Про це Зеленський розповів у Telegram-каналі.
Президент України опублікував світлину з вовняними шкарпетками, які зв’язала дівчина та розповів її історію волонтерства задля допомоги нашому народу.
“Це подарунок від 14-річної Генріікки з Фінляндії. Після початку повномасштабної війни вона вирішила допомагати нашим людям так, як може. Тому власноруч почала в’язати теплі вовняні шкарпетки, продавати їх і зароблені кошти донатити на підтримку України”, – розповів Зеленський.
Президент також додав, що одна з пар за бажанням дівчинки дійшла і до нього та опублікував світлину з цими шкарпетками.
“Дякую Генрііккі та її дідусеві Антті Пуйола!”, – подякував Володимир Зеленський.
Лідер держави наголосив, що кожна така історія надихає та дає сил рухатися далі та закликав мріяти у добро:
“Вірте у свої мрії та мрії інших, у добро, мир, любов, справедливість, у те, що вони обов’язково переможуть. А отже, переможе й Україна”.
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