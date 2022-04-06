Про це сповістив міський голова Харкова Ігор Терехов.
За його словами, евакуація відбудеться у Лозівському та Ізюмському районах області, оскільки наразі там очікується наступ російських військ.
Водночас Терехов запевнив, що потреби у централізованій евакуації населення з Харкова немає, і кожен громадянин сам може вирішити, чи потрібно йому тимчасово залишити місто.
Також міський голова наголосив, що місто добре озброєне та надійно захищене. Але загроза авіаударів та обстрілів, зокрема ракетами, все ще залишається.
- Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян з огляду на інформацію, опубліковану деякими ЗМІ, що, мовляв, Харків можуть захопити російські війська. Він наголошує: Збройні сили України цього не допустять.
- Російські війська проводять перегрупування та намагаються оточити українські сили Операції Об’єднаних сил. Окрім цього, дані розвідки свідчать про те, що ворог готується захопити Харків.