Про це інформує DW.

Один з кіосків на різдвяному ярмарку в Бад Годесберзі (один із районів Бонна) можна помітити здалеку завдяки синьо-жовтим прапорам, а підійшовши ближче — почувши аромати домашньої кухні. В асортименті — традиційний український борщ, рецепт якого тут зветься “Вільний Херсон”, вареники, пиріжки, голубці та, звичайно ж, глінтвейн. Є і медовуха — її один із клієнтів, які спілкуються німецькою, раптово п’є не зі звичним тостом “Prost!”, а вигукуючи “Slava Ukraine!”.

Окрім їжі, у кіоску можна купити атрибутику з українською символікою та роботи різних авторів — від значків з відомим посланням російському військовому кораблю та в’язаних сердець синьо-жовтого забарвлення до картин без прямої згадки війни, написаних, може, і не рукою відомого майстра, але з любов до справи. Окремо стоїть і коробка для пожертвувань, але ніхто з працівників кіоску не акцентує на ній увагу — насамперед тут сподіваються на доходи від продажів.

За благодійним стендом працює кілька жінок: усі вони переїхали до Німеччини після початку війни – з Києва, з Харкова, із Херсона чи із заходу України. У кожної було в мирному минулому зовсім інше життя та професія, і найближчим до торгівлі можна назвати лише досвід Тетяни Лінецької, яка до початку повномасштабного російського вторгнення займалася підприємницькою діяльністю. Тепер Тетяна, Наталія, Юлія, Ірина та Олена – волонтери руху “Українське серце б’ється”, який і організував роботу стенда з дозволу влади Бонна.

За словами активісток, вони майже не зустрічали негативного ставлення до себе в Німеччині, тому що “німці бачать, що багато біженців з України, приїжджаючи в країну, не сидять на державних виплатах, а знаходять роботу і допомагають своїй батьківщині”.

Весь прибуток від продажу та пожертвування направлять на ЗСУ. Як кажуть жінки, Німеччина дуже привітна стосовно українців, які втекли від війни, але найкращим місцем для них залишається рідна Україна.

“Тому ми й допомагаємо захисникам, чим можемо, щоб якнайшвидше прогнати ворога та повернутися до рідних місць”, – каже Олена.

За словами волонтерок, ще одним приводом для створення стенда стало бажання показати українську культуру — якою гарною та мирною була країна до російського вторгнення і як самобутнє було і її суспільство, починаючи з мови та закінчуючи ставленням до історичних подій.

Благодійні кіоски на допомогу Україні працюють і на інших різдвяних ярмарках – наприклад, у таких містах як Берлін та Кельн. На деяких також продають одяг – ручної роботи вишиванки та сукні з українськими орнаментами.

Волонтери також зазначають, що однією з найактуальніших покупок, для яких потрібні кошти, останніми днями стали електрогенератори. Через російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, що тривають з початку жовтня, Україна зустрічає одну з найскладніших зим у своїй історії, оскільки мільйони уивільних залишилися без електрики, тепла і води.