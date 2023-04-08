У Сумах під час пожежі Нікіта 2012 року народження винесла з охопленого вогнем будинку трьох дітей віком один, чотири та п'ять років.

Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС України у Сумській області.

В одному з приватних будинків Сум пожежа застала чотирьох малолітніх дітей, лишених без батьків наодинці. Коли більшість дітей ще спали, 5-річний Давид повідомив найстаршій сестричці, що в їхньому помешканні виникла пожежа.

“Я спала з найменшою сестричкою. Тут підбігає Давид і каже: “Ніко, горить”, — згадує дівчинка.

Першою реакцією була спроба загасити пожежу самотужки. Зрозумівши, що зусилля марні, дівчинка взялася за порятунок молодших дітей – двох (віком 1 та 4 років) вона винесла з дому на руках, Давид вибіг надвір сам. На той час від диму в дівчини вже було запаморочення, але вона знайшла сили врятувати молодших братів і сестер.

“Давид був уже надворі. Я намочила собі рукав і так трималася [прикривши носа – прим.ред.], однією рукою виносила Богданочку, а потім Сашеньку”, – розповіла Нікіта.

Рятувальники констатують, що чотири дитячих життя: 1 рочок, чотири, п’ять і десять міг в одну мить забрати вогонь. Вони наголошують: батьки не мали лишати дітей самими ні на секунду.

Першими на допомогу прийшли сусіди – вони почули крик дітей. Нікіта передавала сусідам молодших дітей через забор. Коли найменшу – однорічну – Ніка виводила з двору, на неї почали падати обвуглені частини даху. 10-річна сестра прикрила дитину своїм тілом і вибігла з двору.

Через 5 хвилин на місце прибули співробітники ДСНС. Хоч пожежа вже вирувала у кімнатах, палали меблі та побутова техніка, вони зуміли ліквідувати її та не дати перекинутися на решту помешкання.

“Шановні батьки! Будь ласка, дорожіть життям своїх дітей і не дозволяйте їм гратись з вогнем!”, – закликали в ГУ ДСНС України та пообіцяли своєю чергою разом з освітянами продовжувати навчати молодші покоління правилам пожежної безпеки.