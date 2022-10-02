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01 жовтня

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2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Сьогодні, 2 жовтня, відзначається День уролога, Всесвітній день повітряної кульки та День працівника освіти.

Неділя, 2 жовтня 2022, 07:17
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Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначається:

  • Міжнародний день ненасильства
  • Міжнародний день соціального педагога
  • Всесвітній день виготовлення листівок
  • Всесвітній день гри
  • Всесвітній день пішої ходи
  • Всесвітній день сільськогосподарських тварин
  • Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом
  • Всесвітній день фермерських тварин
  • День Мамесіба в Японії
  • День профтехосвіти в деяких країнах СНД
  • Міжнародний день скромних веселощів
  • Національний день бабусь і дідусів в Італії
  • Національний день прибиральника в США

Цей день в історії:

1535 — французький дослідник Жак Картьє висадився в Хочелазі, назвавши це місце Монреаль.

1552 — взяття московськими військами Івана Грозного Казані, анексія Казанського ханства Московським царством.

1738 — У Переяславі Єпископом Переяславським Арсентієм Берло відкрито вищий навчальний заклад — Переяславський колегіум.

1836 — Чарлз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі на кораблі “Бігль”, що тривала майже п’ять років і привела до створення його теорії еволюції.

1870 — Рим став столицею об’єднаного Королівства Італія.

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української національної гвардії.

1936 — в СРСР максимальний термін ув’язнення підвищено з 10 до 25 років.

1946 — Відбулася прем’єра першої “мильної опери” “Далекий пагорб”.

1990 — представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 2 жовтня вшановує пам’ять мучеників Трохима, Саватія і Зосима. Вони жили в III столітті і постраждали під час гоніння на християн – їх катували за віру в Бога, проте вони не зреклися її.

Прикмети:

  • Журавлі високо і не поспішаючи летять – осінь буде теплою;
  • Якщо сьогодні багато горобини – восени буде багато дощів.

Іменини сьогодні відзначають Ігор, Федір та Костянтин.

Теги: 2 жовтня, іменини, прикмети, свято, традиції

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