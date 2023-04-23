23 квітня у світі відзначається День книги та авторського права, День англійської мови в ООН та День іспанської мови в ООН, в Україні - День психолога. За церковним календарем вшановують пам'ять Юрія Змієборця.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день книги та авторського права. У 1995 році ЮНЕСКО вирішило святкувати Всесвітній день книги та авторського права 23 квітня, оскільки цей день є датою смерті Вільяма Шекспіра та Інки Ґарсіласо де ла Веґи, а також днем народження декількох інших видатних авторів, таких як Моріс Дрюон, Халлдор К. Лакснесс, Володимир Набоков, Жозеф Пла і Мануель Вальєхо.

Всесвітній день книги та авторського права було проголошено на 28-й сесії ЮНЕСКО 15 листопада 1995 року. Рішення прийняте з метою просвіти, для подальшого розвитку усвідомлення культурних традицій, а також з урахуванням того, що книги є найвагомішим засобом поширення знань та найнадійнішим способом їхнього збереження.

Це свято має на меті сприяти поширювати задоволення від книжок і читання. Щороку 23 квітня у всьому світі проводять святкування, мета яких — визнати силу книг, що є зв’язком між минулим і майбутнім, мостом між поколіннями та культурами. З цієї нагоди ЮНЕСКО та міжнародні організації, які представляють три основні галузі книжкової індустрії — видавців, книгорозповсюджувачів та бібліотеки, вибирають місто яке стає Світовою книжковою столицею, щоб упродовж наступного року підтримувати своїми власними ініціативами імпульс святкування Дня книги аж до 23 квітня наступного року.

Головне святкування відбувається щорічно в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Туди запрошують продавців книг, видавничі компанії та митців, щоб поділитися своєю пристрастю до книг та читання, проводячи практичні семінари для молоді з типографії, ілюстрування, книгопереплетення, книгодрукування.

Міжнародний день англійської мови. Свято було засновано ООН у 2010 році для святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН. Дата 23 квітня була вибрана як день, коли традиційно відзначається день народження та день смерті Вільяма Шекспіра.

Міжнародний день іспанської мови. Дата святкування встановлена ООН в день відзначення смерті Мігеля Сервантеса. Аналогічні свята засновано також для інших п’яти офіційних мов ООН.

Всеукраїнський день психолога. Це професійне свято всіх тих, хто працює психологом чи причетний до цієї професії. Це доволі молода подія. Світова спільнота поки не має в календарі окремого свята для психологів.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Туреччина – День національного суверенітету

Велика Британія, Канада, Ньюфаундленд – День святого Георгія

Бермудські острови – День перцю

США, штати Алабама, Джорджія, Міссісіпі – День героїв Конфедерації

Ізраїль – Йом Ха-Зікарон, День пам’яті вояків, які загинули у війнах Ізраїлю

Цього дня у світі:

215 до н. е. — у Римі на Капітолійському пагорбі на згадку про поразку у битві при Тразименському озері відкрили храм Венери, який невдовзі став місцем поклоніння гетер (через що 23 квітня римляни почали вважати днем повій)

303 — за наказом римського імператора Діоклетіана в Палестині відрубали голову Георгію Переможцю, який пізніше був канонізований церквою

971 — візантійські війська взяли в облогу Доростол (нині Силістрія), в якому оборонялися русичі на чолі з Святославом

997 — біля Гданська вбитий єпископ Праги, проповідник Адальберт, пізніше канонізований церквою

1014 — після переможного завершення битви проти військ князя вікінгів Ситрика, що спирався на владу скандинавських інтервентів, шатро Великого князя Ірландії Браяна Бору було атаковане групою відступаючих вікінгів і князь був убитий разом із синами. Перемога біля Клонтарфа (поблизу Дубліна) назавжди підірвала могутність скандинавів в Ірландії, але сама країна по смерті Браяна, котрий підкорив більшу частину острова, на довгі роки стала роздробленою

1169 — владу в Єгипті захопив Салах ад-Дін

1185 — попри затемнення сонця, князь новгород-сіверський Ігор разом з братом Всеволодом виступив у похід проти половців

1229 — війська короля Кастилії Фернандо III захопили місто Касерес

1348 — англійський король Едуард III засновує орден Підв’язки

1533 — англіканська церква розриває шлюб між Катериною Арагонською та англійським королем Генріхом VIII

1633 — граф Аксель Оксеншерна, державний канцлер Швеції, а після смерті короля Густава ІІ Адольфа — регент королеви Христини, підписав у Гайльбронні союз з протестантськими правителями південно-західних земель Німеччини і очолив Протестантську лігу

1635 — в Бостоні заснована перша в США публічна школа

1656 — собор церковних ієрархів Московського царства постановив відлучати від церкви всіх, хто хреститься двома перстами

1662 — Коннектикут проголошено Британською колонією

1772 — капітуляцією Кракова перед австрійськими військами, які виступали на боці Росії, закінчилась “Барська конфедерація”

1851 — вийшла в обіг перша поштова марка Канади. Її автором був інженер сер Сендфорд Флемінг, творець залізничної мережі Канади і автор ідеї введення часових поясів

1867 — британська королева Вікторія і французький імператор Наполеон III відхилили план будівництва тунелю під Ла-Маншем

1896 — у Нью-Йорку відбувся перший в Америці кіносеанс

1907 — Джек Лондон відправився в навколосвітню подорож на двощогловому судні

1916 — ірландські революціонери зайняли ключові будівлі в Дубліні і проголосили незалежність Ірландії від Британської корони

1921 — Чехословаччина і Румунія підписали союзницьку угоду, котра стала продовженням договору про оборонний союз між Чехословаччиною і Королівством сербів, хорватів і словенців. Нова союзницька система отримала назву “Мала Антанта”

1923 — наскочив на скелю і затонув португальський пароплав “Моссамедес”, 220 осіб загинули

1928 — Верховний Суд Канади постановив, що жінки не є “персонами” (фізичними особами)

1938 — першим президентом Естонії обрано Костянтина Пятса

1942 — у відповідь на руйнацію британською авіацією німецького порту Любек, здійснену 28 березня з метою “підняття бойового духу британських льотчиків”, німецьке командування розпочало так звані “рейди Бедекера” і завдало бомбового удару по “середньовічним центрам Британії”, що привело до загибелі більше тисячі мирних жителів у Йорку, Нориджі і Ексетері і знищення ряду пам’яток архітектури

1948 — ізраїльські війська в ході арабо-ізраїльської війни відбили у палестинців морський порт Хайфу

1950 — війська Чан Кайші повністю евакуювалися з континентального Китаю, залишивши країну під владою комуністів на чолі з Мао Цзедуном. Намагаючись протиставити режим Чан Кайші в проголошеній у березні на острові Тайвань Китайській Республіці комуністичному уряду в Пекіні, США практично одразу почали надавати Тайваню інтенсивну економічну, політичну і військову підтримку

1951 — засновано Олімпійський комітет СРСР

1954 — в НБА введено правило 24 секунд, протягом яких команда, що володіє м’ячем, має виконати кидок по кільцю

1956 — відбувся перший концерт Елвіса Преслі в Лас-Вегасі, штат Невада

1957 — утворена науково-дослідницька станція “Північний полюс-7” під керівництвом В. А. Вєдєрнікова та Н. А. Бєлова

1959 — створено Спілку журналістів України

1962 — у США запущено космічну станцію “Ranger-4”, котра 26 квітня 1962 року досягла поверхні Місяця

1964 — заснована фірма грамофонних платівок “Мелодія”

1965 — виведено на орбіту перший радянський супутник зв’язку “Молнія-1”

1968 — перші десяткові монети Британії 5 пенсів і 10 пенсів передані на підготовку до переходу на десяткову систему

1969 — Серхана Серхана, убивцю сенатора Роберта Кеннеді (брата покійного президента США Джона Кеннеді), засуджено до страти. Пізніше смертний вирок було замінено на довічне ув’язнення

1974 — на острові Балі (Індонезія) зазнав катастрофи авіалайнер Boeing 707 компанії Pan American, в результаті якої загинуло 107 осіб

1975 — у Києві відкрився Музей книги та друкарства України (до липня 2000 р. — Державний музей книги і друкарства України; заснований 1972 року)

1982 — розпочався продаж комп’ютера ZX Spectrum

1986 — розпочались перші після Другої світової війни регулярні пасажирські рейси дирижаблів, коли повітряне судно “SkyShip 500-02” компанії “Ершіп Індастріз” чотири рази на день почало виконувати екскурсійні польоти над Лондоном

1992 — у Пекіні відкрито найбільший ресторан світової мережі “Макдональдз” (на 700 місць)

1993 — в Еритреї під егідою ООН відбувся референдум, в ході якого більшість мешканців проголосували за незалежність Еритреї від Ефіопії

1996 — у пам’ять померлих в цей день у 1616 році письменників світового масштабу Мігеля Сервантеса, Вільяма Шекспіра і Інки Гарсіласо де ла Веги ЮНЕСКО оголосила 23 квітня Всесвітнім днем книги

2001 — компанія “Intel” представила свій новий процесор “Pentium 4”

2005 — в YouTube було опубліковано перше відео з назвою “Я в зоопарку”

2007 — у багатьох країнах світу за ініціативою ООН розпочався глобальний тиждень безпеки дорожнього руху

2014 — засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ “Донбас”

Яке сьогодні церковне свято:

23 квітня – день вшанування пам’яті Юрія (Георгія) Змієборця — римського воїна з Каппадокії часів імператора Діоклітіана, християнського мученика і святого. Син грецької родини — римського офіцера Гіротонія та його дружини християнки Поліхронії. Був гвардійцем та сподвижником римського імператора Діоклетіана. Під час гонінь на християн втратив усі посади. Мужньо прийняв смерть, відмовившись зректися своєї віри в Ісуса Христа.

У середньовічній “Золотій легенді” постає як еталон лицаря, переможець дракона. У європейському живописі зображувався у вигляді воїна-вершника, зазвичай хрестоносця, що вбиває змія списом. Знаком святого став Хрест святого Георгія. Вшановувався у християнстві як патрон воїнів; вважався покровителем військових правлячих родів (імператорів, королів, князів), лицарства, зокрема хрестоносців. В українській традиції був патроном Русі, Київщини, Галичини, Володимира, Львова, Білої Церкви, козацтва, українського війська тощо. На честь святого названий Собор святого Юра у Львові.

Прикмети:

Якщо зранку був туман – скоро буде дощова погода.

Травень буде теплим, якщо до цього дня зацвів бузок.

У цей день ясна погода – час сіяти пшеницю.

У сні до вас прийшов покійний родич – ви зможете вилікуватись від хвороби.

Якщо на вільсі вже є сережки – більше не буде заморозків.

Традиції:

Наші предки намагалися рано прокинутися, вийти на вулицю та уважно подивитися на схід, щоб не пропустити момент, коли сонце зійде. Якщо воно викочується з-за обрію ясне, значить, озимі можуть не зійти, доведеться поля переорати та посіяти яру пшеницю. Якщо ж сонце сходить червоне, а навколо туманна димка, можна чекати літа з гарним врожаєм хліба.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Максим, Зінон, Африкан, Яков і Федір.