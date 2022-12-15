15 грудня відзначають День Заменгофа. В Україні сьогодні - День працівників суду. За церковним календарем 15 грудня день пам’яті святого Авакума.

Про це повідомляють #Букви.

День Заменгофа: урочисте свято серед есперантистів. Відзначається на честь дня народження творця есперанто Людвіга Заменгофа.

Есперанто – це популярна міжнародна допоміжна мова. У світі налічується понад 2 мільйони носіїв есперанто. Есперанто – це мова, створена єврейсько-польським офтальмологом наприкінці 19 століття.

В Україні цього дня:

День працівників суду України – День працівників суду в Україні відзначається у другій декаді грудня. Традиційне святкування проводиться з 2000 року. Святкові заходи включають проведення урочистих церемоній і банкетів, нагородження заслужених працівників судової сфери.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Греція – День пам’яті жертв “Грецької операції” НКВС

Цього дня у світі:

533 — Візантійський генерал Велізарій переміг в битві при Тікамероні вандалів на чолі з королем Гелімером.

1025 — Під час підготовки походу на Сицилію проти арабів у віці близько 69 років помер Василь II Болгаробоєць, візантійський імператор (з 976 р.)

1640 — герцог Жуан Браганський вступив на португальський престол під іменем Жуан IV.

1699 — Указом царя Петра I в Московії замість літочислення від “сотворіння світу” введено юліанський календар; відлік і святкування нового року перенесено з 1 вересня на 1 січня.

1791 — у США введено в дію десять поправок до Конституції

1880 — Харківське товариство водопостачання збудувало перший водогін у Харкові

1915 — в американській газеті New York Times виходить стаття про геноцид вірмен в Османській імперії

1917 — у Кишиневі проголошено Молдовську Демократичну Республіку.

1917 — Українська Центральна Рада прийняла закон про створення Генерального суду.

1932 — ЦК КП(б)У затвердив перелік 82 районів України, куди припинялося надходження промислових і продовольчих товарів за зрив планів хлібозаготівлі (початок Голодомору); у Дніпропетровській області — 27, у Чернігівській — 8, в Одеській — 15, у Харківській — 22, у Донецькій — 10 районів.

1932 — В. Молотов та Й. Сталін заборонили здійснення українізації на Далекому Сході, в Казахстані, Середній Азії, ЦЧО, щоб унеможливити проникнення висланих “буржуазно-націоналістичних елементів” в українізовані райони, наказують перевести українські газети та видання на російську мову.

1934 — у Києві, в підвалах НКВС УСРР (пізніше Жовтневий палац), за вироком виїзної сесії Військової колегії Верховного Суду СРСР були розстріляні 28 “членів” вигаданого чекістами “Об’єднання українських націоналістів”, серед яких — українські письменники Дмитро Фальківський, Григорій Косинка, Кость Буревій, Олекса Влизько, Іван Крушельницький.

1939 — В Атланті відбулася прем’єра фільму Дейвіда Селзніка за участю акторів Вів’єн Лі і Кларка Ґейбла “Розвіяні вітром”, поставленого за романом лауреата Пулітцерівської премії Маргарет Мітчелл. Стрічка відразу стала надзвичайно популярною, побила всі рекорди касових зборів і наступного року отримала 9 “Оскарів”

1950 — у Брюсселі було підписано Конвенцію про створення Ради митного співробітництва (з жовтня 1994 р. — Всесвітня митна організація).

1961 — суд у Єрусалимі засудив колишнього оберштурмбанфюрера гестапо Адольфа Ейхмана, який керував “остаточним розв’язанням єврейського питання”, до смертної кари.

1964 — У Канаді прийнятий державний прапор із кленовим листом.

1966 — французький астроном Одуен Дольфюс відкрив супутник Сатурна Янус, який раз в 4 роки міняється орбітою зі супутником Епіметеєм.

1970 — вперше здійснено посадку космічного апарату з Землі на іншу планету (міжпланетна станція “Венера-7”)

1995 — на 5-й зустрічі глав держав і урядів 10 країн Південно-Східної Азії в Бангкоку було підписано договір, за яким цей регіон проголошено зоною, вільною від ядерної зброї.

1995 — Європейський суд виніс рішення у так званій справі “Босмана”, яка спричинила переворот у футбольній трансферній політиці.

2000 — В Україні остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС. Зруйнований в 1986 році реактор, що містив 66 тонн розплавленого ядерного пального і 37 тонн радіоактивного пилу, попри збудований захисний “саркофаг”, продовжував випромінювати радіацію

2000 — На знак протесту проти політики президента Леоніда Кучми на головній площі Києва учасниками акції “Україна без Кучми” були встановлені перші намети.

2006 — перший випробувальний політ новітнього винищувача-бомбардувальника п’ятого покоління F-35 “Лайтнінг” II

2008 — Чорногорія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу.

2009 — відбувся перший випробувальний політ новітнього літака Boeing 787 Dreamliner

2018 — відновлена автокефальна помісна Православна церква України (утворилася 988)

Яке сьогодні церковне свято:

15 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Авакума. Він вважається восьмим з 12 малих пророків. У Святому Писанні неможливо знайти відомості про його життя чи походження. Однак існує версія, що Авакум був сучасником пророка Єремії та жив до вавилонського потоку. Також за легендами він помер за два роки до того, як юдеї повернулися з Вавилону.

Прикмети:

Якщо день непогожим видався, то така погода протримається до 30 січня (до дня Антона-Перезимника)

Багато снігу 15 грудня – буде багатий сінокіс в наступному році

Навколо місяця 15 грудня видно темний круг – буде заметіль

Півень в мороз співає – чекай потепління

Кури сідають на сідало рано – будуть морози. Якщо ж птахи ляскають крилами і вертять хвостами – чекай хуртовини

Гусак голову під крило сховав – чекай морозів

Кішка 15 грудня спить весь день – буде холоднеча

Яскраві зорі віщують наступ сильних морозів

Каркають ворони – заметіль буде

Чим красивіші візерунки на вікнах, тим пишніше буде зелень навесні

Традиції:

Краще цього дня помовчати. Навіть існує повір’я, що слова, сказані 15 грудня, зруйнують людську долю.

Не можна 15 грудня підіймати предмети, які знайдете на землі, зокрема гроші. Разом з такою знахідкою в дім можна принести чужі біди і нещастя.

15 грудня молоді незаміжні дівчата традиційно влаштовували тихі посиденьки, на яких було заведено вишивати та розповідати різні історії. А сімейні жінки цього дня проводили народні ритуали, щоб діти вночі не плакали.

Іменини цього дня святкують:

Афанасій, Сава, Соломон, Маргарита, Андрій, Афанасій, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Марія, Матвій, Мірра, Микола, Сергій, Степан, Тамара.