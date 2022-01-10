Сьогодні у світі святкують День вдячності кімнатним рослинам, День своєрідних людей і День чорного шоколаду.

Про це повідомляють #Букви.

Також святкують у Бангладеш День Батька Нації Бангабандха, на Фолклендських островах – День Маргарет Тетчер, на Багамських Островах День принципу більшості.

Пам’ятні події:



У 49 році до н.е. Гай Юлій Цезар перетнув річку Рубікон і розпочав похід на Рим. Це стало початком громадянської війни, наслідком якої була загибель Римської республіки. Фраза “перейти Рубікон” відтоді є крилатою.

У 1942 році компанія Ford Motor Company почала виробництво автомобілів моделі Jeep.

У 1863 році у Лондоні відкрилося перше метро.

У 1992 році в Україні ввели в обіг карбованець.

У 1992 році Україна встановила дипломатичні відносини з Великою Британією, Чилі та Бразилією.

У 1994 році в Брюсселі на зустрічі представників країн-членів НАТО було прийнято проєкт програми “Партнерство заради миру”, до якої у 1998 році приєдналася Україна.

9 січня народилися:

У 1838 році народився Григорій Воробкевич, український поет, борець проти національного гніту та русофільства.

У 1934 році народився Леонід Кравчук, перший президент незалежної України.

У 1959 народився Міхаель Шенкер, гітарист, вокаліст, композитор, колишній учасник гурту UFO й один з засновників гуртів Scorpions.

У 1973 році народився Данило Перцов – український композитор, мультиінструменталіст, дизайнер.

10 січня православні відзначають День пам’яті 20 тисяч мучеників, день пам’яті святого апостола Никанора і третій день Святок.

Прикмети:

Якщо сьогодні іній і снігопад – врожай хлібу буде гарним.

Якщо у цей день заметіль – літо буде холодним.

Іменини сьогодні святкують: Гнат, Петро та Софія, Симон і Юхим.