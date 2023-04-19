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Президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві за урядом країни – Reuters

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор вважає, що Пентагон шпигує за його урядом. Такі припущення очільник держави висловив на тлі нещодавнього витоку секретних розвідданих США.

Середа, 19 квітня 2023, 21:59
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Про це сповіщає Reuters.

Як повідомляється, свої припущення Обрадор висловив невдовзі після того, як у виданні Washington Post з’явилася стаття про напружені відносини між ВМС і Сухопутними військами Мексики. WP, своєю чергою, посилався на брифінг американських військових, про який стало відомо через “злив” розвідувальних документів Пентагону.

“Відтепер ми будемо ретельніше захищати інформацію ВМС і Міністерства оборони, тому що, як виявилося, Пентагон шпигував за цими відомствами.”, – заявив Обрадор.

Водночас у статті Washington Post мовилося про відсутність будь-яких ознак того, що оприлюднений документ був створений на основі підслуханої розмови мексиканських посадовців.

Підкреслено, що президент Мексики назвав витік надсекретних даних Пентагону “образливим втручанням”, додавши, що в його плани не входить розкритикувати уряд США, однак в певний момент очільник держави планує обговорити “подальші умови співпраці двох країн”.

ДОВІДКА. Близько тижня тому соцмережами поширилася інформація про витік секретних документів міністерства оборони США, де містилися дані про майбутній український контрнаступ. Інцидент спричинив хвилю критики, що накрила Пентагон та викликала занепокоєння в Україні та в союзників. #Букви зібрали відомі дані про ситуацію.

Додамо, попри те, що адміністрація президента США Джо Байдена переконана в мінімальній шкоді, яку міг завдати витік секретних документів Пентагону, це припущення буде підтверджене лише після зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкен з колегами в межах саміту G7.

Варто зазначити, що Пентагон намагається стримати наслідки оприлюднення надсекретних розвідданих про війну в Україні, а також іншої конфіденційної інформації з Азії та Близького Сходу.

Водночас речниця Пентагону Сабріна Сінгх запевнила, що перші висновки стосовно оприлюднених в соціальних мережах надсекретних розвідувальних даних США будуть представлені через 44 дні.

Теги: Андрес Мануель Лопес Обрадор, витік даних, витік документів, мексиканський уряд, розвіддані, секретні дані, США, шпигунство, Мексика, Пентагон

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