15 українських стартапів поїдуть на щорічну конференцію Startup Grind Global 2023 у Кремнієву долину.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що цьогоріч до складу української делегації увійшли розробники 15 технологічних продуктів, яких відібрали за результатами пітчингу проєктів.

Вони отримають квитки на конференцію, власний стенд в експозоні, допомогу американського експерта з пітчем та запрошення на спеціальну нетворкінгову подію.

У відомстві зазначили, що конференція відбудеться в Редвуд-Сіті 11–12 квітня. Очікується близько 4 000 учасників.

Отже, переможцями відбору стали:

Party.Space – віртуальні вечірки та корпоративні івенти в metaverse;

Fuelfinance – фінансовий відділ для стартапів у хмарі;

XSight – мультиплеєр платформа для пригод у доповненій реальності;

INPUT SOFT – платформа для управління діяльністю аеропортів та авіакомпаній;

Streams Charts – як Google Analytics, але для прямих трансляцій;

FuelWell – обладнання, з яким вантажівка споживає до 20% менше пального та викидає на 15% менше CO2;

Liki24 – маркетплейс ліків, лабораторних аналізів і товарів для догляду;

Spendbase – платформа для оптимізації корпоративних витрат;

Zeeon – метасвіт для громадських виступів та віддаленої роботи;

EQ.app – додаток для розвитку емоційного інтелекту;

Aspichi – освітня платформа на базі аудіовізуальної телепортації;

G-MAK – інноваційний охоронний пристрій, щоб зупинити або дезорієнтувати зловмисника;

Adminix – лоукод-платформа для автоматизації робочого процесу;

efarm.pro – IOT навігаційний польовий асистент;

Knowledgator Engineering – інструмент для аналізу ринку, наукової сфери та конкурентного середовища для покращення R&D-інвестицій.

Довідково. Участь української делегації у Startup Grind Global 2023 відбудеться завдяки Програмі USAID “Конкурентоспроможна економіка України” у співпраці з Ukrainian Startup Fund та Startup Grind Kyiv, за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та Посольства України в США.