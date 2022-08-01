Сьогодні світ відмічає Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування та День інкасатора.

Про це розповідають #Букви.

Крім того, у світі в цей день відзначають День пам’яті жертв Першої світової війни, Всесвітній тиждень грудного вигодовування, Всесвітній день боротьби з раком легенів, День паперових серветок, Міжнародний флешмоб жіночності.

Цей день в історії:

1492 — перша письмова згадка про Запорозьких козаків: під Тягинею, в низов’ях Дніпра, козаки взяли на абордаж османську галеру, з якої визволили невільників.

1774 — британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень.

1793 — у Французькій республіці введено метричну систему мір і ваг, котра згодом стала основою міжнародної єдиної системи вимірів.

1838 — рабство заборонене у переважній більшості колоній Британської імперії.

1876 — Колорадо стає 38-м штатом Сполучених Штатів Америки.

1919 — в Угорщині повалена проголошена в березні радянська республіка.

1920 — у Відні сформовано закордонний (екзильний) уряд Диктатора ЗУНР, головна мета якого — домагатися відновлення незалежності ЗУНР дипломатичними засобами.

1923 — Раднарком УРСР прийняв рішення про початок українізації.

1924 — у Буенос-Айресі (Аргентина) засновано українське товариство “Просвіта”.

1936 — чергові Олімпійські ігри відкрив у Берліні Адольф Гітлер.

1941 — на зайнятій німцями території Західної України створено дистрикт “Галичина” з центром у Львові.

1943 — під Делятином нацисти розгромили загін Сидора Ковпака.

1944 — о 17:00 за Варшавським часом почалося повстання у Варшаві (Варшавське повстання 1944 року).

1953 — швейцарський вчений Огюст Пікар разом із сином Жаком закінчив будівництво батискафа “Трієст”, на якому в 1960 році Жак спуститься на дно Маріанської западини на глибину 10 916 м.

1977 — у Києві відкрито Центральний будинок художника.

1990 — 500-ліття Запорозького козацтва.

1991 — Президент США Джордж Герберт Вокер Буш у Києві виголосив промову, в якій однозначно висловлювався за збереження СРСР і підтримку М. Горбачова.

1997 — у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримав назву “Запоріжжя”, піднятий Військово-морський прапор України.

2001 — у Німеччині набрав чинності закон про реєстрацію громадянських партнерств.

2001 — Болгарія, Кіпр, Латвія, Словенія і Словаччина приєднались до Європейської агенції з охорони навколишнього середовища

2005 — Абдалах ібн аль-Азіз аль Сууд коронувався на монарха Саудівської Аравії.

2009 — експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен став генсеком НАТО.

2010 — набрала чинності Конвенція про касетні боєприпаси.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні церква вшановує пам’ять преподобної Макрини Каппадокійської – християнської святої, преподобної, сестри Василія Великого, Григорія Ніського і Петра Севастійського; шанується у всіх християнських церквах.

Прикмети погоди:

Пух з осики полетів – пора підосичники збирати.

Якщо листя на деревах почало знизу жовтіти, то буде хорошим озимий сів.

Теплий, сонячний день – до довгого “бабиного літа”.

Затяжні дощі – до бідності та неврожаю.

Якщо пройшов грибний дощ, то горіхи добре вродять.

Що не можна робити:

У цей день особливо гостро можна сваритися, лаятися, ображатися, лінуватися та говорити неправду.

Також не можна підмітати в хаті.

1 серпня День ангела відзначають: Варлам, Григорій (Юрій), Дмитро, Євгенія, Єфросинія, Мокрина, Митрофан, Паїсій, Роман, Серафим, Степан, Тихін.