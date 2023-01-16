На цьому тижні Україна має отримати першу частину коштів з пакету макрофінансової допомоги від ЄС загальним обсягом 18 млрд євро. Транш складає 3 мільярди євро.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, вже підписано Меморандум про взаєморозуміння з боку ЄС щодо надання Україні європейського фінансування у 2023 році.

“Першу виплату у розмірі 3 млрд буде здійснено пізніше цього тижня. Це дозволить Україні закривати найнагальніші потреби, маючи стабільне надходження коштів протягом року”, – написав Домбровскіс у Twitter.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що кошти очікують пізніше цього тижня. Вони допоможуть підтримувати макрофінансову стабільність України.

“Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макрофінансову стабільність”, – зазначив Денис Шмигаль.

Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд. Вдячний @vonderleyen & @VDombrovskis. Це допоможе 🇺🇦 надалі підтримувати макроекономічну стабільність. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 16, 2023