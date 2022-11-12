Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день боротьби з пневмонією: дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітня організація охорони здоров’я оголосили 12 листопада 2009 днем початку масштабної кампанії по боротьбі з дитячою пневмонією. ВООЗ і ЮНІСЕФ почали кампанію зі збору коштів, які підуть на лікування від цього захворювання дітей у десятках країн, що розвиваються, переважно в Азії та Африці. Багато медиків називають пневмонію “головною убивцею” дітей у віці до 5 років. Трагічна статистика говорить про те, що щороку внаслідок запалення легень помирає понад два мільйони осіб.
Міжнародний день ергономіки: ергономіка – це наука, яка комплексно вивчає особливості виробничої діяльності людини в системі “людина-техніка-довкілля” задля уможливлення її ефективності, безпеки та комфорту. Наука про пристосування посадових обов’язків, робочих місць, предметів і об’єктів праці, а також комп’ютерних програм для найбільш безпечної та ефективної праці працівника, виходячи з фізичних і психічних особливостей людського організму.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Азербайджан – День Конституції Азербайджанської Республіки
- Китай – день народження Сунь Ятсена
- Індонезія – Національний день здоров’я та День батька
Цього дня у світі:
- 1648 — по виплаті відкупного козацькі сили зняли облогу Замостя.
- 1871 — в Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер, у складі трупи народного російського театру графів Маркових і Чернишова (у виставі за п’єсою Квітки-Основ’яненка “Сватання на Гончарівці”).
- 1893 — В газеті “San Francisco Morning Call” опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) “Тайфун біля берегів Японії”.
- 1918 — Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви
- 1918 — Австрія була проголошена республікою
- 1922 — відкрили Київську картинну галерею
- 1925 — створена “Легія українських націоналістів” на з’їзді представників Українського Національного об’єднання i Союзу Визволення України у Празі
- 1940 — розпочався державний візит до Берліна Голови Раднаркому, Наркома закордонних справ СРСР, члена політбюро ЦК ВКП(б) В’ячеслава Молотова для перемовин з керівництвом Третього Райху із зовнішньополітичних питань.
- 1944 — 14-та Галицька добровольча дивізія зброї СС “Галичина” перейменована на 14-ту Військову гренадерську дивізію СС (Першу українську)
- 1967 — у Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців.
- 1992 — починаючи з 23-ї години було припинено функціонування рубля у грошовому обігові на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.
- 2001 — на міському цвинтарі Севастополя з військовими почестями поховано капітан-лейтенанта Дениса Пшеничникова та мічмана Віталія Романюка, що загинули внаслідок аварії на підводному човні “Курськ”.
- 2009 — в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси[1]
- 2014 — цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) було спущено космічний апарат.
Яке сьогодні церковне свято:
Церква 12 листопада вшановує пам’ять брата та сестри Зіновія і Зиновії, які постраждали під час гонінь на прихильників християнської віри за часів імператора Діоклетіана. Святі були родом з заможної родини, але після смерті батьків роздали статки нужденним та почали поширювати християнство. Зиновій навіть отримав від Бога дар зцілення і згодом став єпископом.
Прикмети:
- Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.
- Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.
- Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.
- Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.
- Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.
- Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.
- Почути рано вранці спів птахів – до холодів.
- Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.
- Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.
Традиції:
- Згідно з повір’ям, чоловіки повинні були в цей день сходити на полювання і принести додому зайця. М’ясо готували, а потім всі молоді дівчата його пробували – вважалося, що такий ритуал допоможе дівчині швидше знайти собі гідного чоловіка.
- Також в цей день люди звертали увагу на поведінку синичок – якщо птах постукає у вікно або залетить в будинок, значить, майбутній рік принесе щастя.
- У народі імена святих прирівняли до синиці, яку також прозивали «Зінькою». Навіть діти говорили: “Синичка-сестричка, Зінь-Зінь, Зінь-Зінь!”. Саме тому цей день отримав назву Синиччин день. Сьогодні було заведено вшановувати пташок та робити для них годівниці.
Іменини цього дня святкують:
Зіновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим.
- За даними синоптиків у суботу, 12 листопада, в Україні без опадів. В окремих регіонах пориви вітру до 15-20 м/с.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 11 листопада.