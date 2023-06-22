22 червня відзначають Всесвітній день тропічного лісу. В Україні сьогодні День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Християни цього дня згадують святого Кирила Олександрійського.

Джерело: #Букви

Всесвітній день тропічного лісу: 22 червня кожного року відзначається молода, проте важлива екологічна подія – Всесвітній день тропічного лісу. Таку дату започаткувала організація Rainforest Partnership у 2017 році. Цей день має за мету привернення уваги людства до проблеми зникнення тропічних лісів, підвищення поінформованості щодо цього, залучення до збереження й захисту лісів від вирубки.

В Україні сьогодні відзначають:

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні – відзначається щорічно 22 червня, у день початку німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця. Саме 22 червня 1941 року попри о 04:00 ранку, попри підписаний Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом, німецькі війська атакували кордони СРСР. Так почалася Велика Вітчизняна війна, яка забрала за собою мільйони життів і доль.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Республіка Конго – День армії

Сальвадор – День учителя

Гаїті – День Президента

Хорватія – День антифашистської боротьби

Франція – Національний день роздумів про донорство та трансплантацію органів

Колумбія – День адвоката

Латвія – День пам’яті героїв

Цього дня у світі:

1634 — Рембрандт одружився зі Саскією ван Ейленбюрх, що відтоді стала його музою.

1668 — царські війська почали 7-річну облогу Соловецького монастиря, який відмовився приймати церковну реформу.

1671 — Османська імперія оголосила війну Речі Посполитій.

1675 — англійський король Карл II заснував Гринвіцьку обсерваторію.

1826 — в Російській імперії прийняли “чавунний устав”, що посилив цензуру.

1862 — імператорським наказом у Російській імперії закрили недільні школи.

1889 — Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії зі старості.

1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль “Німеччина”.

1915 — австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензена звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації.

1933 — лідер комуністів УСРР П.Постишев оголосив про масові арешти серед “буржуазної інтелігенції” України.

1940 — в Комп’єні Французька республіка підписала капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія).

1941 — Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни.

1941 — у в’язницях Львова розпочалися розстріли в’язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим. Загальна кількість жертв у Львові за оцінками істориків коливається між 2358 і 2752.

1944 — німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.

1960 — після обміну образами між лідерами стався офіційний розрив відносин між КПРС і Комуністичною партією Китаю.

1973 — до ООН одночасно прийняли НДР і ФРН.

1984 — у Києві радянська стрибунка у висоту Тамара Бикова встановила світовий рекорд — 2 м 5 см.

Яке сьогодні церковне свято:

22 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Кирила Олександрійського. Він жив у IV-V століттях. Він вирішив він відмовитися від усього мирського і присвятити своє життя вивченню Слова Божого. Спочатку Кирило провів шість років у пустелі, де відмовився від їжі (крім хліба і води), постійно молився. Тоді він став кліром у святого Феофіла.

Довгий час Кирило читав проповіді, далі став дияконом, а потім ще й єпископом. В цей час він активно боровся проти єресі, руйнував язичницькі капища, прославляючи християнство. За це в православній церкві його вважають одним із найбільш значущих. Помер своєю смертю 444 року.

Прикмети:

Дощить — восени чекайте на велику кількість грибів

Над водою вранці стелиться туман — до сонячної погоди

Собака погано їсть або почала їсти траву — піде сильний дощ

Гроза — до поганого збирання сіна

Дме північно-західний вітер — до непогоди та хвороб

Традиції:

Наші предки вважали, що в народне свято 22 червня Сонце віддає землі всю силу і світить найяскравіше за рік. Для міцного здоров’я і краси шкіри в цей день обов’язково варто вийти на вулицю і погрітися трохи на сонці.

Іменини сьогодні святкують:

Кирило, Олександр, Іван, Олексій, Маріанна, Марія.