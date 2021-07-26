Європейська федерація гандболу (ЄФГ) пожертвувала суму, сплачену Норвезькою федерацію гандболу з пляжного гандболу як штраф за "невідповідний одяг" спортсменок, на підтримку рівності у спорті.

Про це повідомили на сайті ЄФГ.

Як сповіщалося, жіноча збірна Норвегії вийшла на гру в шортах, хоча за правилами повинна виступати в бікіні. Команді виписали штраф в розмірі 1500 євро.

Спортсменки сплатити штраф. Цю суму передали міжнародному спортивному фонду, який підтримує рівність жінок і дівчаток в спорті.

Європейська федерація гандболу минулого тижня запевнила, що зробить все можливе, щоб вплинути на зміну правил гри з пляжного гандболу. Робота в цьому напрямку триває.

“ЄФГ визнає позицію залучених гравців, і подальші кроки в напрямку змін в тісній співпраці з Міжнародною федерацією гандболу були і тривають. Ми дуже добре обізнані, як увагу цій темі приділяли останніми днями. Хоча зміни не можуть відбутися відразу, ми повністю впевнені в тому, що прямо зараз з цієї ситуації вийде щось хороше, тому ЄФГ пожертвувала штраф за добру справу, що просуває рівність в спорті”, — сказав президент федерації Майкл Відерер.