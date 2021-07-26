Про це повідомили на сайті ЄФГ.
Як сповіщалося, жіноча збірна Норвегії вийшла на гру в шортах, хоча за правилами повинна виступати в бікіні. Команді виписали штраф в розмірі 1500 євро.
Спортсменки сплатити штраф. Цю суму передали міжнародному спортивному фонду, який підтримує рівність жінок і дівчаток в спорті.
Європейська федерація гандболу минулого тижня запевнила, що зробить все можливе, щоб вплинути на зміну правил гри з пляжного гандболу. Робота в цьому напрямку триває.
“ЄФГ визнає позицію залучених гравців, і подальші кроки в напрямку змін в тісній співпраці з Міжнародною федерацією гандболу були і тривають. Ми дуже добре обізнані, як увагу цій темі приділяли останніми днями. Хоча зміни не можуть відбутися відразу, ми повністю впевнені в тому, що прямо зараз з цієї ситуації вийде щось хороше, тому ЄФГ пожертвувала штраф за добру справу, що просуває рівність в спорті”, — сказав президент федерації Майкл Відерер.
- Американська співачка Аліша Бет Мур, відома під псевдонімом Pink, підтримала норвезьких спортсменок та вирішила заплатити штраф за них.