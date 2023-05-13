13 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день техніки для майбутнього: основна мета цієї події – привернути увагу людства до важливості технологічного розвитку та підвищити обізнаність про технології майбутнього та їхнє використання.
Всесвітній день мігруючих птахів: присвячений мігруючим або перелітним птахам, має свою унікальну історію. Офіційно він був проголошений у 2006-му році і з того часу став щорічною міжнародною кампанією з підвищення обізнаності широкої громадськості про необхідність прийняття невідкладних заходів щодо охорони перелітних птахів та середовища їх безпосереднього проживання.
Всесвітній день справедливої торгівлі: це знакове свято, яке відзначається другої суботи травня. Мета: продемонструвати дрібних виробників, які перебувають у центрі руху за справедливу торгівлю, та їх внесок у здоров’я та стійкість спільноти по всьому світу.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Фіджі – День острова Ротума
- Колумбія – День святої Марії
- Еквадор – День проголошення незалежності
- Ботсвана – День матері.
- Республіка Конго, Нігерія – День Гарланда
- Бразилія – День мулата
- США – День яблучного пирога, День фруктового коктейлю і День хумуса
Цього дня у світі:
- 1501 — Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід, у ході якої з’ясував, що Колумб відкрив новий континент.
- 1830 — Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії й оголосив себе незалежною республікою.
- 1865 — в Одесі відкрито третій в Україні університет — Новоросійський, сьогодні — національний університет імені Мечникова.
- 1909 — розпочалась перша Джиро д’Італія.
- 1913 — відбувся політ першого у світі 4-моторного літака “Російський витязь” конструкції киянина Ігоря Сікорського. Вага літака (близько 5 тонн) була вчетверо більшою за вагу найбільшого на той час аероплана.
- 1918 — радянському Наркомату продовольства надані надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян
- 1918 — в США надруковані поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю.
- 1927 — засновано київський футбольний клуб “Динамо”.
- 1950 — в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату “Формули-1”
- 1963 — Кувейт став 111-ю державою, прийнятою в ООН.
- 1981 — на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II.
- 1989 — близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ.
- 1990 — вийшло перше число газети “Галичина” — першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області.
- 1991 — в Києві пройшов I Конгрес поляків, які мешкають в Україні.
- 1991 — Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачена у викраденні людей і катуваннях.
- 1992 — американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти.
- 2014 — проросійські бойовики під час боїв за Слов’янськ влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинуло 7 українських десантників.
Яке сьогодні церковне свято:
13 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола Якова. Він був рідним братом Іоанна Богослова. Батько Якова був рибалкою і звали його Зеведей. Якось ловили Яків і Іоанн рибу, як раптом Господь закликав їх до служіння і відтоді вони ходили по містах і проповідували. Яків, в основному, проповідував в Іспанії, але згодом повернувся до Юдеї, де прославляв справжню віру. Саме він охрестив філософа Гермогена і його учня Філіпа. Коли почалися гоніння на християн, апостола Якова вбили мечем.
Прикмети:
- На сході сонця чистий і ясний небосхил — літо буде теплим
- Зоряна і тиха ніч — на хороший урожай
- Південний вітер і теплий вечір — вродить зерно
- Дощ — восени буде багато весіль
- Вдень йде дощ, але тепло — восени будете їсти багато хліба
- Ховаються зірки — скоро почнеться дощ
Традиції:
- Святого Якова просили про допомогу в роботі – з 13 травня починалася важка пора польових клопотів. Також в апостола просять сил і терпіння у розв’язанні важких питань і проблем.
Іменини сьогодні святкують:
Єфрем, Микита, Климент, Максим, Василь, Гнат, Яків.
- За даними синоптиків у суботу, 13 травня, у декількох регіонах місцями випадуть короткочасні дощі.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 12 травня.