13 лютого у світі святкують Міжнародний день кохання до себе, День народження кінокамери, Всесвітній день шлюбу та День радіо.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні святкують міжнародний День шаурми та Міжнародний день подруг.

Християни вшановують пам’ять мучеників Кіра та Іоанна, мучениці Афанасії та її дочок – Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

Пам’ятні дати:

У 1895 році двоє братів Луї й Огюст Люм’єр зареєстрували патент своєї версії кінематографічної камери; цей день вважається Днем народження кінокамери.

У 1898 році у Великій Британії першою жертвою ДТП став Генрі Ліндфілд.

У 1902 році землетрус в азербайджанському місті Шемасі забрав життя у понад трьох тисяч людей.

У 1913 році Далай-лама ХІІІ оголосив незалежність Тибету від Китаю.

У 1917 році уряд Великої Британії дав дозвіл жінкам таксувати.

У 1924 році закатували Ольгу Бесараб – організаторку 1-ї жіночої чоти Легіони Українських січових стрільців, активістки Української військової організації, зв’язкову полковника армії УНР Євгена Коновальця.

У 1931 році відбулося урочисте відкриття Нью-Делі – нової столиці Індії.

У 1942 році з окупованих території України почали примусово вивозити населення на роботу в Німеччину.

У 1959 році почали продавати перші ляльки Барбі.

У 1981 у газеті The New York Times опублікували рекордно-довге речення. Воно складалося з 1286 слів.

У цей день народилися:

У 1766 році народився Томас Мальтус – англійський священник, вчений, демограф і економіст, автор теорії, згідно з якою неконтрольоване зростання людської популяції повинне призвести до голоду на Землі.

У 1784 році народився Микола Гнідич – український вчений, театральний діяч і письменник.

У 1874 році народився український хімік Лев Писаржевський. Створив основи електронної теорії окислювально-відновлювальних реакцій і заклав основи електронної теорії каталізу.

У 1892 році народився Марія Литвиненко-Вольгемут – українська оперна співачка і громадянська діячка.

У 1904 році народився Данило Скоропадський – український політичний і громадський діяч, син Гетьмана Павла Скоропадського.

У 1909 році народився Віктор Іванов – радянський і український кінорежисер, сценарист, письменник. Саме він зняв стрічку “За двома зайцями”.

У 1933 році народився Лев Перфілов, українсько-радянський актор (знімався у стрічках “Зелений фургон”, “Місце зустрічі змінити не можна”, “Пригоди Електроніка”).

У 1948 році народився Богдан Жолдак – український письменник, сценарист, драматург.

У 1974 році народився Роббі Вільямс – британський співак, автор пісень, колишній учасник гурту “Take That”. Нині займається сольною кар’єрою.

Прикмети:

Якщо 13 лютого сильний снігопад, весна буде пізньою.

Якщо у цей день відлига, через кілька днів буде потепління.

Якщо гучно кричать ворони – скоро буде хуртовина.

Традиції:

13 лютого не можна лаятися та бажати зла, не можна навіть гучно розмовляти та з’ясовувати стосунки.

Також у цей день не можна виносити ввечері сміття.

13 лютого не можна залишати свій будинок порожнім.

Іменини святкують Віктор, Афанасій, Іван, Микита, Ілля, Вікторія.

