18 січня відзначають День Вінні Пуха, День технічного обслуговування, День тлумачного словника або тезауруса та День запалювання маяка. Християни сьогодні святкують Хрещенський Святвечір або Надвечір’я Богоявлення.

Про це повідомляють #Букви.

День Вінні Пуха: свято заснували, щоб вшанувати автора дитячих книжок-історій, який створив Вінні-Пуха та його друзів. Алан Александр Мілн народився 18 січня 1882 року в Хампстеді, Лондон, Великобританія.

День технічного обслуговування: свято заснували у США, щоб показати, наскільки важливим для правильної роботи техніки є вчасне її обслуговування. Запровадили його для того, щоб привернути увагу споживачів до необхідності виконувати технічне обслуговування. Адже наслідки відмови від цього можуть бути катастрофічними.

День тлумачного словника або тезауруса: тезаурус – словник, який прагне дати опис лексики мови в усьому обсязі і повноті. Термін «тезаурус» походить від латині і буквально означає “скарб”, “скарбниця”. Дата була обрана на честь дня народження британського лікаря, лексикографа Пітера Марка Роже, який створив відомий Тезаурус Роже (один із перших в історії відомих ідеографічних словників). Народився він 18 січня 1779 року.

День запалювання маяка: невідомо, кому належить ідея створення цього дивовижного свята, але для багатьох ця подія є символом романтики і надії.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

1535 — іспанський конкістадор Франсіско Пісарро заснував у Перу нинішнє місто Ліма.

1654 — у Переяславі генеральна військова рада, яку скликав гетьман Богдан Хмельницький, вирішила віддати Гетьманщину під протекторат Московського царства зі збереженням прав і вольностей Війська Запорозького.

1778 — британський мореплавець Джеймс Кук став першим європейцем, який побачив сучасні Гавайські острови і назвав їх Сандвічевими островами.

1788 — у Ботанічній затоці з’явились перші британські поселенці, котрі мали заснувати в Австралії виправні колонії для злочинців.

1800 — остаточна поразка французьких монархістів у боротьбі з прибічниками революції (“Вандея”).

1871 — після закінчення програної французами франко-прусської війни у Версальському палаці проголошено створення Німецької імперії, відомої як Другий Рейх.

1886 — у випуск надійшов перший автомобіль.

1918 — на зборах студентів Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету ухвалено рішення створити Студентський курінь імені Січових стрільців.

1919 — у Версалі розпочалася Паризька мирна конференція, учасники якої схвалили статут Ліги націй.

1919 — у Лондоні засновано автомобілебудівну компанію “Бентлі Моторз”, котра спеціалізувалась на виробництві спортивних і вишуканих автомобілів. У 1931 році “Бентлі” була придбана компанією “Роллс-Ройс”.

1919 — польський піаніст Ігнацій Ян Падеревський став прем’єр-міністром Польської Республіки.

1926 — на Арбаті в кінотеатрі “Художній” пройшла прем’єра фільму Сергія Ейзенштейна “Броненосець Потьомкін”. Фільм постійно включається кінокритиками в десятку найкращих фільмів всіх часів і народів.

1934 — британську поліцію спорядили кишеньковими радіоприймачами, якими передавали дані про скоєні злочини. Першим затриманим уже через 15 хвилин після здійснення злочину виявився злодій, що викрав у Брайтоні три пальта.

1939 — у Хусті з представників українських партій, за винятком комуністів, засновано Українське Національне Об’єднання — політичну організацію закарпатських українців. Головою Об’єднання став Федір Ревай, почесним головою — о. Августин Волошин. 27.01 УНО сформував список кандидатів у посли до Сойму Карпатської України, які за підсумками виборів усі були обрані, здобувши 92,4 % голосів. З окупацією Закарпатської України Угорщиною, УНО припинило діяльність.

1944 — на Волині відбулися перші серйозні сутички Української повстанської армії з військами НКВС

1963 — засновано футбольний клуб “Карпати” (Львів).

1964 — американські лікарі закликали конгрес зобов’язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров’я.

1964 — “Бітлз” уперше потрапили в американський хіт-парад з піснею “I want to hold your hand”, що зайняла 45-е місце. Через два тижні вона вже очолювала список найпопулярніших пісень.

1980 — альбом “The Wall” гурту “Pink Floyd” очолив чарт “Біллборд”. Цей альбом став однією з найвідоміших робіт групи.

1995 — під час землетрусу силою 7,2 бала, що стався у місті Кобе (Японія), загинуло шість із половиною тисяч осіб.

1996 — на носії нового типу — DVD — вийшло перше програмне забезпечення. Компанія “Digital Directory Assistance” оголосила, що нову версію її електронного телефонного довідника “PhoneDisc PowerFinder USA ONE”, буде випущено на новому носії інформації — Digital Video Disc (DVD). Дані, що раніше займали 6 дисків CD-ROM, помістились на одному диску DVD.

1997 — норвежець Берґ Усланд закінчив свій одиночний перехід через Антарктиду, котрий стартував 15 листопада 1996 року.

2010 — вибухнули кисневі балони на 4-му поверсі лікарні № 7 міста Луганська (відділення кардіології). В результаті — 16 загиблих.

Яке сьогодні церковне свято:

18 січня в церковному календарі – Хрещенський Святвечір або Надвечір’я Богоявлення. Святкується це свято за день до Водохреща або Йордану. Це особливий вечір, який входить в перелік різдвяних свят і передує одній з найважливіших подій в житті Ісуса Христа – хрещенні в річці Йордан. На Хрещенський Святвечір традиційно встановлений піст. На святковому столі основною стравою є кутя, яку ще називають “голодною”.

Прикмети:

Дме сильний південний вітер – літо буде дощовим.

Вночі зірок не видно, і небо тьмяне – грибів восени буде дуже мало.

Зірки на небі яскраві – ягнята будуть добре плодитися.

На деревах багато снігу, буде багатий урожай плодів і меду.

Вранці йде сніг – буде багато гречки і хліба.

Чути голосний гавкіт собак – весь рік полювання та риболовля будуть вдалими.

Традиції:

У Водохресний святвечір наші предки відмовлялися від м’ясної та молочної їжі, щоб підготувати тіло до Хрещення Господнього. На столі головною стравою була голодна кутя.

18 січня починали святити воду – для цього приносили до церкви приносили місткості з водою. Вважалося, що водохресна вода приносить здоров’я і благополуччя, тому її берегли на особливі випадки і вмивали нею дітей.

Вважалося, що на водохресний святвечір вся вода в річках і озерах стає святою і чистою, тому таку воду набирали для господарських потреб і для домашньої худоби. Також чудодійну силу, за повір’ями, отримує не тільки вода, але і сніг. У цю дату дівчата вмивалися свіжим снігом, щоб шкіра була чистою і гладкою.

Наші предки вважали 18 січня небезпечним днем через розгул нечистої сили. У цю дату намагалися не виходити з дому без великої потреби і не починати нових справ, інакше вони будуть приречені на невдачу. У цей день сиділи вдома, займалися прибиранням і рукоділлям. Дівчата ворожили на долю і суджених, оскільки це був останній день Святок.

Іменини цього дня святкують:

Аполлінарія, Григорій, Євгенія, Йосип, Лук’ян, Матвій, Поліна, Роман, Семен, Сергій, Тетяна.