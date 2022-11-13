Сьогодні, 13 листопада, відзначають Всесвітній день доброти та Міжнародний день сліпих.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні святкують:

День індіанського пудингу в США

День державних бухгалтерів в Еквадорі

День доглядальника в США

День журналістів в Панамі

Національний день думки в Аргентині

Національний день освіти в Еквадорі

Цей день в історії:

1851 — уведена в дію Миколаївська залізниця.

1918 — уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в’язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання.

1918 — розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади.

1918 — У Львові Українська національна рада ухвалила тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку.

1918 — Рада народних комісарів РСФРР в односторонньому порядку анулювала Берестейський мир.

1945 — у Франції Шарля де Голля обрано головою Тимчасового уряду.

1956 — Стала до ладу найбільша в Європі нова мартенівська піч № 8 на металургійному заводі ім. Ворошилова у Ворошиловську.

1971 — виведений на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса (“Марінер-9“, США).

1980 — американський космічний апарат “Вояджер-1“ передав на Землю перші фотографії Сатурна великим планом.

1994 — за результатами референдуму Швеція вступила до ЄС.

1997 — відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України (цей день вважають датою створення ЦВК України).

2007 — Європарламент дав згоду на набуття чинності угод Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію.

2015 — Терористичні акти в Парижі 13 листопада 2015.

2015 — Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій дискваліфікувала Росію — зупинила участь Всеросійської федерації легкої атлетики у всіх міжнародних змаганнях на невизначений час через систематичні зловживання допінгом.

Яке сьогодні церковне свято:

У православній церкві сьогодні вшановують пам’ять мученика Епімаха, апостола Стахія, Амплія, Урвана, Наркіса, Апелія і Арістовула, преподобного Спиридона і Никодима Печерських.

Що сьогодні не можна робити:

13 листопада заборонено сваритися та вступати у конфлікти.

У цей день заборонено позичати гроші.

Також 13 листопада бажано уникати дальніх поїздок.

Прикмети:

Снігур 13 листопада співати почав – невдовзі почнеться зима.

Сонячна і ясна погода віщує поривчастий і сильний вітер найближчими днями.

Голосно цвірінькають горобці – чекай теплої погоди, і навпаки.

Іменини святкують: Артемій, Інокентій, Всеволод, Герман, Анатолій, Трофим, Сергій, Олексій, Олександр, Роман, Кузьма й Леонід.