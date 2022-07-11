Сьогодні, 11 липня, у світі відзначають Всесвітній день шоколаду та Всесвітній день народонаселення.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні святкують День Євангелія на Кірібаті, День Імамат, День фламандської громади в Бельгії або Свято нідерландської єдності у Фландрії, День фотографування з тваринами в США, Національний день чорничного мафіну та Національний день мохіто у США.

Цей день в історії:

1533 — Папа Климент VII оголосив, що шлюб короля Англії Генріха VIII і Катерини Арагонської все ще дійсний та відлучив короля від церкви. Король вже розлучився з першою дружиною і одружувався на Анні Болейн, зв’язки між Королівством Англія і Папською державою були розірвані.

1576 — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Ґренландію.

1700 — заснована Берлінська академія наук.

1888 — У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам’ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам’ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках.

1943 — кульмінація Волинської трагедії.

1944 — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА.

2008 — Компанія Apple Inc. відкрила iPhone App Store.

2014 — внаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових.

Яке сьогодні церковне свято:

11 липня в православній церкві вшановують пам’ять преподобного Павла лікаря та преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців.

Прикмети погоди:

Якщо уже подекуди опадає листя – осінь буде ранньою.

Якщо чорниця дозріла – скоро будуть жнива.

Кінчики буряка м’які — до дощів.

Традиції:

Сьогодні не бійтеся просити пробачення, якщо завинили, та вибачайте кривдникам.

11 липня уникайте розбивати посуд

Іменини сьогодні святкують Ольга, Пелагея, Венедикт, Герман, Іван, Кір, Павло, Сергій.