Про це повідомляють #Букви.

У грудні 2014 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 15 липня “Всесвітнім Днем навичок молоді”. Мета цієї щорічної події полягає в тому, щоб допомогти у розв’язанні проблеми безробіття сучасної молоді. Розвиток навичок є основним засобом молоді зробити плавний перехід до роботи.

У світі цього дня відзначають:

  • Україна – День українських миротворців та День працівників металургійної галузі
  • Ботсвана – День президента Ботсвани
  • Бруней – День султана Брунею

Цього дня у світі:

  • 1228 — папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.
  • 1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.
  • 1663 — у Львові король Ян II вирішив йти кількома колонами походом в Україну
  • 1683 Величезна (за різними оцінками, 90-140-тисячна) Армія Османської імперії облягла Відень.
  • 1776 — Відкрито театр “Ла Скала”.
  • 1799 — Французький лейтенант П’єр Франсуа Бушар знайшов в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь.
  • 1988 — На екранах США відбулася прем’єра першої частини “Міцного горішка” з Брюсом Віллісом.
  • 1998 — Перший живий етер “Нового каналу” вважається днем народження каналу.

Яке сьогодні церковне свято:

15 липня церква вшановує покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах.

Прикмети:

  • Вранці по воді туман стелиться – на гарну погоду.
  • Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної непогоди.
  • Жовті листочки на деревах – осінь і зима будуть ранніми.
  • Наснилася дорога – теж непогано, ви не стоїте на місці.
  • Якщо після дощу риба висовує голову з водойми, вечір буде теплим.
  • На кінчиках листя трави з’явилася роса – до опадів.
  • У мурашниках відкриті ходи – до посухи, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.
  • Крилаті мурахи роєм у повітрі кружляють – до зливи.

Традиції:

  • Не можна працювати у полі цього дня.
  • Не варто шити та займатись домашніми справами.
  • Не слід займатись важкою фізичною працею.
  • Не гоже бажати комусь зла, сваритись і підвищувати голос.
  • Не можна багато розмовляти, особливо в негативному ключі – можуть початися проблеми із зубами.
  • Не можна пересаджувати рослини та плодові дерева – не приживуться.
  • Не можна незаміжнім дівчатам залишати немитий посуд, інакше майбутній чоловік виявиться з поганою репутацією.
  • Не варто зациклюватися на негативних думках.

Цього дня іменини відзначають:

Фотій, Генріх, Арсеній та Марія.