25 грудня християни західного обряду святкують Різдво. Також сьогодні відзначають Нардуган, Коляду, День дарування ялинкових святкових куль, День сім'ї у Мозамбіку, День гарбузового пирога у США, День Куайд-і-Азам у Пакистані, День гарного управління в Індії та День Конституції на Тайвані. У Великій Британії - традиційне різдвяне звернення Єлизавети II до народів Співдружності націй та Сполученого королівства.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1923 — Вперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвітили електричну гірлянду.

1926 — Відбувся установчий з’їзд Союзу українок Канади.

1941 — Друга світова війна: розпочалась провальна Керченсько-Феодосійська десантна операція радянських військ.

1951 — У Києві введено в дію першу в СРСР електронно-обчислювальну машину.

1958 — У радянському кримінальному праві скасовано поняття “ворог народу”. Максимальний термін ув’язнення зменшено з 25 до 15 років.

1968 — “Led Zeppelin” відвідали США, в рамках свого першого американського турне.

1969 — Американець Артур Блессіт вирушив у найдовшу у світі навколосвітню подорож пішки — він подолав за 29 років 55011 км, несучи на собі великий дерев’яний хрест.

1975 — В Києві відкрили пам’ятник І. Котляревському.

1977 — Зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Менахема Бегіна з президентом Єгипту Мухаммедом Анваром ас-Садатом у Каїрі.

1979 — СРСР ввів свої війська в Афганістан.

1987 — Тижневик “Тайм” назвав Михайла Горбачова “людиною року”.

1989 — Розстріляно румунського диктатора Чаушеску Ніколае і його дружину Єлену Чаушеску.

1991 — Відставка Михайла Горбачова з поста Президента СРСР. Розпад Радянського Союзу.

1991 — Президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявив, що Сполучені Штати визнають незалежність України і готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини. Незалежність України визнали Вірменія, Ізраїль, Іран, Мексика, Таджикистан, Туніс.

1992 — Міністерство юстиції України зареєструвало Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство “Меморіал” ім. Василя Стуса.

2002 — У Голосіївському місцевому суді Києва завершився процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001. Їх засудили на різні терміни позбавлення волі (чотирьох — умовно).

Сьогодні народилися

1904 — Мечислава Маєвська, український режисер.

1905 — Олександр Пищиков, український кінооператор.

1907 — Майк (Михайло) Мазуркевич, американський кіноактор і спортсмен, уродженець теперішньої Тернопільської області.

1907 — Євген Кравченко, український прозаїк, драматург.

1918 — Анвар Садат, 3-й Президент Єгипту (1970—1981).

1927 — Олесь Бердник, український письменник-фантаст, дисидент, громадський діяч.

1927 — Рам Нараян, індійський музикант.

1945 — Ноель Реддінг, басист гурту “Jimi Hendrix Experience”.

1949 — Сісі Спейсек, американська акторка.

1954 — Енні Леннокс, англійська виконавиця, учасниця дуету Eurythmics.

1970 — Дизель, гітарист української групи Green Grey.

1971 — Ноел Хоган, гітарист ірландського гурту The Cranberries.

1971 — Дайдо, англійська виконавиця, авторка пісень.

1973 — Вікторія Спесивцева, українська актриса театру та кіно.

1976 — Туомас Холопайнен, клавішник фінської команди Nightwish.

1976 — Армін ван Бюрен, голландський ді-джей.

1980 — Лора Седлер, британська акторка.

1984 — Мілош Нінкович, сербський футболіст, півзахисник київського “Динамо”. Чемпіон України 2007 і 2009 років.

Православна церква 25 грудня вшановує пам’ять священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського.

Святий Олександр народився наприкінці II століття у Каппадокії. Наставниками Олександра були великі вчителі християнської церкви пресвітер Пантен та Климент Олександрійський. Також Олександр навчався і дружив з Орігеном, що увійшов в історію як грецький християнський теолог, філософ, учений.

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Християнський святий, шанований у лику святителів як чудотворець Спиридон Триміфунтський, народився в 270 році на острові Кіпр. З дитинства він пас овець. Своїм чистим і богоугодним життям наслідував старозавітних праведників. Чуйність і доброзичливість приваблювали багатьох людей. У його будинку знаходили притулок безхатченки, а мандрівники завжди могли розраховувати на відпочинок та їжу. За добрі справи Всевишній наділив його прозорливістю, даром зцілення і здатністю виганяти бісів.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

день сонячний – зимові свята будуть вдалими;

ранок похмурий – весна буде ранньою;

яка погода 25 грудня – такою вона буде і 31 грудня.

Саме на Спиридона сонце, за народними уявленнями, повертає із зими на літо. День ставав довшим, а ніч — коротшою. У цю ніч можна було почути стукіт у стіни будинку. Наші предки вірили, що це стукає зима, піднімаючи господинь топити печі.

Іменини у Олександра і Спиридона.