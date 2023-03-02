2 березня відзначають День народження компакт-диска та Міжнародний день порятунку котів. За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Феодора Тирона.

Про це повідомляють #Букви.

День народження компакт-диска: саме цього дня у 1983 році у Великій Британії компанії Polygram, Philips й Sony продемонстрували світові перший компакт-диск з програвачем. Для прикладу роботи диска запустили Дев’яту симфонію Бетховена. Перші компакт-диски мали діаметр 12 сантиметрів та мали змогу відтворювати лише аудіо.

Міжнародний день порятунку котів: цей день присвячений підвищенню обізнаності про переваги прихистку безпритульних котів. Він відзначається щорічно 2 березня. Його метою є наголосити на важливості того, щоб усі безпритульні коти мали домівку та люблячих господарів.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Хорватія – День інженера

Шрі-Ланка – День ВПС

М’янмі – День селян

США – Національний день пирога з банановим кремом

Цього дня у світі:

1444 — Скандербег утворив Лезьку лігу для боротьби з турецькими завойовниками

1767 — король Карл III вигнав єзуїтів з Іспанії

1796 — французький генерал Наполеон Бонапарт призначений головнокомандувачем так званою Італійською армією.

1807 — Томас Джефферсон підписав закон, що забороняв увезення рабів на територію США, підконтрольні їм порти й території.

1836 — у містечку Вашингтон-на-Бразосі на з’їзді американців Техасу було проголошено незалежність цього штату від Мексики.

1918 — в УНР ухвалено перший закон про громадянство України.

1918 — війська УНР звільнили Київ від більшовиків.

1923 — у США вийшов друком перший номер журналу “Time” — 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин.

1933 — прем’єра культового художнього фільму Меріана Купера «Кінг-Конг»

1943 — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців українського села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни, спровоковане попередніми діями радянських партизанів Олексія Федорова

1949 — закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress).

1956 — Франція і Марокко домовились про припинення протекторату і незалежність африканської країни, яка стала незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V.

1962 — військовий переворот у Бірмі: владу взяли генерали на чолі з У Не Віном.

1965 — США почали регулярні бомбардування Північного В’єтнаму

1969 — розпочався збройний конфлікт між СРСР і Китаєм на острові Даманський.

1972 — із мису Канаверал стартував космічний апарат «Піонер-10», що першим досяг третьої космічної швидкості та почав досліджувати Юпітер.

1983 — з’явилися перші компакт-диски й CD-програвачі.

1993 — засновано Академію медичних наук України.

2022 — близько двохсот лауреатів Нобелівської премії у різних галузях підписалися під відкритим листом на підтримку українського народу та вільної незалежної української держави перед обличчям російської агресії.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 2 березня вшановує пам’ять святого Феодора Тирона. Він жив під час великого гоніння на християн при імператорі Максиміліана. У народному календарі ця дата отримала назву Федір Тирон.

Йому моляться про захист від розбійників, злих людей і злочинців. Якщо помолитися в цей день святому Феодору про зниклу людину або річ, то незабаром вони знайдуться.

Прикмети:

Яка погода, таким буде і літо

Купають у калюжах ворони – до тепла

Світить яскравий місяць — чекайте на хороший врожай

Дощ — до великої кількості льону і хліба

Традиції:

2 березня не радили дивитися на нічне небо – якщо в цей момент побачити падаючу зірку, то це може передвіщати смерть знайомої людини

На Феодора наші предки пили багато холодної води – таким чином очищали організм

Також 2 березня читали замовляння від нечисті, а незаміжні дівчата ворожили на суджених

Сни, побачені у ніч на 2 березня, швидко збуваються

Іменини сьогодні святкують:

Федір (Феодор), Роман, Мар’яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна.