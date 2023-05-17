17 травня відзначають Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, День пульмонолога та Міжнародний день проти гомофобії. Християни сьогодні вшановують мученицю Пелагею.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства: Всесвітній день телекомунікацій святкувався щорічно 17 травня з 1969 на відзнаку заснування Міжнародного телекомунікаційного союзу і підписання Першої міжнародної телеграфної конвенції в 1865. У листопаді 2005 Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства (ВСІС) закликав Генеральну Асамблею ООН проголосити 17 травня Всесвітнім днем інформаційного суспільства, щоб наголосити на важливості інформаційно-комунікаційних технологій і широкого кола питань інформаційного суспільства, піднятих ВСІС. Генеральна асамблея в березні 2006 прийняла резолюцію (A/RES/60/252) яка визначила, що Всесвітній день інформаційного суспільства буде святкуватися щорічно 17 травня. У листопаді 2006 Повноважна конференція Міжнародного телекомунікаційного союзу в Анталії, Туреччина, вирішила святкувати обидва свята 17 травня як Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства.

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією: вперше день відзначили 14 травня 2005 року. З 2006 року Всесвітня Ліга Гіпертонії (World Hypertension League) за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я встановили щорічні події, присвячені цій темі на 17 травня. Мета проведення заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби з артеріальною гіпертонією – підвищення інформованості населення про серйозні ускладнення артеріальної гіпертонії, поширення інформації про те, як можна запобігти розвитку цього захворювання.

День пульмонолога: пульмонологи – це лікарі-терапевти, які спеціалізуються в діагностиці та лікуванні захворювань дихальної системи нашого організму.

Міжнародний день проти гомофобії: відзначається 17 травня у зв’язку з тим, що 17 травня 1990 року гомосексуальність була виключена з Міжнародної класифікації хвороб (МКХ).

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Норвегія – День Конституції Норвегії

Науру – День Конституції Науру

Цього дня у світі:

1718 — британський юрист Джеймс Пакл запатентував перший у світі кулемет.

1792 — на Волл-стріт в Нью-Йорку 24 брокери уклали угоду (“Платановий пакт”), яка поклала початок нью-йоркській біржі.

1861 — перше у світі туристичне бюро відправило в поїздку першу у світі туристичну групу (з Лондона в Париж).

1877 — у бостонському офісі встановлений перший у світі телефонний розподільний щит.

1883 — Прем’єра в США шоу “Дикий Захід”.

1887 — почався перший страйк шахтарів Донбасу.

1916 — у Великій Британії вперше у світі здійснений перехід на літній час.

1918 — у Сибіру повстав чехословацький корпус, початок громадянської війни в Росії.

1919 — оголошена націоналізація церковного і монастирського майна в Росії.

1919 — Ухвалення ВЦВК Ухвали “Про табори примусових робіт”. Створення в Росії двох видів таборів: звичайних і особливих, для найбільш небезпечних ворогів радянської влади.

1928 — Муссоліні створив в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад.

1934 — в Аргентині вийшов перший номер української газети “Наш клич”.

1942 — Початок наступу німецьких військ під Харковом.

1948 — СРСР офіційно визнав Ізраїль.

1973 — у Білому домі почалися слухання з Вотергейтського скандалу.

1978 — швейцарська поліція в Лозанні знайшла останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.

1985 — початок антиалкогольної компанії в СРСР.

2000 — у Копенгагені у фіналі Кубка УЄФА турецький “Галатасарай” після нульової нічиї в основний і додатковий час обіграв лондонський “Арсенал” по пенальті 4:1. Вперше в історії один із призів європейського футболу дістався представникам Туреччини.

Яке сьогодні церковне свято:

17 травня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Пелагеї. Якось побачив Пелагею спадкоємець імператора Діоклетіана і почав відразу добиватися руки красуні. Але дівчина кожного разу йому відмовляла, тому що сповідувала християнство і хотіла стати нареченою Христа.

Пелагея отримала хрещення і мріяла також привести до істинної віри свою матір, але та відмовилася і силоміць привела дочку до спадкоємця імператора. Знаючи, що Пелагею одразу піддадуть тортурам щойно дізнаються про її віру, чоловік наклав на себе руки.

Мати розізлилася, що її дочка довела такого заможнього чоловіка до самогубства. Тому силоміць відвела дівчину на суд. Та імператору Діоклетіану дівчина відразу сподобалася, він навіть запропонував їй стати його дружиною. Проте дівчина і йому відмовила. Розгнівався він тоді і спалив норовливицю на вогні.

Прикмети:

На калині вже з’явилися квіти — можна сіяти у відкритий ґрунт огірки, гарбузи, боби, кукурудзу

Багато хрущів — на посушливу погоду найближчими днями

Почути як кує зозуля — чекайте на гарну і сонячну погоду

Сильно дощить — буде хороший урожай

Небом зграйками сновигають горобці — довгий час буде гарна погода

Вранці на траві немає роси — скоро погода зміниться

Традиції:

В народі 17 травня називали День Пелагеї або День байдиків. Свята діва вважається покровителькою птахів. А віряни моляться до мучениці, щоб невинні отримали допомогу та захист.

У Пелагеї-заступниці просять допомоги всі невинно скривджені – свята вважається їх покровителькою. У цей день потрібно обов’язково допомогти тому, кого образили, або хто потребує допомоги.

Іменини сьогодні святкують:

Панас, Антоній, Ісаак, Валеріан, Климент, Кирило, Леонтій, Микита, Мирослава, Марія.