Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
“Внаслідок ДТП поблизу с. Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч, попередньо загинуло 13 осіб та 7 людей травмовано, яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні”, – йдеться у повідомленні.
Як додали у відомстві, трагедія сталася близько 7:55, зіткнулись вантажний автомобіль з маршрутним мікроавтобусом “Чернігів-Сосниця”.
До ліквідації наслідків ДТП від ДСНС залучено 30 осіб та 13 од. техніки.
- Нагадаємо, 25 листопада пасажирський автобус сполученням “Москва-Кременчук” з’їхав у кювет на трасі Київ-Харків-Довжанський. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Тоді травмувалися четверо осіб: водій, дві жінки віком 59 та 82 роки, а також 8-річна дівчинка.
- 23 листопада через перший сніг у Києві з 17:00 поліція зареєструвала понад 25 повідомлень про автомобільні аварії.