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Міжнародний день сну: ідея відзначати “День сну” існує давно. Європейські країни давно оцінили важливість і користь заходів, присвячених “Міжнародному дню сну”, який проводиться в п’ятницю другого повного тижня березня. За даними медичної статистики, у світі від тих чи інших порушень сну страждає вже понад 50% всього населення. За останні 100 років загальний час нічного сну зменшився на 20%.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Ірландія – День святого Патрика

Таїланд – Національний День Муай-тай

Італія – День національної єдності, Конституції, гімну і прапора

Цього дня у світі:

45 до н. е. — відбулася битва при Мунді між військами республіканців і Цезаря в Римській республіці.

1238 — війська татарського хана Батия виступили в похід на Новгород.

1521 — Фернан Магеллан відкрив Філіппіни.

1597 — Вітебськ отримав власний герб.

1674 — Івана Самойловича було проголошено гетьманом “обох берегів Дніпра”.

1804 — у Веймарі відбулася прем’єра драми Фрідріха Шиллера “Вільгельм Телль”.

1830 — у Варшаві відбувся дебют Фредеріка Шопена.

1845 — англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.

1861 — об’єднання Італії. Цього дня проголошено Італійське Королівство з Віктором Емануїлом II як першим італійським королем (Рим і Венеція тоді ще не входили до складу нової держави).

1861 — у всіх церквах Російської імперії почали зачитувати селянам Маніфест “Про дарування кріпосним людям прав стану вільних сільських обивателів і про устрій їхнього побуту” (про скасування кріпацтва).

1899 — опубліковано класичну неаполітанську пісню O Sole Mio!.

1917 — у Києві створили Українську Центральну Раду.

1917 — у Петербурзі українська делегація на чолі з О. Лотоцьким зустрілася з прем’єр-міністром Росії графом Львовим. Ухвалено меморандум (українські вимоги: запровадження української мови у державних установах України та звільнення полонених галичан і буковинців).

1930 — Американського мафіозі Аль Капоне випустили на свободу через те, що не змогли довести скоєні ним злочини.

1937 — у СРСР ухвалили закон, що позбавив селян свободи пересування.

1939 — в Карпатах на Верецькому перевалі поляки розстріляли від 500 до 600 полонених січовиків, переданих їм угорцями.

1940 — у СРСР випробували перший танк Т-34, розроблений конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу № 183.

1943 — Трагедія села Ремель — один із найбільших воєнних злочинів на території України.

1945 — під проводом генерала Павла Шандрука утворено Український Національний Комітет, політико-громадський центр, що відстоював перед німецькою владою українські інтереси.

1948 — Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписали Брюссельський пакт — попередник Західно-Європейського Союзу (WEU).

1950 — у США оголошено про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію.

1951 — Українська Повстанська Армія (УПА) закликала США допомогти їй у боротьбі з СРСР.

1959 — 14-й Далай-лама (Dainzin Gyaco) втік із Тибету до Індії (внаслідок придушення повстання тибетців китайськими завойовниками).

1960 — у Японії вперше у світі надійшли у продаж різноколірні фломастери.

1966 — американська субмарина Олвін (Alvin) знайшла у Середземному морі (поблизу берегів Іспанії) зниклу американську водневу бомбу.

1966 — запустили перший супутник з космодрому Плесецьк (біля Архангельська).

1972 — у Києві створили Інститут книги та друкарства.

1980 — англійський парламент проголосував за бойкот московської Олімпіади.

1991 — на референдумі в СРСР 77,85 % населення проголосувало за збереження Союзу.

1995 — Верховна Рада України скасувала посаду президента Криму.

1995 — вперше в ефір вийшов Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV.

1999 — Динамо (Київ) обігравши Реал Мадрид з рахунком 2-0, вийшло до півфіналу Ліга чемпіонів УЄФА 1998—1999.

1999 — з Міжнародного Олімпійського Комітету виключені 6 його членів, звинувачених у хабарництві при визначенні місць проведення Олімпіад.

1999 — розпочалося виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 Славута.

2000 — в Уганді близько тисячі членів релігійної секти “Заповіді Божі” спалили себе у своїй церкві.

Яке сьогодні церковне свято:

17 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Герасима Йорданського. У всьому світі відома історія про те, як одного разу святий Герасим зустрів у пустелі пораненого лева і вилікував його. Потім лев став служити старцеві як домашня тварина аж до його смерті. Тому святий Герасим вважається покровителем тварин і лікарем.

Прикмети:

Граки зграями в’ють гнізда на мінливу погоду

Якщо ж чутно крики граків — піде дощ

На вулиці чимало птахів — буде тепло

Безхмарна ніч — на теплу весну

Сонячна і ясна погода – у лісі буде багато ягід

Традиції:

17 березня забороняється ображати птахів і ні в якому разі не можна розоряти їх гнізда – інакше не бачити щастя на землі

Наші предки цього дня виганяли з дому мару — злих духів

Дівчатам можна гадати на заміжжя. Зазвичай потрібно вийти на вулицю і дивитись, хто першим зустрінеться: якщо жінка – скоро весілля, чоловік – доведеться почекати

Іменини сьогодні святкують:

Василь, Данило, Яків, В’ячеслав, Григорій, Юрій, Аркадій, Стратон, Георгій, Юлія.