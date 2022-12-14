Про це повідомляють #Букви.
День мавпи: святкування Дня мавпи 14 грудня почалося як жарт. 2000 року Кейсі Сорроу, в той час студентка Університету штату Мічиган, зробила позначку одного дня в календарі – День мавпи. Його святкували в колі студентів університету. Свято набуло популярності, коли Кейсі Сорроу стала авторкою коміксів і її щотижнева серія коміксів-страшилок Fetus-X прославила День мавпи – як на папері, так і в Інтернеті.
День мавпи набув великої популярності в США, Канаді, Мексиці, Німеччині і Великій Британії. Щорічно активісти організовують різні заходи, присвячені мавпам: карнавали, різні змагання, аукціони і освітні семінари, які покликані привернути увагу до прав тварин, медичних досліджень і захисту мавп.
В Україні цього дня:
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – Відзначається щорічно 14 грудня у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Указ № 945/2006 про установу цієї пам’ятної дати підписаний президентом 10 листопада 2006 року.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Бразилія – День інженера рибного господарства
- Туркменістан – День працівників нафтогазової промисловості та геології
- США – День штату Алабама
- Індія – Національний день енергозбереження
Цього дня у світі:
- 1819 — Алабама стала 22-м штатом США
- 1900 — день народження квантової механіки. Макс Планк виступив із доповіддю у Німецькому фізичному товаристві про сформульований ним закон випромінення
- 1901 — в Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу
- 1903 — в Кіті Хоук (штат Північна Кароліна), брати Райт зробили першу спробу піднятися в повітря на сконструйованому ними літаку. Однак конструкція впала ще на злеті
- 1911 — людина вперше підкорила Південний полюс. Експедиція норвежця Руаля Амундсена на їздових собаках досягнула точки, де, за розрахунками, повинен був лежати полюс. Через 35 днів тієї ж точки пішки досягнула експедиція Роберта Скотта
- 1918 — гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР
- 1935 — прем’єрою оперети Й.Штрауса “Кажан” у приміщенні колишнього Троїцького народного дому відкрився Київський театр оперети (до 1967 — театр музичної комедії)
- 1939 — у зв’язку з нападом на Фінляндію СРСР виключений з Ліги Націй
- 1944 — Президія Верховної Ради РРФСР своїм указом замінила назви 11 районів і відповідних районних центрів Кримської АРСР з кримськотатарських і німецьких на російські
- 1947 — матчем “Реал” Мадрид — “Белененсеш” Лісабон, який закінчився перемогою господарів з рахунком 3:1, відкритий стадіон “Сантьяго Бернабеу”
- 1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю
- 1950 — було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
- 1955 — членами ООН стали Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об’єднане Королівство Лівія, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія
- 1958 — третя радянська антарктична експедиція вперше досягла полюса недоступності в Антарктиді (найвіддаленішої від узбережжя материка точки)
- 1960 — у Парижі було підписано Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)
- 1962 — американська автоматична міжпланетна станція “Марінер-2” стала першим апаратом, який долетів до Венери
- 1989 — Роман Гнатишин призначений генерал-губернатором Канади (склав присягу 29 січня 1990).
- 1994 — першим досвідом безпосереднього супутникового мовлення з території колишнього СРСР стала експериментальна трансляція з території України “Міжнародного “Слов’янського Каналу”
- 1996 — на 11 тижнів американський хіт-парад очолила пісня Don’t Speak гурту No Doubt, котра протягом місяця вийшла на перші місця в рейтингах всіх англомовних і більшості європейських країн
- 2004 — на півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо
- 2008 — 29-річний журналіст єгипетського телеканалу “Аль-Багдадія” Мунтазар Аль Зейді кинув черевики в американського президента Джорджа Буша зі словами “Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!”
- 2009 — в центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution
- 2012 — сталася стрілянина у Сенді-Гук
Яке сьогодні церковне свято:
14 грудня християни вшановують пам’ять святого Наума. Святий Наум був одним з 12 малих пророків. Був родом з північного Ізраїлю, проповідував між 727 і 698 рр до н. е. Згідно з даними істориків, він жив в період правління царя Єзекії, коли було зруйновано царство ізраїльське. Саме Наум передбачив руйнування Ніневії. Його старозавітна книга – докладний перелік моральних і політичних подій, що впливають на Ізраїль. Багато його передбачень щодо загибелі Ніневії збулися, більш того, він пояснив, чому так сталося. Помер на 45-му році життя, похований на рідній землі.
Прикмети:
- Зимові зірки на небі переливаються – прикмета до того, що варто чекати хуртовини.
- Глухо чується собачий гавкіт – до снігопаду
- Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.
- Якщо чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.
- День видався теплим – зима буде теплою.
- Багато снігу – до повені навесні.
- Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.
- Вночі нявкатиме кішка – до щастя та добра в будинку.
Традиції:
- У Київській Русі святий Наум вважався покровителем грамоти та навчання. Йому молилися як школярі, так і дорослі, щоб він додав розуму і допоміг прийняти мудре рішення.
- 14 грудня не варто їсти під час читання. Наші пращури говорили, що так можна заїсти всі знання. З цієї ж причини не можна залишати книгу відкритою – вся інформація з голови вивітриться.
- Подаючи сьогодні милостиню не дивляться в очі жебраку.
Іменини цього дня святкують:
Анастасія, Дмитро, Наум, Порфирій, Філарет.
- За даними синоптиків у середу, 14 грудня, у більшості українських областей хмарно з проясненням.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 13 грудня.