місто мало 4 000 жителів

1692 — початок процесу над салемськими відьмами у Новій Англії.

1762 — Петро III підписав Маніфест про дарування вольності і свободи всьому російському дворянству.

1767 — вигнання ордену єзуїтів з Іспанії королем Карлом III

1780 — Пенсільванія стала першим штатом, що заборонив рабство.

1790 — перший перепис населення США. За його результатами в країні проживали 3 929 214 людей включно з неграми-рабами, оскільки 3/5 останніх враховувалися при визначенні числа конгресменом від кожного штату. Індіанці в переписі не враховувалися.

1799 — у Петербурзі заборонено танцювати вальс.

1815 — після втечі з Ельби поблизу Канна висадився Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників — почався другий етап захоплення ним влади у Франції, котрий отримав назву “Правління 100 днів”.

1845 — Президент США Джон Тайлер підписав закон про перехід Техасу під юрисдикцію США. Територія Техасу багато років була предметом суперечок США і Мексики. Майже 12 років Техас проіснував як незалежна Республіка Техас, яка була визнана США, Бельгією, Нідерландами, Великою Британією і Францією.

1869 — Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, в основі якої лежала їх атомна маса і хімічна схожість.

1872 — рішенням Конгресу США в районі Єллоустоуна засновано перший у світі національний парк.

1881 — в Петербурзі народники вбили царя Олександра ІІ

1912 — у Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м).

1918 — війська УНР та Німеччини звільнили Київ від більшовиків.

1928 — у США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F.

1930 — у СРСР станом на цей день закриті 6 715 церков, частина з них зруйнована, багато “служителів культу” заслані або розстріляні.

1940 — згідно із зведенням НКВС в СРСР налічується 53 концентраційних табори, 425 виправно-трудових колоній, 50 колоній для неповнолітніх, в яких містилося 1 668 200 ув’язнених.

1941 — вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі.

1943 — у Нью-Йорку проведена масова демонстрація на підтримку євреїв Європи.

1943 — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни

1947 — почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд

1961 — Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру

1966 — радянська автоматична міжпланетна станція “Венера-3” стала першим космічним апаратом, який досяг поверхні іншої планети

В обкладинці альбому Pink Floyd “The Dark Side of the Moon” зображене світло, що заломлюється в трикутній призмі

В обкладинці альбому Pink Floyd “The Dark Side of the Moon” зображене світло, що заломлюється в трикутній призмі 1973 — випущений альбом Pink Floyd “The Dark Side of the Moon”

1976 — парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки ставало обов’язковим

1977 — у Києві відкритий пам’ятник українському філософу Григорію Сковороді

1988 — компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп’ютерах Apple II і Macintosh

1990 — встановлені дипломатичні відносини між СРСР і Ватиканом на рівні постійних представництв

1991 — шахтарі Донбасу почали страйк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова)

1995 — до ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія

1998 — набула чинності угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом і Україною

Яке сьогодні церковне свято:

1 березня в церковному календарі – день пам’яті святих дванадцяти мучеників Кесарійських. Памфіл пресвітер, Валент диякон, Павло, Порфирій, Селевкій, Феодул, Іуліан, Самуїл, Ілія, Данило, Єремія, Ісая постраждали через свою віру в Христа під час правління Діоклетіана в Кесарії Палестинській.

Прикмети:

Сильний вітер – чекайте на опади

Густий туман – літо буде непогожим

Паводок – на велику кількість комах і гризунів влітку

Голосно каркають ворони – до похолодання

Традиції:

В давнину жінки намагалися набрати снігу і опівдні потерти ним руки, щоб шкіра була ніжною та чистою

Вагітні цього дня виходили на пагорб, щоб подивитися на перше весняне сонце. Наші предки вірили, що тоді дитина народиться здоровою і міцною

1 березня не можна лаятися – якщо раптом це станеться, то можете не помиритися до самого Великодня

Іменини сьогодні святкують:

Самуїл (Самійло), Ярема, Данило, Ілля, Павло, Юліан, Роман, Саливон, Памфіл, Ніна, Порфирій, Нестор, Альбіна, Антоніна, Фелікс.