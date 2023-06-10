10 червня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до столиці України з неанонсованим візитом. Разом з ним до Києва прибула й віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд.

Джерело: CBC News

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо здійснив несподіваний візит до Києва сьогодні, коли українські військові активізували свій довгоочікуваний контрнаступ, щоб вибити російську армію з окупованих східних і південних регіонів України.

Трюдо в супроводі віцепрем’єр-міністерки Христі Фріланд прибув до Києва, також тоді, коли Україна оцінює збитки завдані підривом росіянами Каховської ГЕС.

Поїздка Трюдо в Україну планувалася в умовах суворої таємничості. Під час перебування У Києві він також зустрінеться із Зеленським.

У Києві Трюдо розпочав свій візит з участі у покладанні вінків до Стіни пам’яті, присвяченої полеглим у російсько-українській війні.

За кілька хвилин до того, як Трюдо прибув на церемонію, повз пройшла військова похоронна процесія. Під скорботні звуки хоругов до Михайлівського Золотоверхого монастиря в центрі Києва увійшла труна та присутні, одягнені з ніг до ніг у чорне.

Це було суворе нагадування про те, що в цій Україні триває війна.

Це другий раз, коли Трюдо відвідує Україну без попередження після того, як Росія почала своє широкомасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Під час свого останнього візиту трохи понад рік тому він відновив роботу посольства Канади в Києві та вперше з початку війни зустрівся із Зеленським особисто.

Трюдо та Зеленський також зустрілися минулого місяця на полях саміту G7 у Японії, де президент продовжив свою кампанію зі зміцнення підтримки серед західних союзників для захисту України.