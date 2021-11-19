Сьогодні, 19 листопада, у світі та в Україні відзначають Міжнародний чоловічий день.

Про це розповідають #Букви.

Історія свята

Заклики відзначати Міжнародний чоловічий день почались як мінімум в 1960-х роках. А в 1968 році американський журналіст Джон Гарріс написав статтю в журналі Salina і підняв питання сексизму. Зокрема, висвітлив відсутність рівноваги в радянській системі, де пропагувався Міжнародний жіночий день робітниць, але водночас не просовували відповідний день робітників.

Однак вперше цей день відзначили в 1999 році, тоді це запропонували мешканці острівної держави Трінідад і Тобаго. Згодом цю ідею підтримали й десятких інших країни, а також – ООН та ЮНІСЕФ. В Україні це свято відзначають з 2011 року.

Мета святкування Міжнародного чоловічого дня – привернути увагу до гендерної дискримінації та проблеми нерівности статі.

Тому щороку, крім привітань, організації намагаються наповнити свято новими смислами і нагадують, що гендерна рівніть— це не лише про жінок, а й про чоловіків теж.

Зокрема основні цілі святкування викладені в тексті “Усі шість стовпів Міжнародного чоловічого дня“. Отже, серед іншого це нагода відзначити внески чоловіків у суспільство, громаду, сім’ю, шлюб, довкілля, згадати та зосередитись на чоловічому здоров’ї та добробуті (йдеться про соціальні, емоційні, фізичні та духовні потреби) висвітлювати дискримінацію чоловіків у різних сферах, а також – створити кращий світ, в якому люди можуть бути в безпеці та розвиватися, щоб повністю розкрити свій потенціал.

Цьогоріч науково-популярний ресурс “Гендер в деталях” спільно з дизайнеркою Валерією Козинець підготували серію ілюстрацій про те, яким “повинен” бути “справжній” чоловік.

“Ми ж хочемо звернути увагу на те, що гендерні стереотипи можуть шкодити не лише жінкам, а токсична маскулінність призводить до психологічних і навіть фізіологічних проблем! Чи задумувалися ви, що чоловіки живуть менше жінок у тому числі через те, що їм не дозволено плакати та бути емоційними?” – йдеться в описі.