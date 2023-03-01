Про це повідомляють #Букви.
День “нуль дискримінації”: це щорічний день, який відзначається 1 березня Організацією Об’єднаних Націй (ООН) та іншими міжнародними організаціями. День має на меті сприяти рівності перед законом та на практиці у всіх країнах-членах ООН. Цей день був вперше відзначений 1 березня 2014 року, а розпочатий виконавчим директором ЮНЕЙДС Мішелем Сідібе 27 лютого того ж року з головною подією в Пекіні. Цей день особливо відзначають такі організації, як ЮНЕЙДС, які борються з дискримінацією людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом.
Всесвітній день цивільної оборони: започатковано у 1990 році за ініціативи Міжнародної організації цивільної оборони. День святкування обраний на честь отримання МОЦО міжурядового статусу і закріплення статуту організації, що відбулося у 1972 році. Всесвітній день цивільної оборони має за мету розповсюдження обізнаності суспільства про цивільний захист задля готовності цивільного населення до правильного поводження під час виняткових ситуацій, а також висловити подяку працівникам служб, які захищають нас від лих та наголошення на важливості високого рівня поінформованості суспільства щодо дій у разі надзвичайних випадків.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Боснія і Герцеговина – День незалежності
- Панама – День конституції
- Південна Корея – День руху за незалежність
- Японія – Національний день боротьби за мир
- Україна – День жалоби на честь Корюківської трагедії
Цього дня у світі:
- 86 до н. е. — римський полководець Сулла взяв штурмом і пограбував Афіни
- 1360 — король Англії Едуард III за 16 фунтів викупив з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який став його камердинером, зброєносцем, а згодом — одним з найвидатніших поетів Англії
- 1420 — Папа Римський Мартин V закликав християн до хрестових походів проти чеських гуситів
- 1498 — Васко да Гама приплив до Мозамбіку
- 1504 — сталося місячне затемнення, яке Христофор Колумб використав для залякування ямайських індіанців
- 1562 — у Вассі (Шампань) французькі католики вирізали гугенотів, почавши гугенотські війни
- 1565 — у Бразилії заснована португальська колонія Ріо-де-Жанейро. Через 20 років місто мало 4 000 жителів
- 1692 — початок процесу над салемськими відьмами у Новій Англії.
- 1762 — Петро III підписав Маніфест про дарування вольності і свободи всьому російському дворянству.
- 1767 — вигнання ордену єзуїтів з Іспанії королем Карлом III
- 1780 — Пенсільванія стала першим штатом, що заборонив рабство.
- 1790 — перший перепис населення США. За його результатами в країні проживали 3 929 214 людей включно з неграми-рабами, оскільки 3/5 останніх враховувалися при визначенні числа конгресменом від кожного штату. Індіанці в переписі не враховувалися.
- 1799 — у Петербурзі заборонено танцювати вальс.
- 1815 — після втечі з Ельби поблизу Канна висадився Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників — почався другий етап захоплення ним влади у Франції, котрий отримав назву “Правління 100 днів”.
- 1845 — Президент США Джон Тайлер підписав закон про перехід Техасу під юрисдикцію США. Територія Техасу багато років була предметом суперечок США і Мексики. Майже 12 років Техас проіснував як незалежна Республіка Техас, яка була визнана США, Бельгією, Нідерландами, Великою Британією і Францією.
- 1869 — Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, в основі якої лежала їх атомна маса і хімічна схожість.
- 1872 — рішенням Конгресу США в районі Єллоустоуна засновано перший у світі національний парк.
- 1881 — в Петербурзі народники вбили царя Олександра ІІ
- 1912 — у Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м).
- 1918 — війська УНР та Німеччини звільнили Київ від більшовиків.
- 1928 — у США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F.
- 1930 — у СРСР станом на цей день закриті 6 715 церков, частина з них зруйнована, багато “служителів культу” заслані або розстріляні.
- 1940 — згідно із зведенням НКВС в СРСР налічується 53 концентраційних табори, 425 виправно-трудових колоній, 50 колоній для неповнолітніх, в яких містилося 1 668 200 ув’язнених.
- 1941 — вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі.
- 1943 — у Нью-Йорку проведена масова демонстрація на підтримку євреїв Європи.
- 1943 — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни
- 1947 — почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд
- 1961 — Президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру
- 1966 — радянська автоматична міжпланетна станція “Венера-3” стала першим космічним апаратом, який досяг поверхні іншої планети
В обкладинці альбому Pink Floyd “The Dark Side of the Moon” зображене світло, що заломлюється в трикутній призмі
- 1973 — випущений альбом Pink Floyd “The Dark Side of the Moon”
- 1976 — парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки ставало обов’язковим
- 1977 — у Києві відкритий пам’ятник українському філософу Григорію Сковороді
- 1988 — компанія Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп’ютерах Apple II і Macintosh
- 1990 — встановлені дипломатичні відносини між СРСР і Ватиканом на рівні постійних представництв
- 1991 — шахтарі Донбасу почали страйк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова)
- 1995 — до ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія
- 1998 — набула чинності угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом і Україною
Яке сьогодні церковне свято:
1 березня в церковному календарі – день пам’яті святих дванадцяти мучеників Кесарійських. Памфіл пресвітер, Валент диякон, Павло, Порфирій, Селевкій, Феодул, Іуліан, Самуїл, Ілія, Данило, Єремія, Ісая постраждали через свою віру в Христа під час правління Діоклетіана в Кесарії Палестинській.
Прикмети:
- Сильний вітер – чекайте на опади
- Густий туман – літо буде непогожим
- Паводок – на велику кількість комах і гризунів влітку
- Голосно каркають ворони – до похолодання
Традиції:
- В давнину жінки намагалися набрати снігу і опівдні потерти ним руки, щоб шкіра була ніжною та чистою
- Вагітні цього дня виходили на пагорб, щоб подивитися на перше весняне сонце. Наші предки вірили, що тоді дитина народиться здоровою і міцною
- 1 березня не можна лаятися – якщо раптом це станеться, то можете не помиритися до самого Великодня
Іменини сьогодні святкують:
Самуїл (Самійло), Ярема, Данило, Ілля, Павло, Юліан, Роман, Саливон, Памфіл, Ніна, Порфирій, Нестор, Альбіна, Антоніна, Фелікс.
- За даними синоптиків у середу, 1 березня, частину України накриють опади у вигляді мокрого снігу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 28 лютого.