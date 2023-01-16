Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
За його словами, вже підписано Меморандум про взаєморозуміння з боку ЄС щодо надання Україні європейського фінансування у 2023 році.
“Першу виплату у розмірі 3 млрд буде здійснено пізніше цього тижня. Це дозволить Україні закривати найнагальніші потреби, маючи стабільне надходження коштів протягом року”, – написав Домбровскіс у Twitter.
Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що кошти очікують пізніше цього тижня. Вони допоможуть підтримувати макрофінансову стабільність України.
“Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макрофінансову стабільність”, – зазначив Денис Шмигаль.
Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд. Вдячний @vonderleyen & @VDombrovskis. Це допоможе 🇺🇦 надалі підтримувати макроекономічну стабільність.
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 16, 2023
- Від початку широкомасштабної війни Росії проти України до бюджету нашої країни залучено більш ніж 31 млрд доларів від міжнародних партнерів. Ще майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій.
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України протягом 2022 року перерахувало більш як 190 мільйонів гривень тим, хто був чи досі перебуває у полоні.