Про це він повідомив у Telegram.

“Відтепер 9 травня буде Днем Європи – у Європейському Союзі, а також в Україні”, – йдеться в повідомленні.

За його словами, він зустрвся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, тому що українська столиця, на думку Зеленського, це ідеальне місце, аби святкувати День Європи.

Він нагадав, що кожного дня народ України захищає саме ті цінності, які є основою Європейського Союзу.

Зауважимо, що фон дер Ляєн також має намір обговорити з керівництвом України кілька ключових напрямків співпраці. Йдеться про доставляння боєприпасів та надання суттєвої фінансової допомоги для життєздатності держави, відновлення України.

ДОВІДКА. Згідно з законом, 8 травня з 2015 року в Україні святкується День пам’яті й примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом. Пропозиція ж президента передбачає відзначення обох цих свят 8 травня, тоді як 9 травня буде відзначатися День Європи, згідно з опублікованим указом.