Про це сповістив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.
За його словами, рятувальники постійно виконують роботи з розбирання зруйнованих завалів у пошуку уцілілих громадян у Харкові та області, а також у населених пунктах Київщини, Чернігівщини та Сумщини.
Зокрема, рятувальники завершили розбирання завалів на 7 об’єктах у Бородянці (Київщина), звідки було деблоковано тіла 41 загиблого. Також тривають роботи у Гостомелі, де українським фахівцям допомагають 11 закордонних колег.
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