російсько-українська війна
07:57 13 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:16 В окремих областях короткочасний дощ: прогноз погоди на 13 травня
00:59 Гендиректор МАГАТЕ планує у травні представити Радбезу ООН угоду з РФ та Україною щодо захисту ЗАЕС

12 травня

23:22 Донеччина: росіяни здійснили обстріл Костянтинівки зі «Смерчів» та артилерії
22:57 Французький виробник алкоголю Pernod Ricard повністю залишає ринок у РФ
22:26 У Києві затримали злочинців, які привласнювали квартири загиблих власників
21:23 Росіяни завдали удару по Нікополю з важкої артилерії: є поранений
20:43 В Ірпені графіті Бенксі демонтували разом із частиною стіни: фото
20:17 З 15 травня київське метро скорочує інтервали між поїздами
19:57 Захищаючи Україну, загинув художник-декоратор стрічки «Памфір» Володимир Чорний
19:28 В окупованому Криму впав військовий гелікоптер РФ: загинули пілоти
18:57 Adidas намагатиметься продавати залишки Yeezy
18:35 Національна спілка кінематографістів подала позов проти Кабміну
17:56 Соцмережами ширяться дискусії щодо необхідності «жіночого купе» у потягах «Укрзалізниці»: деталі
Партнерський матеріал
17:53 Безбар’єрний громадський простір: історія інклюзивного пляжу Одеси
17:10 Киянин виявив на городі крилату ракету Х-55: надзвичайники її знищили (Фото)
16:55 У Генштабі показали, як шведські інструктори навчають військових ЗСУ вести позиційні бої
16:35 На Луганщині окупанти змушують медиків працювати цілодобово через велику кількість поранених росіян – ЦНС
16:15 ЄС пропонує офіційно зупинити постачання російської нафти до Польщі та Німеччини
15:52 Цього літа – вперше за багато років – Запорізька АЕС буде недоступною українській енергосистемі
15:31 Компанія Meta почала тестувати рекламні інструменти на основі штучного інтелекту
15:11 Український «Щедрик» прозвучав на сцені «Євробачення-2023» у Ліверпулі
14:51 Окупанти обстріляли ферму на Харківщині: загинув 30-річний працівник
14:40 У Середземному морі перебуває один ворожий носій крилатих ракет «Калібр» – ВМС ЗСУ
14:13 Зеленський провів засідання Ставки: обговорили темпи комплектування нових бригад
14:00 Російські окупанти тренуються евакуюватись із ЗАЕС – глава НАЕК «Енергоатом»
13:32 Опонент Ердогана на президентських виборах звинувачує росіян у втручанні у виборчий процес Туреччини
13:24 Енергосистема працює стабільно: електроенергії достатньо для покриття потреб усіх категорій споживачів – «Укренерго»
13:02 СБУ викрила ексміністра освіти Дмитра Табачника на співпраці з ФСБ РФ
12:37 Китайський посол відвідає Україну для «сприяння мирним переговорам»
12:20 СБУ затримала двох інформаторів, які наводили ворожі ракети на позиції Сил оборони у Краматорську

13 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

13 травня відзначають Всесвітній день техніки для майбутнього, Всесвітній день мігруючих птахів та Всесвітній день справедливої торгівлі. Християни сьогодні вшановують апостола Якова.

Субота, 13 травня 2023, 07:57
Підтримати

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день техніки для майбутнього: основна мета цієї події – привернути увагу людства до важливості технологічного розвитку та підвищити обізнаність про технології майбутнього та їхнє використання.

Всесвітній день мігруючих птахів: присвячений мігруючим або перелітним птахам, має свою унікальну історію. Офіційно він був проголошений у 2006-му році і з того часу став щорічною міжнародною кампанією з підвищення обізнаності широкої громадськості про необхідність прийняття невідкладних заходів щодо охорони перелітних птахів та середовища їх безпосереднього проживання.

Всесвітній день справедливої торгівлі: це знакове свято, яке відзначається другої суботи травня. Мета: продемонструвати дрібних виробників, які перебувають у центрі руху за справедливу торгівлю, та їх внесок у здоров’я та стійкість спільноти по всьому світу.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

  • Фіджі – День острова Ротума
  • Колумбія – День святої Марії
  • Еквадор – День проголошення незалежності
  • Ботсвана – День матері.
  • Республіка Конго, Нігерія – День Гарланда
  • Бразилія – День мулата
  • США – День яблучного пирога, День фруктового коктейлю і День хумуса

Цього дня у світі:

  • 1501 — Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід, у ході якої з’ясував, що Колумб відкрив новий континент.
  • 1830 — Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії й оголосив себе незалежною республікою.
  • 1865 — в Одесі відкрито третій в Україні університет — Новоросійський, сьогодні — національний університет імені Мечникова.
  • 1909 — розпочалась перша Джиро д’Італія.
  • 1913 — відбувся політ першого у світі 4-моторного літака “Російський витязь” конструкції киянина Ігоря Сікорського. Вага літака (близько 5 тонн) була вчетверо більшою за вагу найбільшого на той час аероплана.
  • 1918 — радянському Наркомату продовольства надані надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян
  • 1918 — в США надруковані поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю.
  • 1927 — засновано київський футбольний клуб “Динамо”.
  • 1950 — в англійському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату “Формули-1”
  • 1963 — Кувейт став 111-ю державою, прийнятою в ООН.
  • 1981 — на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II.
  • 1989 — близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ.
  • 1990 — вийшло перше число газети “Галичина” — першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області.
  • 1991 — в Києві пройшов I Конгрес поляків, які мешкають в Україні.
  • 1991 — Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачена у викраденні людей і катуваннях.
  • 1992 — американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти.
  • 2014 — проросійські бойовики під час боїв за Слов’янськ влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинуло 7 українських десантників.

Яке сьогодні церковне свято:

13 травня в церковному календарі – день пам’яті апостола Якова. Він був рідним братом Іоанна Богослова. Батько Якова був рибалкою і звали його Зеведей. Якось ловили Яків і Іоанн рибу, як раптом Господь закликав їх до служіння і відтоді вони ходили по містах і проповідували. Яків, в основному, проповідував в Іспанії, але згодом повернувся до Юдеї, де прославляв справжню віру. Саме він охрестив філософа Гермогена і його учня Філіпа. Коли почалися гоніння на християн, апостола Якова вбили мечем.

Прикмети:

  • На сході сонця чистий і ясний небосхил — літо буде теплим
  • Зоряна і тиха ніч — на хороший урожай
  • Південний вітер і теплий вечір — вродить зерно
  • Дощ — восени буде багато весіль
  • Вдень йде дощ, але тепло — восени будете їсти багато хліба
  • Ховаються зірки — скоро почнеться дощ

Традиції:

  • Святого Якова просили про допомогу в роботі – з 13 травня починалася важка пора польових клопотів. Також в апостола просять сил і терпіння у розв’язанні важких питань і проблем.

Іменини сьогодні святкують:

Єфрем, Микита, Климент, Максим, Василь, Гнат, Яків.

Теги: 13 травня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook