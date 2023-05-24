24 травня відзначають Європейський день парків. В Україні та низці інших держав сьогодні - День слов'янської писемності та культури. Християни сьогодні вшановують рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Джерело: #Букви

Європейський день парків: день міжнародної консолідації в справі охорони природних територій. Святкується по всій Європі щорічно 24 травня. Святкування започатковано за ініціативи Федерації Європарк (EUROPARK Federation) — європейської організації, яка об’єднує природні території, що охороняються, в тридцяти шести європейських країнах. Вперше був проведений в 1999 році. Зараз на території Європи нараховують понад три сотні Національних парків. День 24 травня для святкування був обраний не випадково — 24 травня 1909 у Швеції було створено перший з дев’яти Європейських Національних Парків.

День слов’янської писемності та культури: в Україні День слов’янської писемності й культури встановлено відповідно до Указу Президента України від 17 вересня 2004 року № 1096/2004. Відзначається щорічно 24 травня в день вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. День слов’янської писемності і культури святкують також у Росії, Білорусі, Болгарії, Сербії, Македонії, Чорногорії та низці інших країн.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Еритрея – День Незалежності

Беліз – День Співдружності

Еквадор – День битви при Пічинча

Бразилія – Національний день кави

Північна Македонія – Свято слов’янських ілюмінатів

США – День закусок з равликів

Цього дня у світі:

1276 — Магнус Ладулос коронований як король Швеції в Уппсальському соборі.

1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая спалили Москву

1626 — Петер Мінуїт купує Манхеттен.

1683 — відкрився музей Ашмола в Оксфорді, Англія. Перший у світі університетський музей.

1798 — Товариство об’єднаних ірландців розпочало повстання з метою повалення британського правління і створення незалежної Ірландської республіки

1822 — Еквадор здобув незалежність від Іспанії

1844 — з Вашингтона в Балтимор відправлена перша телеграма азбукою Морзе

1861 — Громадянська війна в США: війська Союзу окупували Александрію, штат Вірджинія.

1873 — Патрік Френсіс Гілі став першим темношкірим президентом переважно білого університету в Сполучених Штатах.

1936 — Створений ФК “Шахтар”

1940 — на I Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки

1940 — Ігор Сікорський здійснив перший успішний політ на однороторному гелікоптері.

1956 — в Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи

1964 — на стадіоні в Лімі через безлад і тисняву під час футбольного матчу Перу-Аргентина загинуло 300 людей.

1980 — Команда Національної хокейної ліги “Нью-Йорк Айлендерс” перемогла “Філадельфію Флайєрс” і здобула свій перший з чотирьох Кубків Стенлі.

1993 — Еритрея здобула незалежність від Ефіопії

1999 — унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 людей.

2002 — президенти Росії і США підписали Московський договір.

2003 — Україна дебютувала на 48-му конкурсі “Євробачення”, що відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею “Аста ла віста” посів 14-те місце.

2014 — в Егейському морі між Грецією та Туреччиною стався землетрус магнітудою 6,4, у результаті якого постраждали 324 людини.

2018 — відкрито Новий Бескидський тунель.

2019 — двадцять два студенти загинули під час пожежі в Сураті (Індія).

2019 — прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про свою відставку з поста лідера Консервативної партії, яка набула чинності 7 червня.

2022 — у початковій школі “Робб” в Ювалді, Техас, Сполучені Штати, сталася масова стрілянина, унаслідок якої загинула 21 особа, зокрема 19 дітей.

Яке сьогодні церковне свято:

Церква 24 травня відзначає день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія, творців церковнослов’янської мови. Вони були першими перекладачами богослужбових книжок з грецької мови, проповідниками християнства.

Прикмети:

Дивилися, який сьогодні день: погода вказує на те, яким буде літо.

Побачити веселку на небі – до вітряного червня, а подвійна веселка – на спеку.

Над землею вранці стелиться туман – погода скоро погіршиться.

24 травня пішов дощ – буде мокро ще 40 днів.

Традиції:

Серед наших предків існувало повір’я, що цього дня не можна працювати на землі, тому не виходили в поле чи на город. Вірили, що інакше всі посіви знищить град.

Незаміжні дівчата не підмітали, тому що могли “вимести” всіх своїх наречених.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.