Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, окупанти били з важкої артилерії по Марганецькій, Червоногригорівській громаді та по самому Нікополю. Внаслідок обстрілів є постраждала — це пенсіонерка 1946 року народження.
“На щастя, її життю нічого не загрожує, вона лікується амбулаторно”, — додав Лукашук.
Крім того, в Червоногригорівській громаді пошкоджено близько двох десятків приватних житлових будинків і господарських споруд, автівка, газогони та електромережі.
В інших районах області день минув без обстрілів.
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