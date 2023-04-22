22 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день Матері-Землі (День Землі): відзначається з 2010 року, щорічно 22 квітня. Встановлено Генеральною Асамблеєю ООН в 2009 році (резолюція № A/RES/63/278). Має екофеміністський вираз, тому святкується і серед феміністичних дат. У резолюції наголошується, що термін “Мати-Земля” загальноприйнятий у багатьох країнах, що він відображає взаємозалежності між планетою, її екосистемами і людиною.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Іспанія – День королеви Ізабелли
- Сербія – День пам’яті жертв Голокосту
- США – Національний день жувального мармеладу та День Оклахоми
Цього дня у світі:
- 1370 — за наказом французького короля Карла V закладений перший камінь у фундамент фортеці Бастилія.
- 1500 — експедиція португальця Педру Альвареша Кабрала першою з європейців досягла берегів Бразилії і проголосила її власністю Португалії.
- 1760 — на одному з музичних вечорів у Лондоні пройшов дебют роликових ковзанів. Юний музикант-бельгієць вкотився в зал на винайденому ним засобі пересування зі скрипкою в руках і не встиг вразити присутніх своєю майстерністю, як урізався в дзеркало.
- 1838 — вперше пароплав перетнув Атлантичний океан. До нью-йоркської гавані пришвартувалося англійське судно “Сіріус”. На шлях від Саутгемптона до Нью-Йорка він витратив 18 днів і 10 годин, і лише на декілька годин випередив конкурента — пароплав Брунеля “Грейт Вестерн”, який вийшов у море на чотири дні пізніше.
- 1915 — біля бельгійського міста Іпр німці вперше здійснили вдалу газову атаку (хлор).
- 1951 – Патріотична маніфестація моряків українського Чорноморського флоту в Севастополі, кінець квітня 1918 р. 1918 — Кримська група Армії УНР під командуванням Петра Болбочана, виконуючи таємний наказ уряду УНР — випереджаючи німецькі війська, захопити Крим, взяла Джанкой, а 24 квітня — Сімферополь
- 1921 — міська влада Чикаго прийняла рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з’являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками.
- 1922 — у місті Подєбради (Чехословаччина) відкрита Українська господарська академія (з 1932 — Технічно-господарський інститут).
1943 — Альберт Гофманн робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД.
- 1952 — 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада.
- 1954 — СРСР вступив до ЮНЕСКО.
- 1965 — ухвалено рішення про створення в Києві радіостанції “Промінь”.
- 1967 — гурт “Pink Floyd” уперше потрапив в англійський хіт-парад з піснею “Arnold Layne”.
- 1967 — у Греції шляхом збройного перевороту до влади прийшла хунта “чорних полковників”.
- 1968 — СРСР, Велика Британія і США підписали в Москві Угоду про порятунок космонавтів, повернення космонавтів, повернення об’єктів, запущених у космічний простір.
- 1969 — у Г’юстоні вперше проведена вдала операція з трансплантації людського ока.
- 1970 — У США вперше у світі відбулося святкування Дня Землі.
- 2004 — оголосили про свій розпад Orbital, прощання групи з публікою відбулося на фестивалі Glastonbury.
- 2004 — у КНДР неподалік від кордону з Китаєм біля залізничного вокзалу зіткнулися два поїзди. Один з них перевозив бензин, а інший — вибухонебезпечні речовини. Внаслідок зіткнення загинуло до 3000 осіб, вщент знищене й приміщення вокзалу.
- 2007 — прем’єра в Україні серії “Love’s Labours Lost in Space” мультсеріалу Футурама.
Яке сьогодні церковне свято:
22 квітня християни згадують преподобномученика Вадима. Він жив у IV столітті за царя Сапора. Подвизався в монастирі за містом, який побудував сам. За часів гоніння на християн Вадима переслідували теж, швидко зловили разом з іншими віруючими. Деякі з них не були міцні у своїй вірі і відреклися від Христа.
Також сьогодні за церковним календарем день пам’яті мученика Євпсихія. Жив він за часів правління імператора Юліана Відступника. Походив з Кесарії, де народився в заможній родині. Все своє життя активно боровся з язичниками. Якось зібрався разом з іншими християнами, пішов до храму ідолопоклонників і зруйнував його святині. За це всіх схопили. Найбільше і найжорстокіше мучили Євпсихія. Від тортур мученик помер.
Прикмети:
- Якщо погода протягом дня часто змінюється, то літо буде сухе.
- Якщо кульбаби зацвіли, то холодів більше не буде.
- Кури погано несуться – до холодної весни.
- Ранковий туман 22 квітня віщує урожайний рік.
- Багато соку у берези – до прохолодного літа.
- Півні рано почали співати – до дощової і вітряної погоди.
Традиції:
- Люди вірили, що джерельна вода в цей весняний день володіє магічними властивостями, зокрема, вона здатна вилікувати будь-які хвороби, навіть хронічні.
- Не варто підрізати гілки дерев в цей день, оскільки рани на рослинах будуть довго гоїтися.
Іменини сьогодні святкують:
Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл, Леон.
- За даними синоптиків у суботу, 22 квітня, у низці українських регіонів очікуються опади у вигляді дощу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 21 квітня.