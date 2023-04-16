Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день голосу присвячений феномену голосу як основного засобу спілкування і предмету вивчення безлічі наук, таких як фізика, психологія, фонетика і біологія. Ідея присвятити голосу особливий день у календарі і зробити 16 квітня Днем голосу була спочатку запропонована в 1999 році, в результаті спільної ініціативи лікарів – терапевтів, логопедів та викладачів співу, які входили до асоціації “Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz – SBLV” (Бразильське товариство ларингології та голосу) під головуванням доктора Недіо Штеффен. У 2002 році португальський ларинголог професор Маріо Андреа, тодішній президент Європейського ларингологічного товариства, запропонував відзначати День голосу в усьому світі і в цьому ж році захід отримав назву “Всесвітній день голосу” (World Voice Day або WVD).Лікарі проводять роз’яснення щодо впливу шкідливих звичок на голос, правил його гігієни, способів профілактики захворювань голосового апарату.

Всесвітній день боротьби з дитячим рабством. За оцінками Міжнародної організації праці (МОП), близько 152 мільйонів дітей віком від 5 до 17 років залучені до дитячої праці. Наявні дані вказують на тісний зв’язок між бідністю домогосподарств та дитячою працею, яка увічнює злидні з покоління в покоління, не даючи дітям із бідних сімей можливості відвідувати школу та обмежуючи їхні перспективи соціальної мобільності. Щороку понад мільйон дітей продаються в рабство. Багато хто працює у небезпечних умовах, і щороку під час роботи гине понад 20 000 дітей. 1 з 4 всіх жертв торгівлі людьми – діти, залучені до примусової праці.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Вірменія – День працівників поліції

Болівія – День першої конституції. День юриста

Данія – День народження королеви Маргрете II

США, Массачусетс, Мен – День патріота

Алжир – День науки

Цього дня у світі:

1178 до н. е. — повне сонячне затемнення. В цей же день за підрахунками вчених Одіссей повернувся на Ітаку після 20-річного походу з Троянської війни.

73 — римляни захопили юдейську фортецю Масада. Повстання в Юдеї придушено.

1346 — Стефан Душан проголосив заснування Сербської імперії.

1574 — перша документальна згадка про вертеп на українських землях, записана до Заславської замкової книги.

1632 — засновано Києво-Могилянську академію.

1705 — англійська королева Анна посвятила Ісаака Ньютона у лицарі — це перше в англійській історії звання лицаря, надане за наукові заслуги.

1848 — цісар Фердинанд I підписав патент “Про знесення всякої роботизни й інших підданських повинностей у Галичині”, яким найраніше в імперії скасовано панщину.

1871 — прийнята конституція Німецької імперії, що діяла до 1919 року; Берлін став столицею Німецької імперії.

1912 — англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком.

1922 — підписано Рапалльський договір про відновлення дипломатичних взаємин між Німеччиною та Радянською Росією.

1936 — у Львові розпочалися масові політичні виступи робітників міста проти уряду Польщі.

1945 — СРСР розпочав остаточний наступ на Берлін.

1945 — німецьке судно “Гойя”, що перевозило біженців, торпедоване радянським підводним човном Л-3. Загинули близько 7000 людей.

1947 — Бернард Барух вперше вжив термін “Холодна війна” для позначення відносин між СРСР і США.

1995 — почав діяти телефонний міжнародний код “380”, який Україна першою отримала серед країн колишнього СРСР.

2000 — на референдумі більшість жителів України підтримали ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту.

2000 — Георгій Гонгадзе та Олена Притула засновують “Українську правду”, перше україномовне інтернет-видання.

2003 — підписано Афінський договір, за яким 10 нових країн стали членами ЄС: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина.

Яке сьогодні церковне свято:

16 квітня відзначається Великдень – найбільше християнське свято. В цей день відбулося воскресіння Ісуса Христа, перехід від смерті — до життя і від землі — до Неба.

Весь період святкування при зустрічі люди вітаються словами: “Христос воскрес!” – “Воістину воскрес!” і обмінюються крашанками. З цією традицією пов’язане таке повір’я: Марія Магдалина вирішила принести радісну звістку про воскресіння Ісуса римському імператору Тиберію і принесла в дарунок куряче яйце, яке символізує життя. Після зізнання Марії Магдалина Тиберій розсміявся і сказав: “Це так само неможливо, як і твоєму білому яйцю перетворитися на червоне”. Не встиг він договорити, як яйце стало червоним.

Головними атрибутами святкового столу є фарбовані яйця та паска. Фарбоване яйце — символ світу, забарвленого кров’ю Ісуса Христа, що через відроджується до нового життя. Паска — символ тіла Господнього, до якого мають причащатися віруючі.

Прикмети:

Якщо на Великдень холодно – то холод триватиме ще сім днів

Якщо йде дощ – то травень буде дощовим

Якщо небо ясне та світить сонце – то літо буде теплим

Похмурий день на Великдень – до прохолодного літа

Традиції:

На Великдень в народі прийнято збирати святковий кошик із пасками та крашанками. Рано вранці віряни вирушають до церкви, де освячують його святкові страви, якими будуть розговлятися після Великого посту.

Також вони відвідують Божественну літургію та моляться. Вдома родини сідають за святковий стіл та починають трапезу.

Іменини сьогодні святкують:

Микита, Феодосій, Іван, Йосип.