Джерело: #Букви
Міжнародний день йоги: відзначається з 2015 року, щорічно 21 червня. Встановлений Генеральною Асамблеєю ООН в 2014-му році. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді звернувся до ООН із пропозицією 21 червня відзначати Міжнародний день йоги, оскільки це найдовший день в році (день літнього сонцестояння) у Північній півкулі і має особливе значення у багатьох частинах світу.
Всесвітній день гідрографії: У 2005 році Міжнародна гідрографічна організація прийняла концепцію Всесвітнього дня гідрографії, яка була відзначена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй в резолюції A / RES / 60/30 “Світовий океан” і морське право. Дата, обрана для Всесвітнього дня гідрографії, – це річниця заснування Міжнародної гідрографічної організації
Всесвітній день гуманізму: свято, яке щорічно відзначається в усьому світі в день червневого сонцестояння 21 червня.Всесвітній день гуманізму був заснований в 1986 році на Всесвітньому Конгресі міжнародного гуманістичного та етичного союзу в Осло і з того часу все ширше відзначається в багатьох країнах світу, допомагаючи об’єднанню людей, які поділяють ідеї і принципи сучасного світського гуманізму.
Всесвітній день жирафа: це щорічний захід, ініційований Фондом збереження жирафів, щоб відзначити найвищу тварину у найдовший день року.
Всесвітній день рукостискання: відзначають 21 червня і він є днем, призначеним для святкування традиції рукостискань та їхніх численних переваг. Рукостискання – це знак довіри, поваги і дружби, і впродовж століть його використовували як спосіб привітати когось або укласти угоду.
Свято музики: ідея свята музики була вперше висунута американським музикантом Джоелом Коеном 1976 року, який на той час працював на радіо France/France Musique (France Music). 1982 року Міністерство культури Франції підтримало ідею нового виду музичного свята. Через три десятиліття свято поширилося по всьому світу, а зараз його відзначають у понад 120 країнах. У США його спонсором виступає Фонд Національної асоціації музичних продавців.
Міжнародний день скейтбордингу: У 2004-му році з подачі скейтбордистів Західного узбережжя США, за підтримки Міжнародної Асоціації Скейтборд Компаній в Конгресі Нового Світу з’явився один офіційний документ, який став яскравим свідченням визнання і популярності цього екстремального виду спорту. Цей документ на цілком офіційному рівні оголошує 21 червня днем Міжнародного дня скейтбордингу.
День літнього сонцестояння: день літнього сонцестояння, як правило 20 або 21 червня, в залежності від року. Це важлива астрономічна і географічна подія, що відбувається в Сонячній системі. Цього дня наша планета, здійснюючи рух навколо сонця і обертаючись навколо уявної осі, в черговий раз зайняла щодо Сонця таке положення, коли сонячне проміння в Північній півкулі прямовисно “падає” на північний тропік і висвітлює дно найглибших колодязів. Цей день знаменує початок літа в північній півкулі Землі і початок зими в південній півкулі.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Україна – День працівника служби контролю за регульованими цінами та День пекторалі із Товстої Могили
- Канада – День корінних народів
- Польща :- День підприємця
- Того – День мучеників
- Німеччина – День сну
- Болівія – Мачак Мара
- Гренландія, Данія – Національний день
- США – День штату Нью-Гемпшир
Цього дня у світі:
- 524 — Годомар, король Бургундії, переміг галлів у битві під Везероном
- 1582 — інцидент у монастирі Хонно, Кіото, Японія.
- 1768 — гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати.
- 1963 — кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI
- 1971 — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль
Яке сьогодні церковне свято:
21 червня у православному календарі — день пам’яті Теодора Тирона (Стратилата). Саме цього дня його нетлінні мощі перенесли до рідного міста великомученика — Евхаїт. Це було останнє прохання святого перед смертю.
Прикмети:
- Ввечері досить рано з’явилася роса — наступного дня буде сонячна погода.
- Вранці туман — чекайте на сонячну погоду.
- Якщо туман із росою — буде ще й спекотно.
- Велика кількість роси вранці – чекайте на великий урожай.
- Хмари, дощі та грози – урожай не вдасться.
- На небі багато зірок – восени буде багато грибів.
Традиції:
- У цей день слід зустріти світанок – вважається, що з першими променями сонця людина отримує незвичайну силу і Божу благодать.
- Також заведено просити вибачення і відпускати образи.
- 21 червня слід позбутися непотрібних речей – викинути або, якщо вони в хорошому стані, то віддати нужденним.
Іменини сьогодні святкують:
Василь, Єфрем, Зосим, Іона, Костянтин, Павло, Федір, Феодосій, Феофан.
- За даними синоптиків у середу, 21 червня, значна частина України опиниться у полоні дощів та грози.
- Також #Букви повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини на 20 червня.