15 липня відзначають Всесвітній день навичок молоді, а в Україні - день українських миротворців та день працівників металургійної галузі.

Про це повідомляють #Букви.

У грудні 2014 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 15 липня “Всесвітнім Днем навичок молоді”. Мета цієї щорічної події полягає в тому, щоб допомогти у розв’язанні проблеми безробіття сучасної молоді. Розвиток навичок є основним засобом молоді зробити плавний перехід до роботи.

У світі цього дня відзначають:

Україна – День українських миротворців та День працівників металургійної галузі

Ботсвана – День президента Ботсвани

Бруней – День султана Брунею

Цього дня у світі:

1228 — папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.

1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.

1663 — у Львові король Ян II вирішив йти кількома колонами походом в Україну

1683 Величезна (за різними оцінками, 90-140-тисячна) Армія Османської імперії облягла Відень.

1776 — Відкрито театр “Ла Скала”.

1799 — Французький лейтенант П’єр Франсуа Бушар знайшов в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь.

1988 — На екранах США відбулася прем’єра першої частини “Міцного горішка” з Брюсом Віллісом.

1998 — Перший живий етер “Нового каналу” вважається днем народження каналу.

Яке сьогодні церковне свято:

15 липня церква вшановує покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах.

Прикмети:

Вранці по воді туман стелиться – на гарну погоду.

Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної непогоди.

Жовті листочки на деревах – осінь і зима будуть ранніми.

Наснилася дорога – теж непогано, ви не стоїте на місці.

Якщо після дощу риба висовує голову з водойми, вечір буде теплим.

На кінчиках листя трави з’явилася роса – до опадів.

У мурашниках відкриті ходи – до посухи, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.

Крилаті мурахи роєм у повітрі кружляють – до зливи.

Традиції:

Не можна працювати у полі цього дня.

Не варто шити та займатись домашніми справами.

Не слід займатись важкою фізичною працею.

Не гоже бажати комусь зла, сваритись і підвищувати голос.

Не можна багато розмовляти, особливо в негативному ключі – можуть початися проблеми із зубами.

Не можна пересаджувати рослини та плодові дерева – не приживуться.

Не можна незаміжнім дівчатам залишати немитий посуд, інакше майбутній чоловік виявиться з поганою репутацією.

Не варто зациклюватися на негативних думках.

Цього дня іменини відзначають:

Фотій, Генріх, Арсеній та Марія.