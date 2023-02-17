Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, окупанти били з важкої артилерії по Марганецькій, Червоногригорівській громаді та по самому Нікополю. Внаслідок обстрілів є постраждала — це пенсіонерка 1946 року народження.

“На щастя, її життю нічого не загрожує, вона лікується амбулаторно”, — додав Лукашук.

Крім того, в Червоногригорівській громаді пошкоджено близько двох десятків приватних житлових будинків і господарських споруд, автівка, газогони та електромережі.

В інших районах області день минув без обстрілів.