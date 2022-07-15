Про це повідомляють #Букви.
У грудні 2014 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 15 липня “Всесвітнім Днем навичок молоді”. Мета цієї щорічної події полягає в тому, щоб допомогти у розв’язанні проблеми безробіття сучасної молоді. Розвиток навичок є основним засобом молоді зробити плавний перехід до роботи.
У світі цього дня відзначають:
- Україна – День українських миротворців та День працівників металургійної галузі
- Ботсвана – День президента Ботсвани
- Бруней – День султана Брунею
Цього дня у світі:
- 1228 — папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького.
- 1410 — Відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об’єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла.
- 1663 — у Львові король Ян II вирішив йти кількома колонами походом в Україну
- 1683 Величезна (за різними оцінками, 90-140-тисячна) Армія Османської імперії облягла Відень.
- 1776 — Відкрито театр “Ла Скала”.
- 1799 — Французький лейтенант П’єр Франсуа Бушар знайшов в Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії, Розетський камінь.
- 1988 — На екранах США відбулася прем’єра першої частини “Міцного горішка” з Брюсом Віллісом.
- 1998 — Перший живий етер “Нового каналу” вважається днем народження каналу.
Яке сьогодні церковне свято:
15 липня церква вшановує покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах.
Прикмети:
- Вранці по воді туман стелиться – на гарну погоду.
- Після дощу швидко підсихає асфальт – до затяжної непогоди.
- Жовті листочки на деревах – осінь і зима будуть ранніми.
- Наснилася дорога – теж непогано, ви не стоїте на місці.
- Якщо після дощу риба висовує голову з водойми, вечір буде теплим.
- На кінчиках листя трави з’явилася роса – до опадів.
- У мурашниках відкриті ходи – до посухи, а ось якщо вдень мурах не видно, то буде дощ.
- Крилаті мурахи роєм у повітрі кружляють – до зливи.
Традиції:
- Не можна працювати у полі цього дня.
- Не варто шити та займатись домашніми справами.
- Не слід займатись важкою фізичною працею.
- Не гоже бажати комусь зла, сваритись і підвищувати голос.
- Не можна багато розмовляти, особливо в негативному ключі – можуть початися проблеми із зубами.
- Не можна пересаджувати рослини та плодові дерева – не приживуться.
- Не можна незаміжнім дівчатам залишати немитий посуд, інакше майбутній чоловік виявиться з поганою репутацією.
- Не варто зациклюватися на негативних думках.
Цього дня іменини відзначають:
Фотій, Генріх, Арсеній та Марія.