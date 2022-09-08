Британські розвідки заявила, що знищена українськими захисниками понтонна переправа окупантів поблизу Дар’ївського мосту в Херсонській області була одним з найважливіших маршрутів між північним і південним локаціями військ РФ.

Про це йдеться в огляді міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що українські бригади продовжують наступальні операції у Херсонській області: “Україна, ймовірно, знищила понтонну переправу у Дар’ївці, яку російські сторони навели після серйозного пошкодження автомобільного мосту” — заявили розвідники.

Переправа у Дар’ївці була одним з найважливіших шляхів між південним і північним секторами російської присутності вдовж Дніпра.

Систематичні високоточні українські удари вразливих переправ, ймовірно, і надалі здійснюватимуть тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки. Вони сповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви й поповнювати матеріали зі сходу.