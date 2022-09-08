Про це йдеться в огляді міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Зазначається, що українські бригади продовжують наступальні операції у Херсонській області: “Україна, ймовірно, знищила понтонну переправу у Дар’ївці, яку російські сторони навели після серйозного пошкодження автомобільного мосту” — заявили розвідники.
Переправа у Дар’ївці була одним з найважливіших шляхів між південним і північним секторами російської присутності вдовж Дніпра.
Систематичні високоточні українські удари вразливих переправ, ймовірно, і надалі здійснюватимуть тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки. Вони сповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви й поповнювати матеріали зі сходу.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 September 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/iG2SbXem8X
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SdWUE7ma8j
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 8, 2022
- Опубліковано фотографії руйнування на автомобільно-пішохідному мосту через річку Інгулець. Супутникові знімки компанії Planet Labs показали, як виглядає знищена понтонна переправа російських окупантів у районі села Дар’ївка Херсонської області.
- Наприкінці серпня російські окупаційні війська будували понтонний міст у Херсонській області. Вони його зводили впритул до пошкодженого Антонівського мосту. Цьому передувало перекидання баржі для будівництва понтонного мосту через Дніпро.