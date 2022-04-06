З огляду на зміну стратегії РФ щодо проведення бойових дій в Україні у 2 районах Харківщини планують евакуацію цивільного населення задля запобігання людським жертвам.

Про це сповістив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, евакуація відбудеться у Лозівському та Ізюмському районах області, оскільки наразі там очікується наступ російських військ.

Водночас Терехов запевнив, що потреби у централізованій евакуації населення з Харкова немає, і кожен громадянин сам може вирішити, чи потрібно йому тимчасово залишити місто.

Також міський голова наголосив, що місто добре озброєне та надійно захищене. Але загроза авіаударів та обстрілів, зокрема ракетами, все ще залишається.