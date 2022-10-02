2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначається:

Міжнародний день ненасильства

Міжнародний день соціального педагога

Всесвітній день виготовлення листівок

Всесвітній день гри

Всесвітній день пішої ходи

Всесвітній день сільськогосподарських тварин

Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом

Всесвітній день фермерських тварин

День Мамесіба в Японії

День профтехосвіти в деяких країнах СНД

Міжнародний день скромних веселощів

Національний день бабусь і дідусів в Італії

Національний день прибиральника в США

Цей день в історії:

1535 — французький дослідник Жак Картьє висадився в Хочелазі, назвавши це місце Монреаль.

1552 — взяття московськими військами Івана Грозного Казані, анексія Казанського ханства Московським царством.

1738 — У Переяславі Єпископом Переяславським Арсентієм Берло відкрито вищий навчальний заклад — Переяславський колегіум.

1836 — Чарлз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі на кораблі “Бігль”, що тривала майже п’ять років і привела до створення його теорії еволюції.

1870 — Рим став столицею об’єднаного Королівства Італія.

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української національної гвардії.

1936 — в СРСР максимальний термін ув’язнення підвищено з 10 до 25 років.

1946 — Відбулася прем’єра першої “мильної опери” “Далекий пагорб”.

1990 — представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 2 жовтня вшановує пам’ять мучеників Трохима, Саватія і Зосима. Вони жили в III столітті і постраждали під час гоніння на християн – їх катували за віру в Бога, проте вони не зреклися її.

Прикмети:

Журавлі високо і не поспішаючи летять – осінь буде теплою;

Якщо сьогодні багато горобини – восени буде багато дощів.

Іменини сьогодні відзначають Ігор, Федір та Костянтин.