Сьогодні зранку у Чернігівській області вантажівка зіткнулась з маршрутним автобусом, внаслідок чого 13 осіб загинуло.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“Внаслідок ДТП поблизу с. Брусилів Чернігівської області на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч, попередньо загинуло 13 осіб та 7 людей травмовано, яких з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Як додали у відомстві, трагедія сталася близько 7:55, зіткнулись вантажний автомобіль з маршрутним мікроавтобусом “Чернігів-Сосниця”.

До ліквідації наслідків ДТП від ДСНС залучено 30 осіб та 13 од. техніки.