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22 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

22 квітня відзначається Міжнародний день Матері-Землі (День Землі). Християни сьогодні вшановують преподобномученика Вадима і мученика Євпсихія Кесарійського.

Субота, 22 квітня 2023, 07:31
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Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день Матері-Землі (День Землі): відзначається з 2010 року, щорічно 22 квітня. Встановлено Генеральною Асамблеєю ООН в 2009 році (резолюція № A/RES/63/278). Має екофеміністський вираз, тому святкується і серед феміністичних дат. У резолюції наголошується, що термін “Мати-Земля” загальноприйнятий у багатьох країнах, що він відображає взаємозалежності між планетою, її екосистемами і людиною.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

  • Іспанія – День королеви Ізабелли
  • Сербія – День пам’яті жертв Голокосту
  • США – Національний день жувального мармеладу та День Оклахоми

Цього дня у світі:

  • 1370 — за наказом французького короля Карла V закладений перший камінь у фундамент фортеці Бастилія.
  • 1500 — експедиція португальця Педру Альвареша Кабрала першою з європейців досягла берегів Бразилії і проголосила її власністю Португалії.
  • 1760 — на одному з музичних вечорів у Лондоні пройшов дебют роликових ковзанів. Юний музикант-бельгієць вкотився в зал на винайденому ним засобі пересування зі скрипкою в руках і не встиг вразити присутніх своєю майстерністю, як урізався в дзеркало.
  • 1838 — вперше пароплав перетнув Атлантичний океан. До нью-йоркської гавані пришвартувалося англійське судно “Сіріус”. На шлях від Саутгемптона до Нью-Йорка він витратив 18 днів і 10 годин, і лише на декілька годин випередив конкурента — пароплав Брунеля “Грейт Вестерн”, який вийшов у море на чотири дні пізніше.
  • 1915 — біля бельгійського міста Іпр німці вперше здійснили вдалу газову атаку (хлор).
  • 1951 – Патріотична маніфестація моряків українського Чорноморського флоту в Севастополі, кінець квітня 1918 р. 1918 — Кримська група Армії УНР під командуванням Петра Болбочана, виконуючи таємний наказ уряду УНР — випереджаючи німецькі війська, захопити Крим, взяла Джанкой, а 24 квітня — Сімферополь
  • 1921 — міська влада Чикаго прийняла рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з’являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками.
  • 1922 — у місті Подєбради (Чехословаччина) відкрита Українська господарська академія (з 1932 — Технічно-господарський інститут).
    1943 — Альберт Гофманн робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД.
  • 1952 — 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада.
  • 1954 — СРСР вступив до ЮНЕСКО.
  • 1965 — ухвалено рішення про створення в Києві радіостанції “Промінь”.
  • 1967 — гурт “Pink Floyd” уперше потрапив в англійський хіт-парад з піснею “Arnold Layne”.
  • 1967 — у Греції шляхом збройного перевороту до влади прийшла хунта “чорних полковників”.
  • 1968 — СРСР, Велика Британія і США підписали в Москві Угоду про порятунок космонавтів, повернення космонавтів, повернення об’єктів, запущених у космічний простір.
  • 1969 — у Г’юстоні вперше проведена вдала операція з трансплантації людського ока.
  • 1970 — У США вперше у світі відбулося святкування Дня Землі.
  • 2004 — оголосили про свій розпад Orbital, прощання групи з публікою відбулося на фестивалі Glastonbury.
  • 2004 — у КНДР неподалік від кордону з Китаєм біля залізничного вокзалу зіткнулися два поїзди. Один з них перевозив бензин, а інший — вибухонебезпечні речовини. Внаслідок зіткнення загинуло до 3000 осіб, вщент знищене й приміщення вокзалу.
  • 2007 — прем’єра в Україні серії “Love’s Labours Lost in Space” мультсеріалу Футурама.

Яке сьогодні церковне свято:

22 квітня християни згадують преподобномученика Вадима. Він жив у IV столітті за царя Сапора. Подвизався в монастирі за містом, який побудував сам. За часів гоніння на християн Вадима переслідували теж, швидко зловили разом з іншими віруючими. Деякі з них не були міцні у своїй вірі і відреклися від Христа.

Також сьогодні за церковним календарем день пам’яті мученика Євпсихія. Жив він за часів правління імператора Юліана Відступника. Походив з Кесарії, де народився в заможній родині. Все своє життя активно боровся з язичниками. Якось зібрався разом з іншими християнами, пішов до храму ідолопоклонників і зруйнував його святині. За це всіх схопили. Найбільше і найжорстокіше мучили Євпсихія. Від тортур мученик помер.

Прикмети:

  • Якщо погода протягом дня часто змінюється, то літо буде сухе.
  • Якщо кульбаби зацвіли, то холодів більше не буде.
  • Кури погано несуться – до холодної весни.
  • Ранковий туман 22 квітня віщує урожайний рік.
  • Багато соку у берези – до прохолодного літа.
  • Півні рано почали співати – до дощової і вітряної погоди.

Традиції:

  • Люди вірили, що джерельна вода в цей весняний день володіє магічними властивостями, зокрема, вона здатна вилікувати будь-які хвороби, навіть хронічні.
  • Не варто підрізати гілки дерев в цей день, оскільки рани на рослинах будуть довго гоїтися.

Іменини сьогодні святкують:

Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл, Леон.

Теги: 22 квітня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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