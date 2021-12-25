Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
1923 — Вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвітили електричну гірлянду.
1926 — Відбувся установчий з’їзд Союзу українок Канади.
1941 — Друга світова війна: розпочалась провальна Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ.
1951 — У Києві введено в дію першу в СРСР електронно-обчислювальну машину.
1958 — У радянському кримінальному праві скасовано поняття “ворог народу”. Максимальний термін ув’язнення зменшено з 25 до 15 років.
1968 — “Led Zeppelin” відвідали США, в рамках свого першого американського турне.
1969 — Американець Артур Блессіт вирушив у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки — він подолав за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев’яний хрест.
1975 — В Києві відкрили пам’ятник І. Котляревському.
1977 — Зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Менахема Бегіна з президентом Єгипту Мухаммедом Анваром ас-Садатом у Каїрі.
1979 — СРСР ввів свої війська в Афганістан.
1987 — Тижневик “Тайм” назвав Михайла Горбачова “людиною року”.
1989 — Розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае і його дружину Єлену Чаушеску.
1991 — Відставка Михайла Горбачова з поста Президента СРСР. Розпад Радянського Союзу.
1991 — Президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявив, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини. Незалежність України визнали Вірменія, Ізраїль, Іран, Мексика, Таджикистан, Туніс.
1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство “Меморіал” ім. Василя Стуса.
2002 — У Голосіївському місцевому суді Києва завершився процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001. Їх засудили на різні терміни позбавлення волі (чотирьох — умовно).
Сьогодні народилися
- 1904 — Мечислава Маєвська, український режисер.
- 1905 — Олександр Пищиков, український кінооператор.
- 1907 — Майк (Михайло) Мазуркевич, американський кіноактор і спортсмен, уродженець теперішньої Тернопільської області.
- 1907 — Євген Кравченко, український прозаїк, драматург.
- 1918 — Анвар Садат, 3-й Президент Єгипту (1970—1981).
- 1927 — Олесь Бердник, український письменник-фантаст, дисидент, громадський діяч.
- 1927 — Рам Нараян, індійський музикант.
- 1945 — Ноель Реддінг, басист гурту “Jimi Hendrix Experience”.
- 1949 — Сісі Спейсек, американська акторка.
- 1954 — Енні Леннокс, англійська виконавиця, учасниця дуету Eurythmics.
- 1970 — Дизель, гітарист української групи Green Grey.
- 1971 — Ноел Хоган, гітарист ірландського гурту The Cranberries.
- 1971 — Дайдо, англійська виконавиця, авторка пісень.
- 1973 — Вікторія Спесивцева, українська актриса театру та кіно.
- 1976 — Туомас Холопайнен, клавішник фінської команди Nightwish.
- 1976 — Армін ван Бюрен, голландський ді-джей.
- 1980 — Лора Седлер, британська акторка.
- 1984 — Мілош Нінкович, сербський футболіст, півзахисник київського “Динамо”. Чемпіон України 2007 і 2009 років.
Православна церква 25 грудня вшановує пам’ять священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського.
Святий Олександр народився наприкінці II століття у Каппадокії. Наставниками Олександра були великі вчителі християнської церкви пресвітер Пантен та Климент Олександрійський. Також Олександр навчався і дружив з Орігеном, що увійшов в історію як грецький християнський теолог, філософ, учений.
Читайте також: Християни західного обряду зустрічають Різдво: красиві традиції різних країн світу
Християнський святий, шанований у лику святителів як чудотворець Спиридон Триміфунтський, народився в 270 році на острові Кіпр. З дитинства він пас овець. Своїм чистим і богоугодним життям наслідував старозавітних праведників. Чуйність і доброзичливість приваблювали багатьох людей. У його будинку знаходили притулок безхатченки, а мандрівники завжди могли розраховувати на відпочинок та їжу. За добрі справи Всевишній наділив його прозорливістю, даром зцілення і здатністю виганяти бісів.
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- день сонячний – зимові свята будуть вдалими;
- ранок похмурий – весна буде ранньою;
- яка погода 25 грудня – такою вона буде і 31 грудня.
Саме на Спиридона сонце, за народними уявленнями, повертає із зими на літо. День ставав довшим, а ніч — коротшою. У цю ніч можна було почути стукіт у стіни будинку. Наші предки вірили, що це стукає зима, піднімаючи господинь топити печі.
Іменини у Олександра і Спиридона.