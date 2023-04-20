За інформацією ЗМІ, 20 квітня президент України Володимир Зеленський виступить по відеозв'язку перед законодавцями Мексики.

Про це повідомляє Reuters.

За даними нижньої палати Конгресу Мексики, Зеленський звернеться до мексиканських законодавців 20 квітня по відео.

Уряд Мексики заявляв, що хоче зберігати нейтралітет у конфлікті, а деякі прихильники України критикували лівого президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора за те, що він висловив сумнів щодо поставок європейської зброї Україні.

Та попри це Мексика, спільно зі США та низкою інших західних країн підтримала основні резолюції ООН, у яких критикується повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У заяві Конгресу зазначено, що Зеленський виступатиме під час зустрічі групи нижньої палати з питань дружби між Мексикою та Україною о 12:30 за місцевим часом (21:30 в Україні).

Звернення Зеленського до депутатів відбудеться на запрошення групи дружби, повідомили Reuters два джерела, обізнані з питанням. У мексиканському Конгресі є й інші подібні групи, зокрема й ті, які підтримують Росію.

Німеччина та США були серед дипломатичних союзників, які намагалися переконати мексиканський уряд стати на бік України у боротьбі з російським повномасштабним вторгненням.

Спроби вплинути на громадську думку в Мексиці щодо війни в Україні призвели до деяких помітних суперечок у Конгресі.

Минулого року посол Росії в Мексиці заявив законодавцям, що Мексика ніколи не буде виконувати накази від “дядька Сема”, що спонукало посла США закликати Мексику підтримати Україну.

Президент Мексики Лопес Обрадор минулого року запропонував план припинення бойових дій в Україні, хоча українські офіційні особи розкритикували його, стверджуючи, що це буде вигідно Росії.

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард окремо зустрівся зі своїми російськими та українськими колегами, щоб обговорити мирний план на Генеральній Асамблеї ООН у вересні. Однак це не принесло жодних результатів.