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Свято було започатковано у 2014 році і до 2017 року його відзначали 16 листопада. Чинну дату святкування – 23 – травня встановили у 2018 році указом президента № 145/2018 “Про День морської піхоти України”.

Нова дата святкування обрана не випадково: саме 23 травня 1918 року гетьман Петро Скоропадський видав указ України по Морському відомству “Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби”. 2018 року морська піхота України відзначила 100 років з дня заснування.

23 травня 2018 року на честь століття створення морської піхоти в Україні українські морські піхотинці у низці міст урочисто змінили берети з чорних на блакитні.

Першим берет нового зразка п’ятий президент України Петро Порошенко вручив командувачу морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ генерал-майору Юрію Содолю. Йому також вручили прапор Командування морської піхоти.

Примітно, що на беретному знаку морської піхоти – меч Сагайдачного, одного з засновників морської піхоти, який воював з Москвою.

Гаслом морської піхоти – “Вірний завжди”, що означає самовіддану службу Українському народові, вірність Військовій присязі та готовність виконати поставлені завдання у будь-яких умовах.

З перших днів вторгнення РФ в Україну морські піхотинці залучені до бойових завдань на найскладніших ділянках оборони України, переважно у південних областях.

36-а окрема бригада морської піхоти ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського обороняла Маріуполь, згодом витримуючи разом з іншими українськими підрозділами облогу “Азовсталі”. Сергій Волинський (“Волина”), в.о. командира 36-ї бригади, став одним із символів незламності Маріупольського гарнізону.

На початку квітня 2022 року Генштаб ЗСУ присвятив окрему заяву морпіхам, які на той момент вже 45 діб тримали оборону Маріуполя, попри те, що “більшість військових підручників кажуть, що підрозділ, який обороняється в повному оточенні, може витримати в сучасному бою не більше як тиждень”. Тоді в Генштабі розповіли про кілька прикладів героїзму піхотинців у Маріуполі:

Морпіхи разом із бійцями “Азову”, прикордонниками та іншими військовими захищали “Азовсталь” до 20 травня 2022 року. Того дня Волинський та інші командири останніми залишили “Азовсталь” після виведення всіх підлеглих.

Зі святом морпіхів привітав президент України Володимир Зеленський.

“Підготовлені до дій на суші, з моря та з повітря українські морські піхотинці успішно виконують складні завдання. Мотивовані, сильні, відважні. Ворог потужно відчуває міць наших воїнів. Дякую, що бороните рідну землю! “, – написав він.

Подякував морським піхотинцям і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Дякую українським морпіхам за професійність, стійкість та витривалість. Ви мужньо бороните нашу державу від російських окупантів, виконуючи найскладніші завдання на землі, на морі та у повітрі”, – мовиться у повідомленні.