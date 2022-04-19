Відповідну світлину він опублікував у своєму Instagram.

На знімку волонтер Червоного Хреста Денис Петренко допомагає пораненій жінці після атаки російських військових. Водночас місто охоплює нова хвиля обстрілів.

За словами режисера, окупанти використовують тактику “подвійного тиску”, а отже навмисно вбивають працівників служб.

“Великодня неділя, Харків. Український волонтер Червоного Хреста Денис Петренко залишається з жертвою ракетного обстрілу, аж коли обстрілюють вдруге. Російські військові використовують тактику “подвійного тиску”, цілеспрямовано цілячись у тих, хто надає допомогу”, — написав Фукунага у своєму дописі.