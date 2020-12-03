Про це повідомляє CNN.

Фрідман пережила рак, викидень, внутрішню кровотечу, сепсис і тепер не одну, а дві епідемії. При чому, коронавірус, за словами її дочки Джоан Мерол, вона перемогла двічі.

Перший позитивний тест Фрідман отримала в березні після того, як вона потрапила в лікарню для “незначної медичної процедури”. Перемогти COVID-19, який забрав майже 1,5 мільйона життів у всьому світі, Анджеліні вдалося в квітні.

В кінці жовтня у жінки спостерігався жар і сухий кашель. У будинку для літніх людей, де живе Фрідман, подумали, що це звичайний грип, але вона знову дала позитивний результат. 17 листопада Анджеліна перемогла коронавірус вдруге.

Незважаючи на те, що вона втратила більшу частину слуху і погано бачить, вона все ще радіє життю.

Але ентузіазм Фрідман не обійшовся без труднощів.

Народилася вона в 1918 році на кораблі, який перевозив іммігрантів з Італії в Нью-Йорк. Це було в розпал епідемії 1918 року і дитина захворіла на цю хворобу.

Її мати померла при пологах, а дві її сестри допомогли жінці вижити, після чого діти возз’єдналися зі своїм батьком в Нью-Йорку, де вони жили в Брукліні. На даний момент Фрідман – остання дитина, що вижила з 11 дітей, які були в сім’ї.