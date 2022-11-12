12 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією та Міжнародний день ергономіки. За церковним календарем сьогодні день мучеників Зіновія і Зиновії.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день боротьби з пневмонією: дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітня організація охорони здоров’я оголосили 12 листопада 2009 днем початку масштабної кампанії по боротьбі з дитячою пневмонією. ВООЗ і ЮНІСЕФ почали кампанію зі збору коштів, які підуть на лікування від цього захворювання дітей у десятках країн, що розвиваються, переважно в Азії та Африці. Багато медиків називають пневмонію “головною убивцею” дітей у віці до 5 років. Трагічна статистика говорить про те, що щороку внаслідок запалення легень помирає понад два мільйони осіб.

Міжнародний день ергономіки: ергономіка – це наука, яка комплексно вивчає особливості виробничої діяльності людини в системі “людина-техніка-довкілля” задля уможливлення її ефективності, безпеки та комфорту. Наука про пристосування посадових обов’язків, робочих місць, предметів і об’єктів праці, а також комп’ютерних програм для найбільш безпечної та ефективної праці працівника, виходячи з фізичних і психічних особливостей людського організму.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Азербайджан – День Конституції Азербайджанської Республіки

Китай – день народження Сунь Ятсена

Індонезія – Національний день здоров’я та День батька

Цього дня у світі:

1648 — по виплаті відкупного козацькі сили зняли облогу Замостя.

1871 — в Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер, у складі трупи народного російського театру графів Маркових і Чернишова (у виставі за п’єсою Квітки-Основ’яненка “Сватання на Гончарівці”).

1893 — В газеті “San Francisco Morning Call” опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) “Тайфун біля берегів Японії”.

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви

1918 — Австрія була проголошена республікою

1922 — відкрили Київську картинну галерею

1925 — створена “Легія українських націоналістів” на з’їзді представників Українського Національного об’єднання i Союзу Визволення України у Празі

1940 — розпочався державний візит до Берліна Голови Раднаркому, Наркома закордонних справ СРСР, члена політбюро ЦК ВКП(б) В’ячеслава Молотова для перемовин з керівництвом Третього Райху із зовнішньополітичних питань.

1944 — 14-та Галицька добровольча дивізія зброї СС “Галичина” перейменована на 14-ту Військову гренадерську дивізію СС (Першу українську)

1967 — у Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців.

1992 — починаючи з 23-ї години було припинено функціонування рубля у грошовому обігові на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України.

2001 — на міському цвинтарі Севастополя з військовими почестями поховано капітан-лейтенанта Дениса Пшеничникова та мічмана Віталія Романюка, що загинули внаслідок аварії на підводному човні “Курськ”.

2009 — в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День україномовної преси[1]

2014 — цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) було спущено космічний апарат.

Яке сьогодні церковне свято:

Церква 12 листопада вшановує пам’ять брата та сестри Зіновія і Зиновії, які постраждали під час гонінь на прихильників християнської віри за часів імператора Діоклетіана. Святі були родом з заможної родини, але після смерті батьків роздали статки нужденним та почали поширювати християнство. Зиновій навіть отримав від Бога дар зцілення і згодом став єпископом.

Прикмети:

Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.

Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.

Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.

Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.

Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.

Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.

Почути рано вранці спів птахів – до холодів.

Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.

Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.

Традиції:

Згідно з повір’ям, чоловіки повинні були в цей день сходити на полювання і принести додому зайця. М’ясо готували, а потім всі молоді дівчата його пробували – вважалося, що такий ритуал допоможе дівчині швидше знайти собі гідного чоловіка.

Також в цей день люди звертали увагу на поведінку синичок – якщо птах постукає у вікно або залетить в будинок, значить, майбутній рік принесе щастя.

У народі імена святих прирівняли до синиці, яку також прозивали «Зінькою». Навіть діти говорили: “Синичка-сестричка, Зінь-Зінь, Зінь-Зінь!”. Саме тому цей день отримав назву Синиччин день. Сьогодні було заведено вшановувати пташок та робити для них годівниці.

Іменини цього дня святкують:

Зіновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, Максим.