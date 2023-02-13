13 лютого відзначають Всесвітній день радіо, Міжнародний день жіночої дружби та день прийняття себе. За церковним календарем сьогодні вшановується пам'ять Святого Микити.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день радіо відзначається щорічно з ініціативи Іспанії. Свято було проголошено на 36-й Генеральній конференції міжнародної організації ЮНЕСКО від 3 листопада 2011 року. Дата святкування 13 лютого була вибрана тому, що саме в цей день у 1946 році вперше вийшло в ефір “Радіо ООН”, яке проводило мовлення зі штаб-квартири Організації об’єднаних націй.

Кожен рік обирається нова тематика свята. Так, у 2014 році була “Гендерна рівність на радіо”, у 2015 – “Молодь і радіо”, у 2016 – “Радіо в часи лих та надзвичайних подій”, у 2017 – “Радіо – це ти”, у 2018 – “Радіо і спорт”, у 2019 – “Діалог, терпимість та мир”, у 2020 – “Різноманітність”, у 2021 – “Новий світ, нове радіо” та у 2022 – “Радіо та довіра”.

Міжнародний день прийняття себе. Цього дня люди особливо турбуються про своє здоров’я і власне самопочуття, сприймаючи себе такими, як вони є. Дату обрали напередодні Дня всіх закоханих, щоб підкреслити, як важливо любити самих себе. Засновницею свята стала Сана Джівані, вона розробила концепцію любові до себе 2011 року. В дитинстві вона захворіла на алопецію (повне випадіння волосся) і відчула знущання з боку інших дітей. Та дівчина працювала над власними моральними поглядами і змогла прийняти й полюбити себе.

День подруг або Міжнародний день жіночої дружби. Це неофіційне свято, яке створене за принципом Дня святого Валентина. Подруги збираються разом, щоб відсвяткувати свою дружбу. Історія святкування цього дня починається з серіалу “Парки і зони відпочинку” (2009 рік початок показу). Головна героїня вигадує власне свято “Galentine’s Day”, поєднавши ідіому “gal pals” (в перекладі “подруги”) та “День Валентина”.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

США – День тортелліні

М’янма – День дітей

Вірменія – Свято Терендез

Рим – Свято Луперкалій

Цього дня у світі:

1784 — указом Катерини II з приєднаних 1783 року до Російської імперії земель Кримського ханства (Крим, Тамань, Кубанська сторона) утворено Таврійську область на правах намісництва (центр — Сімферополь)

1858 — англійці Бертон і Спік відкрили у Східній Африці озеро Танганьїка

1867 — почалися роботи з перекриття Сенни в Брюсселі

1895 — брати Луї й Огюст Люм’єр запатентували свою версію сінематографа на основі апарату Леона Булі (1892)

1898 — першою жертвою наїзду автомобіля став Генрі Ліндфілд із Брайтона (Велика Британія)

1913 — Далай-лама XIII оголосив незалежність Тибету від Китаю

1917 — у Великій Британії уряд дозволив жінкам бути водіями таксі

1924 — поляки закатували Ольгу Басараб, організатора 1-ї жіночої чоти Легіону УСС, розвідницю, активістку УВО, зв’язкову полковника Євгена Коновальця

1931 — урочисте відкриття нової столиці Індії — Нью-Делі

1942 — розпочався примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини

1945 — авіація союзників практично повністю зруйнувала Дрезден

1956 —в Антарктиді відкрито першу радянську наукову станцію “Мирний”

1959 — до продажу надійшли перші ляльки Барбі

1960 — відбулося перше випробування французької атомної бомби в Сахарі

1981 — в “Нью-Йорк таймс” опублікована найдовше речення — з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів

1984 — генеральним секретарем ЦК КПРС став Костянтин Черненко

1991 — авіація США завдала удар по передбачуваному іракському командному пункту в Багдаді. Як виявилось, це було звичайне бомбосховище, де знаходились жінки, діти, люди похилого віку Загинуло близько 400 осіб

1992 — Уганда визнала незалежність України

2001 — арешт екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 13 лютого вшановує пам’ять Святого Микити. Його зарахували до лику святих, бо він робив багато добрих справ, жив скромно і проповідував християнство. Микиту вважали покровителем “вогню”, а тому молилися йому про захист від кульових блискавок. У народі день називали Микита-пожежник.

Прикмети:

Ясна ніч – завтра буде сонячна погода

Ворони голосно кричать – до заметілі

Що сьогодні не можна робити:

Рекомендується ввечері не виходити з дому, оскільки недоброзичливці можуть вас зурочити

Іменини:

Віктор, Микита, Богдан, Кир, Іван, Афанасія, Феоктиста, Ілля, Клавдій, Кирей, Пахом, Вікторія.