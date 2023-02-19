19 лютого відзначають Міжнародний день захисту морських ссавців. В Україні сьогодні - День державного герба. За церковним календарем 19 лютого день пам'яті святого Вукола Смірнського.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день захисту морських ссавців і Всесвітній день китів. Заснований в 1980 році в Мауї, Гаваї, в рамках проведеного Фестивалю, присвяченого горбатим китам. Будучи одними з головних хижаків океану, морські ссавці відіграють важливу роль у харчовій мережі та допомагають забезпечити баланс в екосистемі океану. В океанах Землі мешкає 130 описаних видів морських ссавців.

День державного герба. 19 лютого 1992 року верховна рада України затвердила своєю постановою державний герб незалежної України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті — національний символ українців часів визвольних змагань XX століття, який має статус малого герба та є головним елементом майбутнього великого герба.

Малий державний герб – один із державних символів України нарівні з конституцією, прапором і гімном. Зображення герба розміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ.

Герб походить від знаків Рюриковичів X—XII століття, з часів Київської Русі. Традиція використання герба-тризуба веде свій початок від герба Української Народної Республіки, від ухвал 12 лютого 1918 малої ради у Коростені та 22 березня того ж року української центральної ради в Києві. Окрім тризуба історичними гербами українських державних утворень були руський лев, руська погоня, лицар із самопалом війська запорозького та інші.

У різних країнах світу цього дня святкують:

США – День запобігання плагіату

Вірменія – День дарування книг

Туркменістан – День прапора

Мексика – День Армії

Індія – свято “Шиваджі Джаянті”

Румунія – День Костянтина Бранкузі

Киргизстан – День співробітника фінансової поліції

Болгарія – День Васіла Левського

Цього дня у світі:

197 — Клодій Альбін та Септимій Север зустрілись у битві біля Лугдуна.

1190 — папа Іннокентій III підвищив лікарняну громаду німців, створену під час хрестового походу, до статусу лицарського ордену: заснований Тевтонський орден.

1600 — виверження перуанського вулкана Вайнапутіна, найсильніше в історії Південної Америки.

1861 — Олександр II видав “Маніфест про скасування кріпацтва” в Російській імперії.

1878 — Томас Едісон запатентував фонограф.

1900 — Микола Міхновський у Харкові виголосив свій реферат “Самостійна Україна”.

1913 — Педро Ласкуран пробув президентом Мексики 45 хвилин: найкоротше в історії президентське правління.

1945 — морська піхота США висадилась на Іодзімію.

1954 — схвалено указ президії верховної ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР

1992 — верховна рада України затвердила тризуб як малий герб України.

1993 — англійські дослідники Файнерс і Страуд стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки.

1994 — композиція “Without you” Мераї Кері очолила британський чарт, ця пісня стала першим хітом співачки, що добрався до вершини британського хіт-параду.

1995 — “Roxette” виступили в Пекіні. Гурт став другими після Джорджа Майкла західними артистами, що виступили у Китаї.

1999 — у США затриманий колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко.

2000 — на Великому китайському мурі 3 200 чоловік спорудили найбільшого китайського танцюючого дракона довжиною 3 048 метрів.

2003 — у Києві пройшла прем’єра фільму “Мамай”, що став першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна.

2003 — гурт “Massive Attack” випустив “100th window” — свій 4-й альбом.

2004 — кубинська курка знесла найважче яйце у світі — вагою в 148 грам.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 19 лютого вшановує пам’ять єпископа Вукола Смирнського. У народі день назвали Вукол Телятник або Жуколи. Це пов’язано з тим, що в цей період часу часто телилися корови.

Прикмети:

Морози посилилися – до пізньої, але спекотної весни

Веселка – рання і дощова весна

Якщо почалася відлига – корови будуть давати мало молока

Випало багато снігу – до хорошого врожаю зерна і ягід

Дрозди або шпаки прилетіли із зимівлі – скоро настане весна

Традиції:

19 лютого за давнім звичаї варили кашу на молоці і пригощали стравою всю сім’ю.

В цю дату дружини проводили обряд, щоб відвадити від чоловіка докучливих друзів, які схиляють його до пияцтва. Для цього після того, як друзі йшли додому, підмітали підлогу по всьому будинку.

Іменини:

Марія, Христина, Максим, Мар’ян, Іван, Марта, Марфа, Вукол, Вакула, Василь, Юліан, Севастян.