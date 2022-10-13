Про це повідомило Spiegel.

Міністри оборони країн підписали декларацію про так звану Європейську ініціативу “Небесний щит”. Це відбулося на засіданні НАТО у Брюсселі.

До проєкту вже долучилися Німеччина, Велика Британія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія. Ще планує взяти участь у проєкті Естонія.

Країни-члени НАТО вирішили посилити роботу ППО, аби закрити прогалини у нинішньому захисному щиті для Європи. Держави мають проблеми, наприклад, у сфері балістичних ракет, які можуть досягати великих висот на своїй траєкторії. Зокрема вони мають намір уберегтися від безпілотників і крилатих ракет.