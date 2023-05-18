18 травня відзначають Міжнародний день музеїв, Міжнародний день вакцини проти ВІЛ та День вишиванки. В Україні сьогодні - День боротьби за права кримськотатарського народу та День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. Християни сьогодні вшановують пам’ять великомучениці Ірини Македонської

Джерело: #Букви.

Міжнародний день музеїв (ЮНЕСКО): щорічне свято музейництва, яке відзначається 18 травня. В цей день більшість музеїв працюють безплатно і радо показують свої виставкові зали.

Міжнародний день вакцини проти ВІЛ: день створений для того, щоб різні організації та активісти привернули увагу громадськості до важливості проблеми розробки вакцини проти ВІЛ / СНІДу. Дата була обрана саме тому, що 18 травня 1997 року президент США Білл Клінтон виголосив промову перед випускниками Державного університету Моргана в Балтіморі. У своїй промові він закликав встановити нові цілі в епоху науки і технологій. Серед цих цілей він назвав розробку вакцини проти СНІДу, заявивши, що тільки по-справжньому ефективна вакцина проти ВІЛ може в кінцевому підсумку знищити загрозу СНІДу.

День вишиванки (дата на 2023 рік): відзначають у третій четвер травня. Свято культури східнослов’янської традиційної вишитої сорочки. Ідея виникла у 2006 році у студентів і викладачів з Чернівецького Національного Університету. Вишиванка – частина українського національного одягу, що містить елементи етнічної вишивки. Вишиванка має багату історію в Україні, її коріння сягає дохристиянського періоду, це давня і символічна традиція в Україні.

В Україні сьогодні відзначають:

День боротьби за права кримськотатарського народу – 16-го травня 2014-го року “Враховуючи, що через сімдесят років після депортації внаслідок дій тоталітарного режиму колишнього СРСР кримськотатарський народ постає перед загрозою дискримінації на рідній землі, з метою підтримки боротьби громадян України – кримських татар за реалізацію своїх прав як представників корінного народу, відповідно до статті 112 Конституції України постановляю встановити в Україні День боротьби за права кримськотатарського народу, який відзначати щорічно 18 травня “, – підписано відповідний Указ в.о. президента України Олександром Турчиновим.

День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу – постановою Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року № 792-УІІІ “Про визнання геноциду кримськотатарського народу” Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар з Криму у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Протягом 18-20 травня 1944 року з Криму виселили понад чверть мільйона осіб. У 1967 році депортацію кримських татар Указом Президії Верховної Ради СРСР № 493 визнали необґрунтованою. У 1989-му році, Верховною Радою СРСР, ця депортація була засуджена, визнана незаконною і оголошена злочинною.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Туркменістан – День Конституції та День Державного прапора

Гаїті – День прапора і День університетів

США – День збройних сил та День логопеда-дефектолога

Цього дня у світі:

1152 — У Пуатьє найбагатша спадкоємиця Європи Елеонора Аквітанська оголошена нареченою герцога Нормандського Генриха Плантагенета.

1268 — Єгипетські мамелюки захопили Антіохію.

1274 — Другий Ліонський собор проголосив хрестовий похід.

1291 — Єгипетські мамелюки захопили Акру — останню фортецю хрестоносців на Святій Землі.

1593 — Англійська Таємна Рада наказала заарештувати письменника Кристофера Марлоу.

1642 — Заснований Монреаль.

1781 — Іспанцями страчений лідер найбільшого повстання індіанців Перу Тупак Амару.

1792 — Російські війська вступили на терени Речі Посполитої з метою скасування устрою, встановленого “Конституцією 3 травня”. Початок польсько-російської війни.

1804 — Наполеон проголошений імператором Франції.

1830 — У США почато промислове виробництво перших газонокосарок.

1848 — У Франкфурті-на-Майні відкрився перший загальнонімецький парламент.

1888 — У США вперше продемонстрована перша грамофонна платівка.

1899 — У Гаазі почалася перша мирна конференція

1915 — Під Ригою випробуваний перший у світі танк “Усюдихід”.

1917 — У Києві почався I Всеукраїнський військовий з’їзд.

1918 — Внаслідок вибуху тротилу на хімічному заводі в Окдейлі (Пенсільванія, США) загинуло близько 200 осіб.

1920 — Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.

1927 — Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.

1928 — Почався розгляд “Шахтинської справи” про антирадянську змову інженерів Донбасу.

1935 — Розбився найбільший радянський літак “Максим Горький”, 49 чоловік загинуло.

1940 — Герой Першої світової війни маршал Анрі Філіпп Петен призначений міністром оборони Франції.

1941 — Італійський герцог Сполето герцог Аостський Аймоне ді Торіно проголошений королем Хорватії Томіславом II

1942 — Німецька армія знищила залишки радянських військ на Керченському півострові.

1942 — У Берліні група підпільників атакували антирадянську виставку

1943 — Японський підводний човен потопив австралійський корабель-госпіталь “Кентавр”, 299 людей загинули.

1944 — Розпочалась депортація кримських татар з батьківщини. Всього з Криму за постановою Державного Комітету Оборони СРСР на спецпоселення було вивезено понад 100 тисяч кримських татар.

1944 — У Туреччині після серії профашистських демонстрацій введений надзвичайний стан.

1944 — Після тижневого штурму загони 2-го Польського корпусу захопили монастир Монте-Кассіно, відкривши союзникам дорогу на Рим.

1945 — німецький адмірал Карл Деніц видав декрет, в якому заявив про непричетність німецької армії до звірств в концтаборах.

1949 — Відкритий перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик.

1951 — ООН ввела економічні санкції проти Китаю у зв’язку з його підтримкою Північної Кореї.

1953 — Американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, що подолала на літаку звуковий бар’єр.

1960 — Три священники заявили, що бачили чудовиська в озері Лох-Рі (Ірландія).

1965 — В Дамаску повішений резидент ізраїльської розвідки в Сирії Елі Коен.

1974 — Індія стала шостою державою, що одержала атомну зброю.

1980 — Відкрили Івано-Франківський художній музей.

1980 — Внаслідок виверження вулкана Святої Олени в штаті Вашингтон загинули 57 осіб

1981 — У Цюриху американський бігун Рональдо Нехеміа першим в історії пробіг 110 метрів з бар’єрами швидше 13 секунд.

1990 — У Франції встановлений рекорд швидкості потягів (515,3 км/год)

1991 — Гелен Шерман стала першою британською жінкою, що піднялася в космос (разом з радянським екіпажем).

1992 — Вірменська армія захопила Лачинській коридор між Вірменією і Карабахом

1992 — Прийнята конституція Туркменістану

1994 — Завершене виведення ізраїльських військ з Сектору Газа.

1996 — У Тайвані створена піраміда з іграшкових кубиків заввишки 25,05 м.

1997 — Ірландка Бріджет Діррен одержала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).

1998 — Тисячі студентів захопили будівлю парламенту Індонезії в Джакарті, що спричинило падіння 32-річного режиму Сухарто.

1999 — В Криму здійснено невдалий замах на міського голову Сак Володимира Шевцова.

1999 — Уряд Канади після річних дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме Інтернет в країні.

2001 — Почалася технічна частина операції з підйому підводного човна “Курськ”.

2005 — Ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов’язалася позбутися п’ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.

Яке сьогодні церковне свято:

18 травня у православному календарі день пам’яті великомучениці Ірини Македонської. Жила вона приблизно в I столітті і була донькою імператора Ліцинія. Ще в юному віці дівчина увірувала в Христа, хоча її батьки залишалися язичниками. Охрестилася Ірина в учня апостола Павла Тимофія. Вирішила дівчина присвятити себе Богові. Тому вона відмовилася від заміжжя і почала переконувати батьків також прийняти християнство. Спочатку імператор спокійно приймав слова доньки, але потім розізлився. Зав’язав їй руки і кинув під ноги коням. Але тварини не торкнулися мучениці. А ось Ліциній раптово помер.

Тоді Ірина встала і почала молитися, щоб батько воскрес. Так і сталося. Ті, хто бачив це диво, одразу увірували в Христа, сам імператор і вся його сім’я охрестилися. Тому Ірина могла вже сміливо проповідувати Слово Боже. Але почав правити інший імператор і зазнала свята чималих мук. Але продовжувала навертати язичників і аж 10 тисяч людей стали християнами після її проповідей.

Прикмети:

Раптом припинили щебетати птахи — скоро буде гроза.

Увібрала в себе розсада багато води — сінокіс буде сухим.

Негода — на багатий урожай зерна.

Традиції:

Якщо дівчина хотіла вийти заміж, то намагалася не йти цього дня в гості до вдови. Такий похід міг привернути не лише безшлюбність, але й неприємності в житті.

18 травня на городі висаджують розсаду капусти і займаються грядками. Святій Ірині моляться про гарний урожай, особливо капусти і огірків.

Іменини сьогодні святкують:

Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ерика, Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, Сандра.