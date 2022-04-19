Відповідну світлину він опублікував у своєму Instagram.
На знімку волонтер Червоного Хреста Денис Петренко допомагає пораненій жінці після атаки російських військових. Водночас місто охоплює нова хвиля обстрілів.
За словами режисера, окупанти використовують тактику “подвійного тиску”, а отже навмисно вбивають працівників служб.
“Великодня неділя, Харків. Український волонтер Червоного Хреста Денис Петренко залишається з жертвою ракетного обстрілу, аж коли обстрілюють вдруге. Російські військові використовують тактику “подвійного тиску”, цілеспрямовано цілячись у тих, хто надає допомогу”, — написав Фукунага у своєму дописі.
- Нагадаємо, Riga International Film Festival пропонує переглянути стрічки сучасного українського кіно — “Стоп-Земля” і “Атлантида” та пожертвувати кошти для українців, які постраждали від війни в Україні. Зібрані кошти від показу передадуть організації “Голоси дітей”.
- Також знаменитий український кіт Степан, улюбленець мільйонів, нині з-за кордону допомагає українським притулкам для тварин та зоопаркам.
- Після початку повномасштабної війни Росії проти України у додатку “Дія” з’явилася функція допомоги ЗСУ. За час її наявності, нею скористалися вже 178 тис. українців і передали на потреби армії понад 165 мільйонів гривень.