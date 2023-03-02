Про це повідомляють #Букви.
День народження компакт-диска: саме цього дня у 1983 році у Великій Британії компанії Polygram, Philips й Sony продемонстрували світові перший компакт-диск з програвачем. Для прикладу роботи диска запустили Дев’яту симфонію Бетховена. Перші компакт-диски мали діаметр 12 сантиметрів та мали змогу відтворювати лише аудіо.
Міжнародний день порятунку котів: цей день присвячений підвищенню обізнаності про переваги прихистку безпритульних котів. Він відзначається щорічно 2 березня. Його метою є наголосити на важливості того, щоб усі безпритульні коти мали домівку та люблячих господарів.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Хорватія – День інженера
- Шрі-Ланка – День ВПС
- М’янмі – День селян
- США – Національний день пирога з банановим кремом
Цього дня у світі:
- 1444 — Скандербег утворив Лезьку лігу для боротьби з турецькими завойовниками
- 1767 — король Карл III вигнав єзуїтів з Іспанії
- 1796 — французький генерал Наполеон Бонапарт призначений головнокомандувачем так званою Італійською армією.
- 1807 — Томас Джефферсон підписав закон, що забороняв увезення рабів на територію США, підконтрольні їм порти й території.
- 1836 — у містечку Вашингтон-на-Бразосі на з’їзді американців Техасу було проголошено незалежність цього штату від Мексики.
- 1918 — в УНР ухвалено перший закон про громадянство України.
- 1918 — війська УНР звільнили Київ від більшовиків.
- 1923 — у США вийшов друком перший номер журналу “Time” — 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин.
- 1933 — прем’єра культового художнього фільму Меріана Купера «Кінг-Конг»
- 1943 — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців українського села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни, спровоковане попередніми діями радянських партизанів Олексія Федорова
- 1949 — закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress).
- 1956 — Франція і Марокко домовились про припинення протекторату і незалежність африканської країни, яка стала незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V.
- 1962 — військовий переворот у Бірмі: владу взяли генерали на чолі з У Не Віном.
- 1965 — США почали регулярні бомбардування Північного В’єтнаму
- 1969 — розпочався збройний конфлікт між СРСР і Китаєм на острові Даманський.
- 1972 — із мису Канаверал стартував космічний апарат «Піонер-10», що першим досяг третьої космічної швидкості та почав досліджувати Юпітер.
- 1983 — з’явилися перші компакт-диски й CD-програвачі.
- 1993 — засновано Академію медичних наук України.
- 2022 — близько двохсот лауреатів Нобелівської премії у різних галузях підписалися під відкритим листом на підтримку українського народу та вільної незалежної української держави перед обличчям російської агресії.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 2 березня вшановує пам’ять святого Феодора Тирона. Він жив під час великого гоніння на християн при імператорі Максиміліана. У народному календарі ця дата отримала назву Федір Тирон.
Йому моляться про захист від розбійників, злих людей і злочинців. Якщо помолитися в цей день святому Феодору про зниклу людину або річ, то незабаром вони знайдуться.
Прикмети:
- Яка погода, таким буде і літо
- Купають у калюжах ворони – до тепла
- Світить яскравий місяць — чекайте на хороший врожай
- Дощ — до великої кількості льону і хліба
Традиції:
- 2 березня не радили дивитися на нічне небо – якщо в цей момент побачити падаючу зірку, то це може передвіщати смерть знайомої людини
- На Феодора наші предки пили багато холодної води – таким чином очищали організм
- Також 2 березня читали замовляння від нечисті, а незаміжні дівчата ворожили на суджених
- Сни, побачені у ніч на 2 березня, швидко збуваються
Іменини сьогодні святкують:
Федір (Феодор), Роман, Мар’яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна.
- За даними синоптиків у четвер, 2 березня, в Україні хмарно з проясненням та без опадів.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 1 березня.