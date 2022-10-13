Члени-країни НАТО розпочали проєкт зі створення спільної системи протиповітряної оборони. До нього вже долучилися 15 європейських країн.

Про це повідомило Spiegel.

Міністри оборони країн підписали декларацію про так звану Європейську ініціативу “Небесний щит”. Це відбулося на засіданні НАТО у Брюсселі.

До проєкту вже долучилися Німеччина, Велика Британія, Словаччина, Норвегія, Латвія, Угорщина, Болгарія, Бельгія, Чехія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Румунія та Словенія. Ще планує взяти участь у проєкті Естонія.

Країни-члени НАТО вирішили посилити роботу ППО, аби закрити прогалини у нинішньому захисному щиті для Європи. Держави мають проблеми, наприклад, у сфері балістичних ракет, які можуть досягати великих висот на своїй траєкторії. Зокрема вони мають намір уберегтися від безпілотників і крилатих ракет.