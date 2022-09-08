Триває 197-ма доба протистояння України російській агресії. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на сході України, на деяких напрямках ведуться активні бої. У міністерстві оборони Великої Британії надали мапу актуальних бойових дій станом на 8 вересня.

Про це йдеться на сторінці відомства у Twitter.

Зауважимо, що продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну з боку РФ.

На мапі нижче наведено інформацію про ситуацію в Україні оборонної розвідки – 8 вересня 2022 року.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 September 2022. Find out more about the UK government's response: https://t.co/xMW3T8glaz 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/FrxVLRSVSi — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 8, 2022

Воїни ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору та території Республіки Білорусь.

На інших напрямках противник продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах.

На Сіверському напрямку з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Уланове і Запсілля Сумської області.

На Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Дементіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Байрак, Старий Салтів та Перемога.

На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля.

На Краматорському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Пришиб, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, Спірне, Верхньокам’янське, Веселе та Григорівка.

На Бахмутському напрямку із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка.

На Авдіївському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського.

На Запорізькому напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка.