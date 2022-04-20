Про це сповістив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

За його словами, рятувальники постійно виконують роботи з розбирання зруйнованих завалів у пошуку уцілілих громадян у Харкові та області, а також у населених пунктах Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

Зокрема, рятувальники завершили розбирання завалів на 7 об’єктах у Бородянці (Київщина), звідки було деблоковано тіла 41 загиблого. Також тривають роботи у Гостомелі, де українським фахівцям допомагають 11 закордонних колег.