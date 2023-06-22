Джерело: #Букви
Всесвітній день тропічного лісу: 22 червня кожного року відзначається молода, проте важлива екологічна подія – Всесвітній день тропічного лісу. Таку дату започаткувала організація Rainforest Partnership у 2017 році. Цей день має за мету привернення уваги людства до проблеми зникнення тропічних лісів, підвищення поінформованості щодо цього, залучення до збереження й захисту лісів від вирубки.
В Україні сьогодні відзначають:
День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні – відзначається щорічно 22 червня, у день початку німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця. Саме 22 червня 1941 року попри о 04:00 ранку, попри підписаний Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом, німецькі війська атакували кордони СРСР. Так почалася Велика Вітчизняна війна, яка забрала за собою мільйони життів і доль.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Республіка Конго – День армії
- Сальвадор – День учителя
- Гаїті – День Президента
- Хорватія – День антифашистської боротьби
- Франція – Національний день роздумів про донорство та трансплантацію органів
- Колумбія – День адвоката
- Латвія – День пам’яті героїв
Цього дня у світі:
- 1634 — Рембрандт одружився зі Саскією ван Ейленбюрх, що відтоді стала його музою.
- 1668 — царські війська почали 7-річну облогу Соловецького монастиря, який відмовився приймати церковну реформу.
- 1671 — Османська імперія оголосила війну Речі Посполитій.
- 1675 — англійський король Карл II заснував Гринвіцьку обсерваторію.
- 1826 — в Російській імперії прийняли “чавунний устав”, що посилив цензуру.
- 1862 — імператорським наказом у Російській імперії закрили недільні школи.
- 1889 — Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії зі старості.
- 1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль “Німеччина”.
- 1915 — австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензена звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації.
- 1933 — лідер комуністів УСРР П.Постишев оголосив про масові арешти серед “буржуазної інтелігенції” України.
- 1940 — в Комп’єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія).
- 1941 — Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни.
- 1941 — у в’язницях Львова розпочалися розстріли в’язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим. Загальна кількість жертв у Львові за оцінками істориків коливається між 2358 і 2752.
- 1944 — німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.
- 1960 — після обміну образами між лідерами стався офіційний розрив відносин між КПРС і Комуністичною партією Китаю.
- 1973 — до ООН одночасно прийняли НДР і ФРН.
- 1984 — у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд — 2 м 5 см.
Яке сьогодні церковне свято:
22 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Кирила Олександрійського. Він жив у IV-V століттях. Він вирішив він відмовитися від усього мирського і присвятити своє життя вивченню Слова Божого. Спочатку Кирило провів шість років у пустелі, де відмовився від їжі (крім хліба і води), постійно молився. Тоді він став кліром у святого Феофіла.
Довгий час Кирило читав проповіді, далі став дияконом, а потім ще й єпископом. В цей час він активно боровся проти єресі, руйнував язичницькі капища, прославляючи християнство. За це в православній церкві його вважають одним із найбільш значущих. Помер своєю смертю 444 року.
Прикмети:
- Дощить — восени чекайте на велику кількість грибів
- Над водою вранці стелиться туман — до сонячної погоди
- Собака погано їсть або почала їсти траву — піде сильний дощ
- Гроза — до поганого збирання сіна
- Дме північно-західний вітер — до непогоди та хвороб
Традиції:
- Наші предки вважали, що в народне свято 22 червня Сонце віддає землі всю силу і світить найяскравіше за рік. Для міцного здоров’я і краси шкіри в цей день обов’язково варто вийти на вулицю і погрітися трохи на сонці.
Іменини сьогодні святкують:
Кирило, Олександр, Іван, Олексій, Маріанна, Марія.
- За даними синоптиків у четвер, 22 червня, короткочасні дощі накриють деякі регіони України.
- Також #Букви повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини на 21 червня.