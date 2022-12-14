14 грудня відзначають День мавпи. В Україні сьогодні - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Наума.

Про це повідомляють #Букви.

День мавпи: святкування Дня мавпи 14 грудня почалося як жарт. 2000 року Кейсі Сорроу, в той час студентка Університету штату Мічиган, зробила позначку одного дня в календарі – День мавпи. Його святкували в колі студентів університету. Свято набуло популярності, коли Кейсі Сорроу стала авторкою коміксів і її щотижнева серія коміксів-страшилок Fetus-X прославила День мавпи – як на папері, так і в Інтернеті.

День мавпи набув великої популярності в США, Канаді, Мексиці, Німеччині і Великій Британії. Щорічно активісти організовують різні заходи, присвячені мавпам: карнавали, різні змагання, аукціони і освітні семінари, які покликані привернути увагу до прав тварин, медичних досліджень і захисту мавп.

В Україні цього дня:

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – Відзначається щорічно 14 грудня у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Указ № 945/2006 про установу цієї пам’ятної дати підписаний президентом 10 листопада 2006 року.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Бразилія – День інженера рибного господарства

Туркменістан – День працівників нафтогазової промисловості та геології

США – День штату Алабама

Індія – Національний день енергозбереження

Цього дня у світі:

1819 — Алабама стала 22-м штатом США

1900 — день народження квантової механіки. Макс Планк виступив із доповіддю у Німецькому фізичному товаристві про сформульований ним закон випромінення

1901 — в Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу

1903 — в Кіті Хоук (штат Північна Кароліна), брати Райт зробили першу спробу піднятися в повітря на сконструйованому ними літаку. Однак конструкція впала ще на злеті

1911 — людина вперше підкорила Південний полюс. Експедиція норвежця Руаля Амундсена на їздових собаках досягнула точки, де, за розрахунками, повинен був лежати полюс. Через 35 днів тієї ж точки пішки досягнула експедиція Роберта Скотта

1918 — гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР

1935 — прем’єрою оперети Й.Штрауса “Кажан” у приміщенні колишнього Троїцького народного дому відкрився Київський театр оперети (до 1967 — театр музичної комедії)

1939 — у зв’язку з нападом на Фінляндію СРСР виключений з Ліги Націй

1944 — Президія Верховної Ради РРФСР своїм указом замінила назви 11 районів і відповідних районних центрів Кримської АРСР з кримськотатарських і німецьких на російські

1947 — матчем “Реал” Мадрид — “Белененсеш” Лісабон, який закінчився перемогою господарів з рахунком 3:1, відкритий стадіон “Сантьяго Бернабеу”

1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю

1950 — було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

1955 — членами ООН стали Народна Республіка Албанія, Австрія, Народна Республіка Болгарія, Камбоджа, Цейлон, Фінляндія, Угорська Народна Республіка, Ірландія, Італія, Йорданія, Лаос, Об’єднане Королівство Лівія, Непал, Португалія, Народна Республіка Румунія та Іспанія

1958 — третя радянська антарктична експедиція вперше досягла полюса недоступності в Антарктиді (найвіддаленішої від узбережжя материка точки)

1960 — у Парижі було підписано Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)

1962 — американська автоматична міжпланетна станція “Марінер-2” стала першим апаратом, який долетів до Венери

1989 — Роман Гнатишин призначений генерал-губернатором Канади (склав присягу 29 січня 1990).

1994 — першим досвідом безпосереднього супутникового мовлення з території колишнього СРСР стала експериментальна трансляція з території України “Міжнародного “Слов’янського Каналу”

1996 — на 11 тижнів американський хіт-парад очолила пісня Don’t Speak гурту No Doubt, котра протягом місяця вийшла на перші місця в рейтингах всіх англомовних і більшості європейських країн

2004 — на півдні Франції відкрито найвищий міст-віадук Мійо

2008 — 29-річний журналіст єгипетського телеканалу “Аль-Багдадія” Мунтазар Аль Зейді кинув черевики в американського президента Джорджа Буша зі словами “Це тобі мій прощальний поцілунок, собако!”

2009 — в центрі Стокгольма відбувся запуск в експлуатацію першої у світі мобільної мережі на базі технології Long Term Evolution

2012 — сталася стрілянина у Сенді-Гук

Яке сьогодні церковне свято:

14 грудня християни вшановують пам’ять святого Наума. Святий Наум був одним з 12 малих пророків. Був родом з північного Ізраїлю, проповідував між 727 і 698 рр до н. е. Згідно з даними істориків, він жив в період правління царя Єзекії, коли було зруйновано царство ізраїльське. Саме Наум передбачив руйнування Ніневії. Його старозавітна книга – докладний перелік моральних і політичних подій, що впливають на Ізраїль. Багато його передбачень щодо загибелі Ніневії збулися, більш того, він пояснив, чому так сталося. Помер на 45-му році життя, похований на рідній землі.

Прикмети:

Зимові зірки на небі переливаються – прикмета до того, що варто чекати хуртовини.

Глухо чується собачий гавкіт – до снігопаду

Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози.

Якщо чути глухий собачий гавкіт – чекайте снігопаду.

День видався теплим – зима буде теплою.

Багато снігу – до повені навесні.

Якщо вам присниться в ніч з 13 на 14 грудня сон – згадайте його у найменших деталях, адже він може бути віщим.

Вночі нявкатиме кішка – до щастя та добра в будинку.

Традиції:

У Київській Русі святий Наум вважався покровителем грамоти та навчання. Йому молилися як школярі, так і дорослі, щоб він додав розуму і допоміг прийняти мудре рішення.

14 грудня не варто їсти під час читання. Наші пращури говорили, що так можна заїсти всі знання. З цієї ж причини не можна залишати книгу відкритою – вся інформація з голови вивітриться.

Подаючи сьогодні милостиню не дивляться в очі жебраку.

Іменини цього дня святкують:

Анастасія, Дмитро, Наум, Порфирій, Філарет.