21 червня відзначають Міжнародний день йоги, Всесвітній день гідрографії, Всесвітній день гуманізму, Всесвітній день жирафа, Всесвітній день рукостискання, Свято музики, Міжнародний день скейтбордингу та День літнього сонцестояння. Християни сьогодні вшановують Теодора Тирона (Стратилата).

Джерело: #Букви

Міжнародний день йоги: відзначається з 2015 року, щорічно 21 червня. Встановлений Генеральною Асамблеєю ООН в 2014-му році. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до ООН із пропозицією 21 червня відзначати Міжнародний день йоги, оскільки це найдовший день в році (день літнього сонцестояння) у Північній півкулі і має особливе значення у багатьох частинах світу.

Всесвітній день гідрографії: У 2005 році Міжнародна гідрографічна організація прийняла концепцію Всесвітнього дня гідрографії, яка була відзначена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй в резолюції A / RES / 60/30 “Світовий океан” і морське право. Дата, обрана для Всесвітнього дня гідрографії, – це річниця заснування Міжнародної гідрографічної організації

Всесвітній день гуманізму: свято, яке щорічно відзначається в усьому світі в день червневого сонцестояння 21 червня.Всесвітній день гуманізму був заснований в 1986 році на Всесвітньому Конгресі міжнародного гуманістичного та етичного союзу в Осло і з того часу все ширше відзначається в багатьох країнах світу, допомагаючи об’єднанню людей, які поділяють ідеї і принципи сучасного світського гуманізму.

Всесвітній день жирафа: це щорічний захід, ініційований Фондом збереження жирафів, щоб відзначити найвищу тварину у найдовший день року.

Всесвітній день рукостискання: відзначають 21 червня і він є днем, призначеним для святкування традиції рукостискань та їхніх численних переваг. Рукостискання – це знак довіри, поваги і дружби, і впродовж століть його використовували як спосіб привітати когось або укласти угоду.

Свято музики: ідея свята музики була вперше висунута американським музикантом Джоелом Коеном 1976 року, який на той час працював на радіо France/France Musique (France Music). 1982 року Міністерство культури Франції підтримало ідею нового виду музичного свята. Через три десятиліття свято поширилося по всьому світу, а зараз його відзначають у понад 120 країнах. У США його спонсором виступає Фонд Національної асоціації музичних продавців.

Міжнародний день скейтбордингу: У 2004-му році з подачі скейтбордистів Західного узбережжя США, за підтримки Міжнародної Асоціації Скейтборд Компаній в Конгресі Нового Світу з’явився один офіційний документ, який став яскравим свідченням визнання і популярності цього екстремального виду спорту. Цей документ на цілком офіційному рівні оголошує 21 червня днем Міжнародного дня скейтбордингу.

День літнього сонцестояння: день літнього сонцестояння, як правило 20 або 21 червня, в залежності від року. Це важлива астрономічна і географічна подія, що відбувається в Сонячній системі. Цього дня наша планета, здійснюючи рух навколо сонця і обертаючись навколо уявної осі, в черговий раз зайняла щодо Сонця таке положення, коли сонячне проміння в Північній півкулі прямовисно “падає” на північний тропік і висвітлює дно найглибших колодязів. Цей день знаменує початок літа в північній півкулі Землі і початок зими в південній півкулі.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Україна – День працівника служби контролю за регульованими цінами та День пекторалі із Товстої Могили

Канада – День корінних народів

Польща :- День підприємця

Того – День мучеників

Німеччина – День сну

Болівія – Мачак Мара

Гренландія, Данія – Національний день

США – День штату Нью-Гемпшир

Цього дня у світі:

524 — Годомар, король Бургундії, переміг галлів у битві під Везероном

1582 — інцидент у монастирі Хонно, Кіото, Японія.

1768 — гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати.

1963 — кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI

1971 — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль

Яке сьогодні церковне свято:

21 червня у православному календарі — день пам’яті Теодора Тирона (Стратилата). Саме цього дня його нетлінні мощі перенесли до рідного міста великомученика — Евхаїт. Це було останнє прохання святого перед смертю.

Прикмети:

Ввечері досить рано з’явилася роса — наступного дня буде сонячна погода.

Вранці туман — чекайте на сонячну погоду.

Якщо туман із росою — буде ще й спекотно.

Велика кількість роси вранці – чекайте на великий урожай.

Хмари, дощі та грози – урожай не вдасться.

На небі багато зірок – восени буде багато грибів.

Традиції:

У цей день слід зустріти світанок – вважається, що з першими променями сонця людина отримує незвичайну силу і Божу благодать.

Також заведено просити вибачення і відпускати образи.

21 червня слід позбутися непотрібних речей – викинути або, якщо вони в хорошому стані, то віддати нужденним.

Іменини сьогодні святкують:

Василь, Єфрем, Зосим, Іона, Костянтин, Павло, Федір, Феодосій, Феофан.