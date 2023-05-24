Джерело: #Букви
Європейський день парків: день міжнародної консолідації в справі охорони природних територій. Святкується по всій Європі щорічно 24 травня. Святкування започатковано за ініціативи Федерації Європарк (EUROPARK Federation) — європейської організації, яка об’єднує природні території, що охороняються, в тридцяти шести європейських країнах. Вперше був проведений в 1999 році. Зараз на території Європи нараховують понад три сотні Національних парків. День 24 травня для святкування був обраний не випадково — 24 травня 1909 у Швеції було створено перший з дев’яти Європейських Національних Парків.
День слов’янської писемності та культури: в Україні День слов’янської писемності й культури встановлено відповідно до Указу Президента України від 17 вересня 2004 року № 1096/2004. Відзначається щорічно 24 травня в день вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. День слов’янської писемності і культури святкують також у Росії, Білорусі, Болгарії, Сербії, Македонії, Чорногорії та низці інших країн.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Еритрея – День Незалежності
- Беліз – День Співдружності
- Еквадор – День битви при Пічинча
- Бразилія – Національний день кави
- Північна Македонія – Свято слов’янських ілюмінатів
- США – День закусок з равликів
Цього дня у світі:
- 1276 — Магнус Ладулос коронований як король Швеції в Уппсальському соборі.
- 1571 — війська кримського хана Девлет-Ґерая спалили Москву
- 1626 — Петер Мінуїт купує Манхеттен.
- 1683 — відкрився музей Ашмола в Оксфорді, Англія. Перший у світі університетський музей.
- 1798 — Товариство об’єднаних ірландців розпочало повстання з метою повалення британського правління і створення незалежної Ірландської республіки
- 1822 — Еквадор здобув незалежність від Іспанії
- 1844 — з Вашингтона в Балтимор відправлена перша телеграма азбукою Морзе
- 1861 — Громадянська війна в США: війська Союзу окупували Александрію, штат Вірджинія.
- 1873 — Патрік Френсіс Гілі став першим темношкірим президентом переважно білого університету в Сполучених Штатах.
- 1936 — Створений ФК “Шахтар”
- 1940 — на I Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конгресовий комітет Америки
- 1940 — Ігор Сікорський здійснив перший успішний політ на однороторному гелікоптері.
- 1956 — в Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи
- 1964 — на стадіоні в Лімі через безлад і тисняву під час футбольного матчу Перу-Аргентина загинуло 300 людей.
- 1980 — Команда Національної хокейної ліги “Нью-Йорк Айлендерс” перемогла “Філадельфію Флайєрс” і здобула свій перший з чотирьох Кубків Стенлі.
- 1993 — Еритрея здобула незалежність від Ефіопії
- 1999 — унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 людей.
- 2002 — президенти Росії і США підписали Московський договір.
- 2003 — Україна дебютувала на 48-му конкурсі “Євробачення”, що відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею “Аста ла віста” посів 14-те місце.
- 2014 — в Егейському морі між Грецією та Туреччиною стався землетрус магнітудою 6,4, у результаті якого постраждали 324 людини.
- 2018 — відкрито Новий Бескидський тунель.
- 2019 — двадцять два студенти загинули під час пожежі в Сураті (Індія).
- 2019 — прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про свою відставку з поста лідера Консервативної партії, яка набула чинності 7 червня.
- 2022 — у початковій школі “Робб” в Ювалді, Техас, Сполучені Штати, сталася масова стрілянина, унаслідок якої загинула 21 особа, зокрема 19 дітей.
Яке сьогодні церковне свято:
Церква 24 травня відзначає день пам’яті рівноапостольних Кирила і Мефодія, творців церковнослов’янської мови. Вони були першими перекладачами богослужбових книжок з грецької мови, проповідниками християнства.
Прикмети:
- Дивилися, який сьогодні день: погода вказує на те, яким буде літо.
- Побачити веселку на небі – до вітряного червня, а подвійна веселка – на спеку.
- Над землею вранці стелиться туман – погода скоро погіршиться.
- 24 травня пішов дощ – буде мокро ще 40 днів.
Традиції:
- Серед наших предків існувало повір’я, що цього дня не можна працювати на землі, тому не виходили в поле чи на город. Вірили, що інакше всі посіви знищить град.
- Незаміжні дівчата не підмітали, тому що могли “вимести” всіх своїх наречених.
Іменини сьогодні святкують:
Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.
- За даними синоптиків у середу, 24 травня, більшу частину України накриють опади.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 23 травня.